Οι πληροφορίες για ευρήματα που θα προκαλέσουν αίσθηση σε σχέση με την περιβόητη έρευνα για το «Κράτος Μαφία», όχι απλώς επιβεβαιώθηκαν, αλλά είναι τέτοια που κλονίζουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην εκτελεστική εξουσία και στους θεσμούς.

Το πόρισμα της -διάρκειας πέραν των δυο ετών- έρευνας για τους ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο, αποδίδει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος 15 προσώπων, πρώην αξιωματούχων και ιδιωτών, μεταξύ των οποίων και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Σε βάρος του προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για αποφάσεις του ενόσω διατηρούσε το ύπατο αξίωμα της εκτελεστικής εξουσίας στην Κύπρο.

Ωστόσο, από τις αναφορές για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες ξεχωρίζουν και οι περιπτώσεις συνεργατών του τέως Προέδρου, αλλά και άλλων αξιωματούχων όπως μέλους της Δικαστικής εξουσίας που είναι ο πρώην πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, Χάρης Σολομωνίδης, του πρώην Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Ρίκκου Ερωτοκρίτου, του τέως υπουργού Γεωργίας, Νίκου Κουγιάλη, της πρώην επικεφαλής της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, Εύας Ρωσσίδου Παπακυριακού, του τέως βουλευτή, Γιώργου Βαρνάβα και του ανώτερου αξιωματικού της Αστυνομίας, Ιωάννη Σωτηριάδη.

Μέχρι και 14 χρόνια

Γενικότερα τα ενδεχόμενα κακουργήματα που εντοπίζονται στην έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς επισύρουν σε περίπτωση καταδίκης ποινές φυλάκισης από επτά μέχρι και 14 χρόνια κάθειρξης και πρόστιμα που αγγίζουν μέχρι τις €500.000. Ακόμα και τα πλημμελήματα, είναι τέτοια με ποινή φυλάκισης μέχρι και δυο ετών.

Ενδεικτικά, η εμπορία επηρεασμού και η κατάχρηση εξουσίας σε περίπτωση καταδίκης επισύρει μέχρι και επτά χρόνια, ενώ η νομιμοποίηση εσόδων έως 14 χρόνια ή/και €500.000 ευρώ πρόστιμο (ή και τις δυο αυτές ποινές μαζί).

Όλοι οι ελεγχόμενοι

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αναστασιάδης ελέγχεται για (1) εμπορία Επηρεασμού σε τρεις περιπτώσεις, (2) το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας σε μία περίπτωση και (3) κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος ή απόπειρας διάπραξης ποινικού αδικήματος σε τρεις περιπτώσεις.

Άλλα δυο πρόσωπα για τα οποία υπάρχει ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών είναι συνέταιροι του κ. Αναστασιάδη στην δικηγορική εταιρεία που ίδρυσε. Ο λόγος για τους Στάθη Λεμή και Φάνο Φιλίππου. Αμφότεροι ελέγχονται σε δυο περιπτώσεις για εμπορία επηρεασμού (μέχρι επτά χρόνια κάθειρξης) και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (μέχρι και 14 χρόνια φυλάκισης).

Αναλυτικά τα υπόλοιπα 12 φυσικά και νομικά πρόσωπα (2) για τα οποία η Αρχή εισηγείται να ελεγχθούν για αδικήματα:

>> Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι (εμπορία επηρεασμού και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

>> Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας (κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος, σε δυο περιπτώσεις).

>> Χάρης Σολομωνίδης – Πρώην πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου (Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους σε συνολικά τρεις περιπτώσεις).

>> Α. Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. (δεκασμός δημόσιου λειτουργού, Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου).

>> Παναγιώτης Νεοκλέους (Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης).

>> Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ (εμπορία επηρεασμού).

>> Ανδρέας Χατζηκυριάκος (εμπορία επηρεασμού).

>> Ευθύμιος Μπουλούτας (εμπορία επηρεασμού, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δυο περιπτώσεις).

>> Νίκος Κουγιάλης – Πρώην υπουργός Γεωργίας (Κατάχρηση εξουσίας-Πλημμέλημα).

>> Γιώργος Βαρνάβα – Τέως βουλευτής (κατάχρηση εξουσίας – πλημμέλημα- ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος).

>> Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού – Τέως προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ (κατάχρηση εξουσίας – πλημμέλημα- ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος – δυο περιπτώσεις).

>> Ιωάννης Σωτηριάδης – Πρώην ανώτερος αξιωματικός Αστυνομίας (κατάχρηση εξουσίας – πλημμέλημα).

Δεν δημοσιεύτηκαν όλα τα ευρήματα

>> Η ανακοίνωση για το πόρισμα δημοσιοποιήθηκε στις 11:00 το πρωί. Προηγήθηκε τηλεφωνική ενημέρωση του Νίκου Αναστασιάδη από τον επικεφαλής της Αρχής και επίτροπο Διαφάνειας, Χάρη Πογιατζή. Σε περιπτώσεις άλλων ενεχόμενων προσώπων έγιν ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

>> Το πόρισμα της έρευνας, πάντως, εστιάζει στα κυριότερα σημεία που προέκυψαν από το έργο των ερευνητών. Όπως σημειώνει στη χθεσινή της ανακοίνωση η Αρχή κατά της Διαφθοράς «τονίζεται το γεγονός ότι άλλοι ισχυρισμοί που προβάλλονται στο Βιβλίο και δεν περιέχονται στην παρούσα Ανακοίνωση, σημαίνει ότι αυτοί δεν έχουν αποδειχθεί στο βαθμό που απαιτείται».

>> Στα αρχικά στάδια της ανακοίνωσης, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για διαφάνεια και την επιθυμία της 12 Κοινωνίας όπως έχει την ευκαιρία να αναγνώσει όλη την Έκθεση. Όμως, δεδομένου ότι η Τελική Έκθεση, η οποία απαρτίζεται από σχεδόν 3.000 σελίδες, πλέον των Πρακτικών και των Τεκμηρίων, αποτελεί μαρτυρικό υλικό και θα αποσταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες, θεωρούμε ότι αυτή η εχεμύθεια θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει για να μην επηρεαστούν αρνητικά τυχόν μελλοντικές ανακριτικές διαδικασίες».

>> Θυμίζουμε ότι η έρευνα τροχιοδρομήθηκε στις αρχές του 2023 (είχε προηγηθεί καταγγελία του υποψήφιου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέα Μαυρογιάνη) και άρχισε την άνοιξη του 2024. Το κόστος της έρευνας, βάσει πληροφόρησής μας, έχει αγγίξει τουλάχιστον το €1.3 εκατ.

Αρχίζει φορολογικός έλεγχος σε βάρος επτά πρώην αξιωματούχων

>> Πάνε σε Γενικό Εισαγγελέα και Σωτήρη Μαρκίδη τα πορίσματα

Το πόρισμα της έρευνας θα διαβιβαστεί σε δυο αξιωματούχους εντός των επόμενων ημερών. Το τελικό κείμενο των λειτουργών επιθεώρησης Λουίζ ΜακΙντάιρ, Χαρίλαου Χρυσάνθου, Ορέστη Νικήτα και Ανδρέα Ευθυμίου, μαζί με όλο το υλικό των μαρτυριών θα παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργο Σαββίδη. Ο πρώτος τη τάξει αξιωματούχος της Νομικής Υπηρεσίας θα αποφασίσει κατά πόσον τα ευρήματα και οι μαρτυρίες αρκούν για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη τα 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το δε πόρισμα της έρευνας που συνοψίζεται σε περίπου τέσσερα κουτιά αρχειοθέτησης (box files) θα δοθεί στον Έφορο Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη.

Θυμίζουμε ότι ο τελευταίος μετά από πρόταση Νόμου που εγκρίθηκε από το προηγούμενο σχήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, θα ελέγξει όλους τους αξιωματούχους για τους οποίους προέκυψαν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Με άλλα λόγια, πλέον αρχίζει φορολογικός έλεγχος για Νίκο Αναστασιάδη, Ρίκκο Ερωτοκρίτου, Χάρη Σολομωνίδη, Νίκο Κουγιάλη, Γιώργο Βαρνάβα, Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού και Ιωάννη Σωτηριάδη.

