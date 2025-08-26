Παραμένει άφαντος ο 48χρονος ύποπτος της απόπειρας φόνου της 8ης Αυγούστου σε βάρος 61χρονου Ελληνοκύπριου συναδέλφου του στις Βρυσούλες, ο οποίος συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η Αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του φερόμενου δράστη από το Σάββατο 9 Αυγούστου, τα οποία αναδημοσιεύτηκαν και σήμερα. Πρόκειται για τον Μαρίνο Κουρουνιάδη, 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου. Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου στο τηλέφωνο 23803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια που διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου είναι ο ύποπτος να διέφυγε στα κατεχόμενα. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός πως οι Βρυσούλες βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από τα κατεχόμενα. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν ενημερωθεί σχετικά οι Βρετανικές Βάσεις, που διενεργούν τους ελέγχους στα οδοφράγματα Στροβιλιών και Περγάμους. Παράλληλα συνεχίζονται και οι έρευνες στις ελεύθερες περιοχές σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο 48χρονος και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται πως φερόμενος δράστης και θύμα είναι συνάδελφοι και εργάζονταν σε εταιρεία που συσκευάζει αυγά στις Βρυσούλες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν την απόπειρα φόνου το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου, οι δύο θεάθηκαν να διαπληκτίζονται. Ακολούθως ο 48χρονος φέρεται να εισήλθε στο αυτοκίνητό του και αφού το εκκίνησε κατευθύνθηκε προς το μέρος του 61χρονου και τον χτύπησε βίαια, με αποτέλεσμα αυτός να εκτιναχθεί στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, συνεχίζει να βρίσκεται σε καταστολή και η κατάσταση του χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Η Αστυνομία έχει ήδη λάβει καταθέσεις από συναδέλφους των δύο, οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και από μέλη της οικογένειας του 48χρονου.