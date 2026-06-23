Ημέρα εξελίξεων είναι η σημερινή για το πόρισμα της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που είχε ως αφορμή τα όσα καταγράφονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Στις 11:00 το πρωί ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου στη δημοσιογραφική «Εστία», όπου θα δώσει τις θέσεις του για τα σε βάρος του ευρήματα από την έρευνα των τεσσάρων λειτουργών επιθεώρησης της Αρχής, οι οποίοι εισηγήθηκαν να ελεγχθεί για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Γνωστό το πλαίσιο

Αν και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ακριβώς με ποιο τρόπο θα τοποθετηθεί και τι έγγραφα θα παρουσιάσει, εντούτοις το γενικότερο πλαίσιο των δηλώσεών του έχει προαναγγελθεί από τον ίδιο τον τέως ύπατο αξιωματούχο της εκτελεστικής εξουσίας.

Ο κ. Αναστασιάδης στην πρώτη του τοποθέτηση την περασμένη Τρίτη λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς για τα ευρήματα της έρευνας, έκανε λόγο για (1) κατάρριψη των ισχυρισμών που διατυπώνονται από τον Μακάριο Δρουσιώτη στο βιβλίο του Κράτος Μαφία.

«Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρεία άλλων συκοφαντικών αναφορών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του τέως Προέδρου.

Από εκεί και πέρα, (2) εκδήλωσε την έντονη δυσαρέσκειά του και για τον τρόπο που έγινε η έρευνα από την Ανεξάρτητη Αρχή και (3) έστειλε το μήνυμα πως θεωρεί αβάσιμα τα όσα καταγράφονται στο πόρισμα, προαναγγέλλοντας ότι θα παραθέσει σχετικά τεκμήρια.

Για του λόγου το αληθές, παρουσιάζουμε το ακόλουθο απόσπασμα από τη γραπτή του δήλωση: «Οι πλείστες των αποδιδομένων από τους ερευνώντες λειτουργούς και την Αρχή κατά της Διαφθοράς κατηγορίες, όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται στους υπό διερεύνηση ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο του κ. Δρουσιώτη, αλλά και ουδέποτε τέθηκαν ενώπιον μου κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να καταθέσω τεκμηριωμένα τις δέουσες απαντήσεις (…) Τόσο για τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη, όσο και για το ατεκμηρίωτο των κατηγοριών, απαντήσεις με στοιχεία θα δώσω σε συνέντευξη Τύπου».

Με άλλα, λόγια είναι φανεροί οι τρεις άξονες στους οποίους θα κινηθεί σήμερα ενώπιον των δημοσιογράφων.

Παρουσιάζεται έτοιμος

Πάντως, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσιάζεται έτοιμος να δεχθεί τον ποινικό έλεγχο. Αυτό, τουλάχιστον, φανέρωσε στην πρώτη του αντίδραση την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας, μάλιστα, ο ίδιος να γίνει έρευνα («ζητώ την άμεση διερεύνηση από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές»), κάνοντας, μάλιστα, και εισήγηση να εξαιρεθούν από την εποπτεία των ερευνών ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας.

Η σχετική αναφορά του τέως Προέδρου είναι προφανές ότι έχει να κάνει με μια παράμετρο που υπερτονίστηκε απ΄ όλους όσοι ασχολούνται με την υπόθεση. Έχει κάνει με το γεγονός ότι οι δυο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης, όχι μόνο διορίστηκαν από τον Αναστασιάδη στο νυν αξίωμά τους, αλλά και σε προγενέστερο στάδιο τους είχαν ανατεθεί από τον τέως Πρόεδρο τα χαρτοφυλάκια των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Άμυνας, αντιστοίχως.

Τις τελευταίες ημέρες τέθηκε και θέμα για το άρθρο 45 του Συντάγματος και κατά πόσον αυτό επιτρέπει τον έλεγχο ενός πρώην Προέδρου, χωρίς τη μεσολάβηση αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση ασυλίας. Για πολλούς είναι ξεκάθαρο ότι δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα μεσολάβησης του Ανωτάτου, άλλοι επέλεξαν να μην τοποθετηθούν με απόλυτη σιγουριά αν υπάρχουν προϋποθέσεις ή όχι για τον έλεγχο ενός πρώην ανώτατου αξιωματούχου της εκτελεστικής εξουσίας.

Το σίγουρο είναι πως ο κ. Αναστασιάδης αναμένεται να τοποθετηθεί και γι΄ αυτό σήμερα, δίνοντας τέλος στις όποιες συζητήσεις.

