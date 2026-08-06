Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας απέρριψε σήμερα (6/8) το αίτημα όπως αφεθεί ελεύθερος, υπό όρους, 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, ο οποίος είναι κατηγορούμενος σε υπόθεση φερόμενης απόσπασης δεκάδων χιλιάδων ευρώ από ηλικιωμένο, μαζί με 42χρονο επιχειρηματία από τη Λευκωσία, 49χρονο υπόδικο και 45χρονη.

Πρόκειται για το τρίτο δικαστήριο που απορρίπτει το αίτημα ώστε ν’ αφεθεί ελεύθερος ο εν λόγω επιχειρηματίας, που συνελήφθη τον περασμένο Ιούνιο μαζί με τους υπόλοιπους τρεις. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας είχε απορρίψει αντίστοιχο αίτημα κατά τη διαδικασία παραπομπής του σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.

Ακολούθησε απόρριψη της έφεσης του 44χρονου επιχειρηματία από το Εφετείο, το οποίο πρόσφατα επικύρωσε την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, με την οποία είχε διαταχθεί η κράτησή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο από την πλευρά του απέρριψε για τρίτη φορά το αίτημα του επιχειρηματία.

Σημειώνεται πως ο 44χρονος είναι κατηγορούμενος και σε υπόθεση φερόμενου επηρεασμού μάρτυρα για τα επεισόδια και τη ρίψη πυροβολισμών στις 17 Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας. Λίγο μετά τη σύλληψή του, για την παρούσα υπόθεση, είχε συλληφθεί ο 49χρονος αδελφός του επιχειρηματία , καθώς και ένας 51χρονος, έπειτα από νέα καταγγελία του 77χρονου παραπονούμενου, πως προσπάθησαν να τον επηρεάσουν ώστε να αλλάξει την κατάθεσή του. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου Αμμοχώστου και αφέθηκαν στην πορεία ελεύθεροι.

Σ’ ό,τι αφορά στην υπόθεση απάτης οι τέσσερις κατηγορούμενοι θ’ απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή στα αδικήματα που αντιμετωπίζουν στις 18 Σεπτεμβρίου. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, εκβίαση, απειλή βιαιοπραγίας και στέρηση της ελευθερίας προσώπου. Υπό κράτηση για την υπόθεση βρίσκεται και ο 49χρονος υπόδικος, ο οποίος κατηγορείται επιπρόσθετα για τους βασανισμούς πολιτών σε παράνομο καζίνο στην Πύλα, καθώς και για τους πυροβολισμούς της 17ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα. Ελεύθεροι, υπό όρους, είχαν αφεθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία και η 45χρονη.

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν έπειτα από την καταγγελία του 77χρονου ότι μεταξύ 2021 και 2024 του απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την καταγγελία του συνταξιούχου, όλα ξεκίνησαν όταν, μαζί με τον γαμπρό του, πώλησαν δύο ακίνητα στην Πύλα αξίας €3 εκατ. σε εταιρεία, της οποίας διευθυντής είναι ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία.

Λίγο αργότερα, στην υπόθεση φέρεται να ενεπλάκη και ο 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα. Σύμφωνα με τον συνταξιούχο ο 44χρονος, μαζί με τον 49χρονο υπόδικο, μεταξύ άλλων, τον έπεισαν να γίνει συνεταίρος τους σε πρακτορείο στοιχημάτων και με αυτό τον τρόπο του απέσπασαν συνολικά €49.000.

Ο υπόδικος φέρεται, εν τω μεταξύ, να συνεργάστηκε με την 45χρονη και να απέσπασαν πάνω από €150.000 από τον συνταξιούχο. Σ’ ό,τι αφορά στον επιχειρηματία από τη Λευκωσία φέρεται να πίεσε τον παραπονούμενο, με την βοήθεια των υπολοίπων, ν’ αλλάξει τη συμφωνία πώλησης των ακινήτων.