Θυμίζουμε ότι εισηγήτρια για το νομοθέτημα ήταν η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η πρόταση Νόμου προέβλεπε «θέσπιση υποχρέωσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, σε περίπτωση που έκθεσή της καταδεικνύει εμπλοκή αξιωματούχου σε ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς, να ενημερώνει τον Έφορο Φορολογίας για να προβεί σε φορολογικό έλεγχο δυνάμει των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας».

Ήδη στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Αρχής, όπως γράψαμε και χθες, έχει προστεθεί στο άρθρο 14 ότι «σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, διαπιστώνει εμπλοκή αξιωματούχου ή δημόσιου λειτουργού σε ενδεχόμενη διάπραξη αδικήματος διαφθοράς, συντάσσει σχετική έκθεση και την υποβάλλει στον Έφορο Φορολογίας, μαζί με τις αναγκαίες πληροφορίες ή/και τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή της, στον βαθμό που αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά νόμον εξουσιών και αρμοδιοτήτων του».

Σύμφωνα με τον ορισμό του Νόμου αξιωματούχος θεωρείται και το πρόσωπο που κατείχε στο παρελθόν το αξίωμα ή τη θέση δημόσιου λειτουργού.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο της έρευνας που θα διαβιβαστεί στο Γενικό Εισαγγελέα, έχει εγερθεί θέμα κατά πόσον πρέπει να ζητήσουν οι δυο ανώτατοι αξιωματούχοι της Νομικής Υπηρεσίας εξαίρεση από τη διαδικασία αξιολόγησης του μαρτυρικού υλικού. Οι Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης ήταν είχαν διοριστεί από το Νίκο Αναστασιάδη και ως μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και κατ΄ επέκταση τίθεται θέμα αμεροληψίας. Το ζήτημα τέθηκε και από έγκριτους νομικούς. Μάλιστα, ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης στη χθεσινή του γραπτή τοποθέτηση δήλωσε πως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και εισηγήθηκε να εξαιρεθούν της διαδικασίας αξιολόγησης οι Σαββίδης και Αγγελίδης.

Το χρώμα του χρήματος κυριαρχεί στις επτά υποθέσεις

Τα ενδεχόμενα αδικήματα που καταγράφονται στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» αφορούν συνολικά επτά υποθέσεις. Όλες έχουν ένα κοινό σημείο. Ισχυρισμούς που αφορούν οικονομικά συμφέροντα. Τις συνοψίζουμε παραθέτοντας ευρήματα των λειτουργών επιθεώρησης του ερευνητικού σώματος:

Η υπόθεση με Σολομωνίδη

Τα τρία αδικήματα για τα οποία η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται να ελεγχθεί ο Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, Χάρης Σολομωνίδης, η νομική εταιρεία «Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε.» και ο δικηγόρος Παναγιώτης Νεοκλέους, αφορούν στην υπόθεση που προέκυψε στη βάση των ισχυρισμών που προβλήθηκαν στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη για το διαζύγιο του Ριμπολόβλεφ. Ο Δρουσιώτης αναφέρεται σε οικογενειακή περιουσιακή διαμάχη μεταξύ του πολυεκατομμυριούχου και της εν διαστάσει συζύγου. Η τελευταία φερόταν να διεκδικεί £4,5 δισεκατομμύρια από την οικογενειακή περιουσία. Ο Δρουσιώτης παραθέτει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για το πόρισμα, «μία σειρά ισχυριζόμενων γεγονότων, τα οποία εγείρουν υπόνοιες ότι δύο δικαστικές υποθέσεις τέθηκαν σκόπιμα ενώπιον του Δικαστή κ. Σολομωνίδη, ούτως ώστε ο τελευταίος να εκδώσει διατάγματα και αποφάσεις υπέρ των συμφερόντων του κ. Ριμπολόβλεφ». Συσχέτισε, μάλιστα, τη χρονική εγγύτητα μεταξύ της έκδοσης ευνοϊκών αποφάσεων και διαταγμάτων και της εργοδότησης της συζύγου του εν λόγω Δικαστή σε εταιρεία η οποία συνδεόταν με τη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., η οποία εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του κ. Ριμπολόβλεφ. Η Αρχή σημειώνει ότι «με βάση την προσαχθείσα μαρτυρία, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης καταλήγουν, στη βάση του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες δημιουργούν εύλογη υπόνοια ότι ο πρώην Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κ. Χάρης Σολομωνίδης, κατά κατάχρηση ή εκμετάλλευση του δικαστικού του αξιώματος, συμφώνησε με τη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. να προσληφθεί η σύζυγός του στην εν λόγω Δικηγορική Εταιρεία, με αντάλλαγμα την έκδοση εκ μέρους του Δικαστή αποφάσεων υπέρ των πελατών της Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., στα πλαίσια των Εναρκτήριων αιτήσεων υπ’ αρ. 2092/2013 και 2125/2013».

