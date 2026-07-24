Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε βιομηχανική μονάδα στο Έσσεξ της Βρετανίας, με το περιστατικό να έχει χαρακτηριστεί ως «σημαντικό» από τις Αρχές.

Οι κάτοικοι στις περιοχές κοντά στο σημείο της φωτιάς, μεταξύ του Ίστ Χάνινγκφιλντ και του Ρέτεντον, έχουν κληθεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες, καθώς από την πυρκαγιά έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού, ενώ οι φλόγες είναι ορατές πάνω από το κτίριο.

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία της κομητείας του Έσσεξ ζήτησε επίσης από τον κόσμο «να αποφύγει την περιοχή αν είναι δυνατόν».

Video: Massive fire at large industrial unit in Rettendon, England where explosion occurred.pic.twitter.com/XKAQMKowjZ https://t.co/Bau0pL7Xvj — Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2026

Ο Κόλιν Νιλ Τζούνιορ οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο A13 κοντά στο Ντάγκεναμ όταν είδε τα σύννεφα καπνού.

Δήλωσε στο Sky News ότι καθώς οδηγούσε πλησιέστερα συνειδητοποίησε το μέγεθος της φωτιάς και αποφάσισε να πετάξει το drone του πάνω από τα χωράφια.

Ο κ. Νιλ ανέφερε ότι το drone έδειξε πως «πολλαπλά χωράφια» είχαν πάρει φωτιά και φαίνεται πως έχουν επηρεαστεί δύο βιομηχανικά συγκροτήματα.

skai.gr