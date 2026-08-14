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Τη διάγνωσή του με αυτισμό αποκάλυψε ο Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams), εξηγώντας ότι η εξέλιξη αυτή τον βοηθά να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του. Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο Βρετανός τραγουδιστής ανέφερε πως πλέον η διάγνωση αποτελεί «το άλλοθί» του για όσα κάνει.

Ο 52χρονος τραγουδιστής, ο οποίος έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη ΔΕΠΥ και το σύνδρομο Τουρέτ, έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη κατά τη διάρκεια δηλώσεών του με αφορμή την παρουσίαση της νέας του εταιρείας με ρούχα. «Έχω ΔΕΠΥ και μόλις έμαθα ότι έχω και λίγο αυτισμό, κάτι που πραγματικά αγαπώ, γιατί εξηγεί τόσα πολλά» είπε ο Γουίλιαμς και συνέχισε: «Είναι το άλλοθί μου για να βγαίνω από τη δύσκολη θέση και για όλα τα περίεργα που κάνω, λέω απλώς: “Συγγνώμη, είμαι αυτιστικός”».

Robbie Williams shares autism diagnosis: "It is my get-out-of-jail-free card now" https://t.co/qhRCPQMsGe August 14, 2026

Ο πρώην τραγουδιστής των Take That μίλησε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τη δημιουργικότητα προκειμένου να συγκεντρώνεται. Όπως ανέφερε, η ΔΕΠΥ του επιτρέπει να αφοσιώνεται απόλυτα σε κάτι που τον ενδιαφέρει, ενώ δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε οτιδήποτε άλλο. «Με τη ΔΕΠΥ μπορείς να συγκεντρωθείς απόλυτα και ολοκληρωτικά σε κάτι, αλλά με οτιδήποτε άλλο απλώς δεν μπορείς να το κάνεις. Ρωτήστε τα παιδιά μου» είπε.

Ο Γουίλιαμς εξήγησε, ότι η δημιουργία εικόνων και χιουμοριστικού περιεχομένου λειτουργεί για εκείνον ως τρόπος να αποσπά το μυαλό του από τις ανησυχίες του. «Αυτό με το οποίο έχω απόλυτη και ολοκληρωτική εμμονή είναι να δημιουργώ εικόνες και να φτιάχνω αστεία πράγματα. Όταν δημιουργώ εικόνες και αστεία πράγματα, δεν σκέφτομαι εμένα, γιατί ο εγκέφαλός μου είναι απίστευτα δημιουργικός και μπορεί να είναι δημιουργικός με οτιδήποτε στον κόσμο για το οποίο πανικοβάλλεσαι ή φοβάσαι» ανέφερε.

Στη συνέχεια, εστίασε στις παρεμβατικές σκέψεις, δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από ένα ταξίδι του με αεροπλάνο: «Για παράδειγμα, είμαι τόσο τρελός, που πρόσφατα καθόμουν σε ένα αεροπλάνο και σκέφτηκα “τι θα γινόταν αν μπορούσα να έχω τηλεκινητικές δυνάμεις και οι παρεμβατικές σκέψεις μου έλεγαν στο αεροπλάνο να συντριβεί”. Αυτό είναι το επίπεδο της τρέλας, το οποίο αντιμετωπίζω. Είναι καλύτερο να εκπαιδεύω τον εγκέφαλό μου να κάνει κάτι καλύτερο από το να ανησυχώ ότι έχω υπερφυσικές δυνάμεις και ότι θα ρίξω ένα αεροπλάνο».

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την ψυχική του υγεία και τη ΔΕΠΥ, ενώ πέρυσι είχε αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί τις παρεμβατικές σκέψεις και το σύνδρομο Τουρέτ.

Σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο, είχε περιγράψει τη μακροχρόνια προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που σχετίζονται με την ψυχική του υγεία, λέγοντας: «Μου πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες για να το ξεπεράσω και τώρα βρίσκομαι στην άλλη πλευρά και είναι υπέροχα».

Φωτογραφία άρθρου: AP

protothema.gr