Σύλληψη Ριμπολόβλεβα

Οι ισχυρισμοί του Δρουσιώτη κάνουν λόγο για τη σύλληψη (24/2/2014) της Ριμπολόβλεβα όταν αυτή ήρθε στην Κύπρο. Υποστήριξε ότι πρόσωπα τα οποία σχετίζονταν με τον κ. Ριμπολόβλεφ, σε συνεργασία με δικηγόρους και άλλα πρόσωπα στην Κύπρο, φέρονται να προέβησαν σε ενέργειες για την παγίδευση και ποινική δίωξη της κας Ριμπολόβλεβα, στη βάση καταγγελίας στην Αστυνομία από τον Παναγιώτη Νεοκλέους, εκ μέρους συγκεκριμένου εμπιστεύματος, σχετικά με πολύτιμο κόσμημα μεγάλης αξίας. Οι εν λόγω ενέργειες φέρεται να περιλάμβαναν συντονισμό, καθώς και συνεχή ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης, με κρατικούς αξιωματούχους και την Αστυνομία. Αφού συνοψίζονται τα ευρήματα των ερευνώντων λειτουργών, προστίθεται πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για πράξεις διαφθοράς. Είναι ενδεικτικό ότι για τον Ανδρέα Χατζηκυριακό αναφέρεται πως «ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ του τέως Προέδρου κ. Αναστασιάδη και του κ. Ριμπολόβλεφ, εμπλεκόταν στον συντονισμό της στήριξης ή της φαινομενικής στήριξης των εμπλεκόμενων κρατικών Αρχών και λειτουργών στο σχέδιο της σύλληψης της κας Ριμπολόβλεβα». Στην ουσία αναφέρεται πως ενδείξεις ότι ενδεχομένως να υπάρχουν αδικήματα σε βάρος του κ. Χατζηκυριάκου, του Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, του Νίκου Αναστασιάδη (εμπορία επηρεασμού), του Ρίκκου Ερωτοκρίτου και του πρώην ανώτερου αξιωματικού της Αστυνομίας, Ιωάννη Σωτηριάδη (κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος).

Κρατική γη σε Αρχιεπισκοπή

Στο πόρισμα οι λειτουργοί επιθεώρησης, καταλογίζουν στον πρώην υπουργό Γεωργίας, Νίκο Κουγιάλη, ενδεχόμενη πράξη διαφθοράς και συγκεκριμένα ενδεχόμενο πλημμέλημα κατάχρησης εξουσίας, για υπόθεση με κρατική γη που παραχωρήθηκε στην Αρχιεπισκοπή. Μεταξύ άλλων στο πόρισμα καταγράφεται το ιστορικό της υπόθεσης. Το κράτος είχε απαλλοτριώσει γη (Έγκωμη) της Αρχιεπισκοπής και η τελευταία είχε ζητήσει ως αντιπαροχή γη στην Αγία Νάπα που της δόθηκε, παρόλο που σύμφωνα με τον Δρουσιώτη αυτό ήταν παράνομο. Τα τεμάχια που έλαβε η Αρχιεπισκοπή είχαν αναγραφόμενη αξία €5.712.000, ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, «από τα μεταγενέστερα στοιχεία του Κτηματολογίου προέκυψε ότι τα οκτώ τεμάχια που τελικά μεταβιβάστηκαν στην Αρχιεπισκοπή είχαν, με βάση τη γενική εκτίμηση του 2013, αξία €10.638.300». Ο κ.. Κουγιάλης, σημειώνει η χθεσινή ανακοίνωση, «ως μέλος της Επιτροπής (…) συμμετείχε στην εισήγηση για έγκριση της παραχώρησης. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης έκριναν ότι, υποστηρίζοντας την εισήγηση χωρίς να διασφαλιστεί ότι η αξία της γης και η «εξαιρετική» μεταχείριση να ήταν δεόντως αιτιολογημένη, ενδέχεται να άσκησε την εξουσία του με αυθαίρετο τρόπο». Δεν υπήρξε μαρτυρία ότι ο πρώην Υπουργός είχε οικονομικό όφελος.

