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Στην επόμενη φάση ανάπτυξής της περνά η Perceptual Robotics, έχοντας αντλήσει μέσα στο 2026 νέα κεφάλαια άνω των £4 εκατ. Η βρετανική startup με ελληνικό DNA στρέφεται πλέον σε νέες ευρωπαϊκές αγορές και στη Λατινική Αμερική, διευρύνοντας παράλληλα τις τεχνολογικές λύσεις της για την αιολική ενέργεια και εξετάζοντας νέες συνεργασίες στην Ελλάδα.

Η Perceptual Robotics ειδικεύεται στις αυτοματοποιημένες επιθεωρήσεις ανεμογεννητριών με drones και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση και τη διαχείριση των δεδομένων.

Η πλατφόρμα της καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της επιθεώρησης: από τη συλλογή δεδομένων στο πεδίο και τον εντοπισμό βλαβών μέχρι την αξιολόγηση των ευρημάτων και την παρακολούθηση των εργασιών επισκευής.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 18 χώρες, έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες επιθεωρήσεις και έχει επεξεργαστεί μέσω των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης της πάνω από ένα εκατομμύριο εικόνες.

Στα £10 εκατ. η συνολική χρηματοδότηση

Με τον νέο γύρο άντλησης κεφαλαίων, η συνολική χρηματοδότηση της Perceptual Robotics προσεγγίζει πλέον τα £10 εκατ.

Τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας και στην επέκταση της εταιρείας σε διεθνείς αγορές.

Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ισχυροποίηση της παρουσίας της στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, καθώς και η ανάπτυξη νέων τύπων επιθεωρήσεων για αιολικά πάρκα, πέρα από τις υφιστάμενες οπτικές επιθεωρήσεις.

Η στρατηγική αυτή αποβλέπει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την επιθεώρηση, τη διαχείριση και τη συντήρηση των ανεμογεννητριών.

Γερμανία και Γαλλία στις αγορές-στόχους

Η Κεντρική Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο της επόμενης φάσης ανάπτυξης, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποτελούν δύο από τις βασικές αγορές στις οποίες η startup εντοπίζει σημαντικές ευκαιρίες.

Παράλληλα, σχεδιάζει να ενισχύσει την ήδη υφιστάμενη δραστηριότητά της στη Λατινική Αμερική, διευρύνοντας περαιτέρω το διεθνές της αποτύπωμα.

Από τα drones σε ολοκληρωμένη πλατφόρμα

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η τεχνολογία της Perceptual Robotics εξελίχθηκε από ένα σύστημα αυτοματοποιημένης συλλογής δεδομένων σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επιθεώρησης και διαχείρισης ανεμογεννητριών.

Στον πυρήνα της βρίσκεται η πλατφόρμα Dhalion, η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση των δεδομένων, τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των βλαβών, καθώς και για την υποστήριξη των διαδικασιών συντήρησης.

Το Repair Management Module επιτρέπει την παρακολούθηση και τη διαχείριση των εργασιών επισκευής. Παράλληλα, το drone Eve πραγματοποιεί αυτοματοποιημένες επιθεωρήσεις, ενώ το Dot υποστηρίζει οργανωμένες εκστρατείες επιθεώρησης μεγάλης κλίμακας.

Στόχος της εταιρείας είναι η συντήρηση των ανεμογεννητριών να καταστεί περισσότερο αποδοτική και κυρίως προληπτική, ώστε πιθανές βλάβες να εντοπίζονται πριν εξελιχθούν σε σοβαρότερα προβλήματα.

Συνεργασίες με EDF, Enel και διεθνείς ομίλους

Η τεχνολογία της Perceptual Robotics έχει ήδη προσελκύσει σημαντικούς παίκτες της διεθνούς ενεργειακής αγοράς. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται εταιρείες όπως οι EDF, Enel, Fred. Olsen Renewables και wpd windmanager.

Για τη startup, οι συνεργασίες αυτές αποτελούν σημαντικά ορόσημα, καθώς επιβεβαιώνουν την αξία της τεχνολογίας στην πραγματοποίηση πιο αποδοτικών και αξιόπιστων επιθεωρήσεων ανεμογεννητριών.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να εμβαθύνει τις υφιστάμενες σχέσεις της και να αναπτύξει νέες στρατηγικές συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο.

Εκπαίδευση προσωπικού χωρίς εμπειρία στα drones

Ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προβάλλει η Perceptual Robotics είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να υιοθετηθεί η τεχνολογία της από τους πελάτες.

Η εταιρεία εκπαιδεύει ομάδες με ελάχιστη ή και καθόλου προηγούμενη εμπειρία στη χρήση drones, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στο πεδίο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την ίδια, η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει μπορεί να εντοπίσει έως και 14% περισσότερες βλάβες σε σύγκριση με άλλες λύσεις, παρέχοντας ακριβέστερα δεδομένα για τη συντήρηση των ανεμογεννητριών.

Η στενή συνεργασία με τους πελάτες εντάσσεται επίσης στη στρατηγική ανάπτυξης των προϊόντων της. Οι λύσεις εξελίσσονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τις επιθεωρήσεις στο πεδίο.

Η Αθήνα ως βάση για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη

Η Perceptual Robotics έχει την έδρα της στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου και διαθέτει θυγατρική εταιρεία στην Αθήνα, η οποία λειτουργεί ως κέντρο της ευρωπαϊκής της παρουσίας.

Η startup δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην ελληνική αγορά, συνεργαζόμενη με επιχειρήσεις του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες και διαχειριστές αιολικών πάρκων, καθώς και εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Με φόντο τη διεύρυνση της διεθνούς δραστηριότητάς της, εξετάζει πλέον νέες συνεργασίες στην Ελλάδα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη χώρα.

Forbes