Τα αδικήματα

Όπως είναι γνωστό στο πόρισμα γίνεται εισήγηση προκειμένου να ελεγχθούν συνολικά 15 φυσικά (13) και νομικά (2) πρόσωπα για πλημμελήματα ή/και αδικήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης σε περίπτωση καταδίκης μέχρι και 14 έτη. Ο κ. Αναστασιάδης ελέγχεται για (1) εμπορία Επηρεασμού σε τρεις περιπτώσεις, (2) το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας σε μία περίπτωση και (3) κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος ή απόπειρας διάπραξης ποινικού αδικήματος σε τρεις περιπτώσεις.

Παραδόθηκε το πόρισμα και ψηφιακά το μαρτυρικό υλικό

Παραδόθηκε χθες λίγο πριν τις 11:00 στο Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμα και το μαρτυρικό υλικό για την έρευνα που έγινε με αφορμή το «Κράτος Μαφία».

Το πόρισμα είναι έκτασης περίπου 3.000 σελίδων και είναι αποθηκευμένο σε τέσσερα κουτιά αρχειοθέτησης. Το μαρτυρικό υλικό διαβιβάστηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στη Νομική Υπηρεσία ψηφιοποιημένο, μέσω φορητής μονάδας αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων.

Τα πρωτότυπα έγγραφα που αποτελούν το μαρτυρικό υλικό της έρευνας, παραμένουν αποθηκευμένα στον χώρο ασφαλούς αποθήκευσης πειστηρίων (strong room) στις εγκαταστάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Γύρω στις 11:00 παραδόθηκε στον Έφορο Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη, το πόρισμα χωρίς το μαρτυρικό υλικό, η διαβίβαση του οποίου δεν εξυπηρετεί τον φορολογικό έλεγχο που θα γίνει. Θυμίζουμε ότι η έρευνα από το Τμήμα Φορολογίας θα εξετάσει τα δεδομένα των επτά αξιωματούχων για τους οποίους γίνεται εισήγηση προκειμένου να ελεγχθούν ποινικά. Πρόκειται για τους Νίκο Αναστασιάδη, Ρίκκο Ερωτοκρίτου, Χάρη Σολομωνίδη, Νίκο Κουγιάλη, Γιώργο Βαρνάβα, Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού και Ιωάννη Σωτηριάδη.

Άνοιξε ο δρόμος για διορισμό ποινικών ανακριτών

>> Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις για αποφάσεις αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο

Η χθεσινή παράδοση του πορίσματος από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στη Νομική Υπηρεσία, άνοιξε το δρόμο προκειμένου το Υπουργικό Συμβούλιο να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Κι αυτό με βάση τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Λετυμπιώτης είχε πει επί λέξει την περασμένη Τετάρτη ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση των ενεργειών που θα δρομολογηθούν, αφού πρώτα το πλήρες πόρισμα προωθηθεί, καθηκόντως, από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στη Νομική Υπηρεσία.

Πάντως, μέχρι χθες δεν υπήρχε σαφής ένδειξη κατά πόσον στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα πέσουν στο τραπέζι ονόματα υποψήφιων νομικών για λήψη τελικής απόφασης. Πηγές του «Φ» υποδεικνύουν ότι πρέπει να γίνει η καταλληλότερη επιλογή που θα διασφαλίζει την αμεροληψία, παραπέμποντας στα αξιώματα και γενικότερα στις ιδιότητες όσων είναι ελεγχόμενοι με βάση το πόρισμα της έρευνας.

Η εφημερίδα μας, πάντως, από την πρώτη στιγμή είχε καταγράψει μια ενδεικτική περίπτωση που προϋπέθετε ειδικό χειρισμό. Είχαμε υπενθυμίσει την υπόθεση δίωξης του τέως Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Ρίκκου Ερωτοκρίτου. Ο τελευταίος είχε καταδικαστεί για την υπόθεση Providencia (1/3/2017, 3,5 χρόνια φυλάκιση). Είχε κριθεί ένοχος για το ρόλο που είχε διαδραματίσει ως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας (παύθηκε από τη θέση στις 24/9/2015).

Όπως γράψαμε, για τη συγκεκριμένη περίπτωση είχε διασφαλιστεί πως η ποινική διερεύνηση και η δίωξή του θα γινόταν από ανεξάρτητους με τη Νομική Υπηρεσία νομικούς. Είχαν ανατεθεί καθήκοντα ποινικού ανακριτή στον Παναγιώτη Καλλή, ενώ είχαν ρόλο ιδιώτη κατήγορου στην υπόθεση οι Ηλίας Στεφάνου και Σάββας Αγγελίδης (νυν Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας). Οι δυο τελευταίοι είχαν αναλάβει την αξιολόγηση της υπόθεσης, είχαν συντάξει κατηγορητήριο, ενώ εκπροσώπησαν και την κατηγορούσα Αρχή στη δίκη.