Υπόθεση με Focus

Ένα από τα κεφάλαια που διερευνήθηκαν αφορούν στους ισχυρισμούς που προβάλλονται και φέρουν τον Ανδρέα Βγενόπουλο που ήλεγχε τη Λαϊκή Τράπεζα, να χρηματοδοτούσε πολιτικά κόμματα και πρόσωπα εξουσίας ή επιρροής μέσω χρημάτων του χρηματοοικονομικού οργανισμού, χρησιμοποιώντας τη Focus Maritime. Στο εν λόγω κεφάλαιο του βιβλίου του ο Δρουσιώτης καταγράφει διαδρομές χρημάτων μέσω εταιρειών. Οι λειτουργοί επιθεώρησης αν και απέρριψαν ισχυρισμούς, μεταξύ των οποίων κι αυτός περί άμεσου οικονομικού οφέλους του κ. Αναστασιάδη, εντούτοις έκριναν πως «προκύπτει ενδεχόμενη διάπραξης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας. Το εύρημα αυτό βασίζεται στη μαρτυρία ότι, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης Focus Maritime βρισκόταν σε εξέλιξη, ο συναντήθηκε και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον τότε Γενικό Εισαγγελέα κ. Κώστα Κληρίδη, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της έρευνας και ζητώντας τον τερματισμό ανακρίσεων, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν εντοπιστεί ποινικά αδικήματα». Για την ίδια υπόθεση υπάρχει εύρημα για ενδεχόμενη διάπραξη του πλημμελήματος της κατάχρησης εξουσίας σε βάρος του τότε Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Ρίκκου Ερωτοκρίτου, γιατί «παρενέβη στην αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης Focus Maritime, ζητώντας να του παραδοθούν τα πρωτότυπα τεκμήρια που αφορούσαν τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων από τη Focus και δίνοντας οδηγίες όπως οι ερευνητές να μην κρατήσουν αντίγραφα».

Μίζες από τράπεζες

Οι λειτουργοί επιθεώρησης διερεύνησαν και τον ισχυρισμό Δρουσιώτη περί φοροδιαφυγής από τον Νίκο Αναστασιάδη και το δικηγορικό γραφείο συμφερόντων της οικογενείας του μέσω αδήλωτων εσόδων από προμήθειες που λάμβανε από Κυπριακές τράπεζες, για την παραπομπή πελατών σε αυτές. Οι ερευνητές κατέληξαν στη βάση των ευρημάτων τους πως «στα τέλη του 2011, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν, στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, ότι πραγματοποιήθηκε συναλλαγή ύψους €250.000 από τη Λαϊκή Τράπεζα προς όφελος του κ. Αναστασιάδη, η οποία φέρεται να προοριζόταν ως οικονομική στήριξη για την προεκλογική του εκστρατεία του 2013 και να παρουσιάστηκε παραπλανητικά ως αμοιβή ή προμήθεια». Γι΄ αυτή την υπόθεση, μάλιστα, καταλήγουν πως πρέπει να ελεγχθούν για το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού ο Νίκος Αναστασιάδης, ο Ευθύμιος Μπουλούτας, ο Στάθης Λεμής, ο Φάνος Φιλίππου και το δικηγορικό γραφείο συμφερόντων των τελευταίων (Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και συνεταίροι). Για τους τρεις τελευταίους αναφέρεται πως έχουν ενδεχόμενες ευθύνες για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, αναφέρεται ότι για την «Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι (…) εγείρονται εύλογες υπόνοιες για φοροδιαφυγή και ψευδείς δηλώσεις».

