Εντατικές είναι οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου με στόχο τον εντοπισμό 48χρονου Ελληνοκύπριου, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της απόπειρας φόνου σε βάρος 61χρονου συναδέλφου του στις Βρυσούλες. Δράστης και θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, δούλευαν μαζί σε εταιρεία πώλησης αυγών και διαπληκτίστηκαν, με τον 48χρονο να εισέρχεται σε αυτοκίνητο και να κτυπά τον 61χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία καταζητεί τον Μαρίνο Κουρουνιάδη, 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε χθες 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, επαρχία Αμμοχώστου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε χθες το απόγευμα κοντά στο υποστατικό που εργάζονταν οι δύο. Η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο σε περιοχή στις Βρυσούλες γύρω στις 3 και έσπευσε επί τόπου για εξετάσεις.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και είχε εγκεφαλική αιμορραγία. Αφότου διασωληνώθηκε, διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Σύμφωνα με της πληροφορίες που έχει συλλέξει η Αστυνομία ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο. Ακολούθως, το πρόσωπο αυτό, φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού εκκίνησε κατευθύνθηκε προς το μέρος του 61χρονου και τον χτύπησε βίαια, με αποτέλεσμα αυτός να εκτιναχθεί στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Η Αστυνομία αναζητεί μαρτυρίες από την περιοχή, καθώς και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης για να διαφανεί η πορεία διαφυγής του καταζητούμενου. Σημειώνεται πως η απόπειρα φόνου έγινε μπροστά στα μάτια προσώπων που έχουν κληθεί για κατάθεση.

Η Αστυνομία αξιολογεί μαρτυρίες πως θύτης και θύμα είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους.