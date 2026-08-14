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Χιλιάδες δημόσιες μαστιγώσεις έχουν καταγράψει Αφγανοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, πέντε χρόνια μετά την εκ νέου κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Από τις 22 Φεβρουαρίου 2022 έως και τις 21 Απριλίου 2026, τουλάχιστον 2.745 άνθρωποι μαστιγώθηκαν δημοσίως σε 634 καταγεγραμμένα περιστατικά, σύμφωνα με αποτίμηση της Afghanistan Human Rights and Democracy Organization (AHRDO), η οποία δραστηριοποιείται από την εξορία και έχει διαθέσει τα στοιχεία που έχει συλλέξει στο Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μεταξύ των θυμάτων ήταν 422 γυναίκες, 1.761 άνδρες, καθώς και 562 άτομα των οποίων το φύλο δεν καταγράφηκε στα δεδομένα. Για το 2025 η AHRDO κατέγραψε 1.073 άτομα. Από την αρχή του τρέχοντος έτους και έως τις 21 Απριλίου, ο αριθμός είχε ανέλθει στους 535 ανθρώπους για το 2026.

Oι γυναίκες στο στόχαστρο για παραβάσεις ηθικής

Τα δύο τρίτα των καταγεγραμμένων περιστατικών μαστίγωσης συνδέονταν με φερόμενα σεξουαλικά αδικήματα ή παραβάσεις ηθικής, όπως η σύναψη εξωσυζυγικών σχέσεων, η μοιχεία, η «ηθική διαφθορά», η φυγή από το σπίτι ή η υποστήριξη σε απόδραση.

Αδικήματα βίας, όπως φόνοι, βιασμοί, απαγωγές ή πρόκληση σωματικής βλάβης, σχετίζονταν από την άλλη πλευρά μόλις με το 4,4% των περιστατικών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι γυναίκες τιμωρούνταν ιδιαιτέρως συχνά για φερόμενα σεξουαλικά αδικήματα ή παραβάσεις ηθικής. Οι 399 από τις 422 καταγεγραμμένες γυναίκες – σχεδόν το 95% – τιμωρήθηκαν με δημόσιο μαστίγωμα για μια τέτοια κατηγορία.

Καταγραφή μαστιγώσεων και από τον ΟΗΕ

Η AHRDO εξέτασε επίσης το εάν τα άτομα που τιμωρήθηκαν είχαν καταδικαστεί πριν από την επιβολή της ποινής. Ωστόσο, τα σχετικά στοιχεία μπορούν να αξιολογηθούν με αξιοπιστία μόνο για το 2025 και το 2026, επειδή προηγουμένως η δικονομική κατάσταση καταγραφόταν σπανίως.

ΚλείσιμοΚατά τη διετία αυτή τα άτομα είχαν καταγραφεί ως κατηγορούμενα, αλλά όχι καταδικασμένα στο 33,2% των περιστατικών. Στο 79,2% του συνόλου των περιστατικών είχε επιβληθεί επιπλέον και ποινή φυλάκισης.

Η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) καταγράφει στην τρέχουσα έκθεσή της για την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα της Ασίας σωματικές ποινές σε βάρος 112 ανδρών και 25 γυναικών κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Πηγή: Deutsche Welle