Ξέπλυμα χρημάτων

Η έρευνα άγγιξε και τον ισχυρισμό για ξέπλυμα χρημάτων από τον τέως Πρόεδρο και τη δικηγορική εταιρεία που ίδρυσε, μέσω υπεράκτιων εταιρείων-κέλυφος (shell companies) και απόκρυψης των πραγματικών δικαιούχων, καθώς και για παραπλανητικές δηλώσεις περί μη ενεργούς συμμετοχής στη Δικηγορική Εταιρεία μετά το 1997. Ο ισχυρισμός αναλύθηκε σε δυο ενότητες στη βάση δημοσιευμάτων ισάριθμων δημοσιογραφικών δικτύων, του OCCRP (14/8/2019) και του ICIJ (3/10/21).

Τότε ο κ. Αναστασιάδης είχε πει ότι ήταν σιωπηλός μέτοχος στο γραφείο του από το 1997 που εκλέχθηκε πρόεδρος του ΔΗΣΥ. «Εντούτοις», όπως αναφέρεται στα ευρήματα των λειτουργών επιθεώρησης, «αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι μέχρι την παραίτησή του ως γενικού συνεταίρου στις 26/02/2013, διατηρούσε ενεργό ρόλο στο δικηγορικό γραφείο». Εν συνεχεία ο Αναστασιάδης κάλεσε την επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού να κάνει έρευνα για τους ισχυρισμούς του OCCRP. Η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ μετά από την έρευνα ανακοίνωσε ότι δεν προέκυψε «τίποτα κατακριτέο». Η Αρχή με βάση τα ευρήματα της έρευνας καταλήγει ότι ο Αναστασιάδης εκμεταλλεύτηκε την εξουσία του (κάλεσμα έρευνας από ΜΟΚΑΣ) με τρόπο που μπορεί να υποδηλώνει ότι υπέπεσε στο πλημμέλημα της κατάχρησης εξουσίας. Το ίδιο αναφέρεται και για την κ. Ρωσσίδου Παπακυριακού, για στην οποία προηγουμένως στο πόρισμα καταγράφεται πως έκανε ελλιπή έρευνα, ότι προχώρησε σ΄ αυτή μετά τη δήλωση Αναστασιάδη, παρόλο που είχε από προηγουμένως ενημέρωσης και πως εξέδωσε ανακοίνωση χωρίς να αυτό να προνοείται. Για την τότε προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ αναφέρεται, ακόμη, πως θα πρέπει να εξεταστεί παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος.

Σε σχέση με τη δεύτερη ενότητα, είχε να κάνει με το δημοσίευμα του ICIJ που είχε ως αντικείμενο τα Pandora Papers και τις δραστηριότητες της δικηγορικής Εταιρείας Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι. Ο κ. Αναστασιάδης φέρεται ότι κατά την περίοδο που ήταν βουλευτής εξυπηρετούσε μέσω του γραφείου του τους πολιτογραφηθέντες Λεμπέντεφ και Αμπράμοφ. Εκείνη την περίοδο «συναντήθηκε προσωπικά με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την πορεία του φακέλου πολιτογράφησης του κ. Αμπράμοφ». Καταγράφεται ότι ο πελάτης έλαβε διαβατήριο και ότι ακολούθησαν πολιτογραφήσεις μελών της οικογένειας του επενδυτή. Για την υπόθεση υπήρχαν αναφορές για παραλήψεις στην εν λόγω πολιτογράφηση. Οι Συνέταιροι της Δικηγορικής Εταιρείας Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι συμμετείχαν ενεργά στην συγκάλυψη της πραγματικής φύσης υπεράκτιων κεφαλαίων και της ταυτότητας των τελικών δικαιούχων. Συγκεκριμένα, ο κ. Φιλίππου έχει υποβάλει ψευδή ένορκη δήλωση ενώ ταυτόχρονα ενεργούσε σε ρόλο που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος». Στα ευρήματα καταγράφεται ότι «με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία, προκύπτει η συνεχής προσωπική εμπλοκή του κ. Νίκου Αναστασιάδη, πριν από την εκλογή του ως Προέδρου της Δημοκρατίας, ως προς τα συμφέροντα πελατών της Δικηγορικής Εταιρείας, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για υπέρβαση θεσμικής αρμοδιότητας και ακατάλληλης χρήσης πολιτικής επιρροής». Καταλήγουν σε ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα από πλευράς Αναστασιάδη (κατάχρηση εξουσίας ή απόπειρα κατάχρησης εξουσίας και εμπορία επηρεασμού) και για τους Στάθη Λεμή και Φάνο Φιλίππου (ψευδορκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

