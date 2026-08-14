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Είκοσι δύο χρόνια μετά τη βραδιά κατά την οποία η Αθήνα υποδέχθηκε ολόκληρο τον κόσμο, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ανατρέχει σε μία από τις κορυφαίες στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας: την ιστορική τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, η οποία παραμένει βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων από την τελετή έναρξης, ο διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος, σκηνοθέτης και εικαστικός δημοσίευσε στο Instagram δύο νέα, εντυπωσιακά βίντεο από την ιστορική τελετή της 13ης Αυγούστου 2004.

«Ένα ολοκαίνουργιο μοντάζ σε υψηλή ανάλυση. Από εμένα για εσάς, με αγάπη. Για να γιορτάσουμε την 22η επέτειό μας», έγραψε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στις δύο διαδοχικές αναρτήσεις του, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ξαναδεί, με νέα εικόνα, στιγμές από το υπερθέαμα που ταξίδεψε την Ελλάδα και τον πολιτισμό της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα βίντεο που δημοσίευσε ο Δ. Παπαϊωάννου:

Την καλλιτεχνική διεύθυνση των τελετών έναρξης και λήξης ανέλαβε ο ίδιος, δημιουργώντας ένα θέαμα που συνέδεσε την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από το σώμα, το νερό, το φως, τη μουσική και την εικόνα.

Το 2004 οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέστρεψαν στην Ελλάδα, 108 χρόνια μετά τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896. Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας διεξήχθησαν από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου 2004, με την τελετή έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο να αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές εκείνου του καλοκαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι η τελετή ξεκίνησε με μια συμβολική αντίστροφη μέτρηση 28 δευτερολέπτων, ένα δευτερόλεπτο για κάθε Ολυμπιάδα από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων έως εκείνη της Αθήνας.

22 χρόνια από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004:

Action Images – Eurokinissi / Μάρκος Χουζούρης

Φωτογραφία: Action Images – Eurokinissi / Kώστας Μακρυδήμας

Ολόκληρη η τελετή έναρξης:

protothema.gr