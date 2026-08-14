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Με αναφορά στο σύνθημα «Η Αϊσέ να πάει διακοπές» επέλεξε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να τιμήσει τη 52η επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, στις 14 Αυγούστου 1974.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το τουρκικό ΥΠΑΜ επαναλαμβάνει την πάγια τουρκική θέση, χαρακτηρίζοντας την εισβολή του 1974 «Ευτυχή Ειρηνευτική Επιχείρηση».

Όπως αναφέρει, «στις 20 Ιουλίου 1974, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησαν την “Ευτυχή Ειρηνευτική Επιχείρηση”», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν δήθεν «να σταματήσουν οι απάνθρωπες σφαγές εναντίον των Τουρκοκυπρίων».

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ακόμη ότι, μετά την «αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής και της ελληνικής πλευράς στις Διασκέψεις της Γενεύης», στις 14 Αυγούστου 1974 ξεκίνησε η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής με το σύνθημα «Η Αϊσέ να πάει διακοπές!»

Στην ίδια ανάρτηση, το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφέρει ότι, με αφορμή τη 52η επέτειο, μνημονεύει «τους Τουρκοκύπριους ομοεθνείς μας που σφαγιάστηκαν βάναυσα, τους μάρτυρές μας και τους βετεράνους που έχουν περάσει στην αιωνιότητα», ενώ εύχεται υγεία και μακροζωία στους εν ζωή βετεράνους.

ΚΥΠΕ