Ακίνητο Δρομολαξιάς

Η τελευταία υπόθεση που καταγράφεται στο πόρισμα αφορά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για Νίκο Αναστασιάδη και τον πρώην βουλευτή Γιώργο Βαρνάβα. Και για τους δυο σημειώνεται -ανάμεσα σ΄ άλλα- πως προκύπτει ενδεχομένως κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος. Στην προκειμένη διερευνήθηκε ο ακόλουθος ισχυρισμός: «Αθέμιτες παρεμβάσεις του κ. Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσπάθησε να προωθήσει συμφέροντα ιδιωτικής εταιρείας για εκμετάλλευση ενός Ακίνητου στη Δρομολαξιά (“το Ακίνητο”). Στην προσπάθεια του αυτή, παρενέβη σε διάφορους φορείς, ενώ επιστράτευσε και πολιτικά πρόσωπα. Τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας εκπροσωπούσε και προωθούσε ο τότε Βουλευτής κ. Γιώργος Βαρνάβα, ο οποίος, κατ’ ισχυρισμόν, επίσης προέβη σε αθέμιτες παρεμβάσεις». Την ιδιοκτησία του ακινήτου διεκδικούσε η Σουζάν Ντικράζ, υπήκοος Τουρκίας, αμφισβητώντας ότι αυτό ήταν Βακούφιο και έχοντας υπογράψει συμφωνία αξιοποίησής του με ιδιωτική εταιρεία. Η συμφωνία δεν προχωρούσε λόγω της νομοθεσίας και έγιναν συναντήσεις αξιωματούχων για το ζήτημα. Θεωρήθηκε ότι σ΄ αυτές είχαν αθέμιτο ρόλο Αναστασιάδης και Βαρνάβα. Καταγράφεται μεταξύ άλλων ότι προώθησαν τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας. Για τον Αναστασιάδη διευκρινίζεται ότι «οι παρεμβάσεις του ήταν καλοπροαίρετες». Εν τέλει, οι προσπάθειες εγγραφής της Συμφωνίας Ενοικίασης, δεν τελεσφόρησαν.

Ζητά εξαίρεση Σαββίδη και

Αγγελίδη ο Αναστασιάδης

«Κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη»

Η είδηση από την χθεσινή επίσημη τοποθέτηση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, είναι η τοποθέτησή του για εξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, από την διαδικασία των όποιων ποινικών ερευνών. Είναι προφανές ότι ο κ. Αναστασιάδης θέλησε με αυτή την αναφορά πως δεν έχει τίποτε να φοβηθεί. Δεν παρέλειψε να εκφράσει δυσαρέσκεια γιατί, όπως υποστηρίζει, τα όσα του αποδίδονται από τους ερευνητές, όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται στο «Κράτος Μαφία», αλλά ούτε και τέθηκαν ενώπιόν του για να του δοθεί το δικαίωμα της υπεράσπισης.

Αυτούσια η τοποθέτηση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας υπό τον τίτλο «Κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη»:

«Ύστερα από μελέτη του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, θα επιθυμούσα να αναφέρω ως πρώτα σχόλια τα ακόλουθα:

(α) Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρεία άλλων συκοφαντικών αναφορών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι.

(β) Οι πλείστες των αποδιδομένων από τους ερευνώντες λειτουργούς και την Αρχή κατά της Διαφθοράς κατηγορίες, όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται στους υπό διερεύνηση ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο του κ. Δρουσιώτη, αλλά και ουδέποτε τέθηκαν ενώπιον μου κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να καταθέσω τεκμηριωμένα τις δέουσες απαντήσεις.

(γ) Τόσο για τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη, όσο και για το ατεκμηρίωτο των κατηγοριών, απαντήσεις με στοιχεία θα δώσω σε συνέντευξη τύπου τις επόμενες των ημερών.

(δ) Δηλώνω ότι αρνούμαι κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα και ζητώ την άμεση διερεύνηση από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές. Προς άρση δε της οποιασδήποτε καλόβουλης ή κακόβουλης υπόνοιας, ζητώ την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ώστε με τεκμηρίωση να διαφανεί το αβάσιμο των όσων μου αποδίδονται».