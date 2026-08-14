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Κατέληξε την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, ο 62χρονος θύμα της απόπειρας φόνου στις Βρυσούλες που διαπράχθηκε στις 8 Αυγούστου το 2025, όταν 49χρονος τον παρέσυρε με το αυτοκίνητό του κοντά στο υποστατικό όπου εργάζονταν οι δύο. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Philenews η Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από την ημέρα της απόπειρας φόνου, ωστόσο το προηγούμενο διάστημα είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο 49χρονος ο οποίος παραπέμφθηκε σε δίκη για απόπειρα φόνου. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν θα τροποποιηθεί το κατηγορητήριο, αφού όπως ανέφερε στο Philenews η Αστυνομία, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, για να θεωρηθεί μια υπόθεση ως δολοφονία, δεν πρέπει να περάσει ένας χρόνος και μία ημέρα από τον θάνατο του θύματος.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 62χρονου θα εξακριβωθούν από τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του. Το θύμα καταλείπει σύζυγο και δύο παιδιά.

Το χρονικό της υπόθεσης

Δράστης και θύμα ήταν συνάδελφοι και εργάζονταν σε εταιρεία που συσκευάζει αυγά στις Βρυσούλες. Λίγο πριν την απόπειρα φόνου το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου, οι δύο θεάθηκαν να διαπληκτίζονται. Ακολούθως ο 48χρονος φέρεται να εισήλθε στο αυτοκίνητό του και αφού το εκκίνησε κατευθύνθηκε προς το μέρος του 61χρονου και τον χτύπησε βίαια, με αποτέλεσμα αυτός να εκτιναχθεί στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.