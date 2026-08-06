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Διορίστηκαν αρχές Ιουλίου οι πέντε ποινικοί ανακριτές για να εξετάσουν ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από το βιβλίο “Κράτος Μαφία“, αντικαταστάθηκε ο ένας και συνήλθαν μια φορά. Έκτοτε ουδείς άκουσε ή είδε κάτι. Δεν γνωρίζουμε αν εργάζονται σιωπηρά και δεν πήρε χαμπάρι κανένας ή αν λόγω διακοπών δεν ασχολούνται εντατικά με το θέμα. Μια έρευνα πάντως ζητείται για να υπάρξει αποτέλεσμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Πολλοί έλεγαν όταν αποφασίστηκε ο διορισμός τους να είναι για έξι μήνες ότι δεν θα ήταν αρκετό το διάστημα αυτό, αλλά στον ένα μήνα που πέρασε έπρεπε να ανακοινωνόταν κάτι σε σχέση με την έρευνα. Κατανοούμε ότι η περίοδος δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της έρευνας αλλά μαι έρευνα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν εξαρτάται από την εποχή ή το εορτολόγιο.

ΜΙΧ.