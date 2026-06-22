Ούτε σήμερα βγήκε άσπρος καπνός αναφορικά με την κράτηση του 44χρονου επιχειρηματία από τη Λάρνακα, ο οποίος είναι κατηγορούμενος σε υπόθεση απόσπασης δεκάδων χιλιάδων ευρώ από ηλικιωμένο, μαζί με 42χρονο επιχειρηματία από τη Λευκωσία, 49χρονο υπόδικο και 45χρονη.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν παραπεμφθεί την περασμένη Παρασκευή σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, που θα συνεδριάσει στις 3 Αυγούστου. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής είχε ζητήσει όπως, εκτός από τον υπόδικο, παραμείνει υπό κράτηση και ο 44χρονος.Ο συνήγορός του, Αντώνης Δημητρίου, έφερε ένσταση στην κράτησή του και η διαδικασία ορίστηκε για σήμερα. Ο κ. Δημητρίου στην αγόρευσή του, έκανε λόγο για άνιση μεταχείριση του πελάτη του, αφήνοντας αιχμές για τους χειρισμούς της Αστυνομίας.

Όπως υποστήριξε, δεν διερευνήθηκαν οι ισχυρισμοί του υπόδικου πως μαζί με τον 77χρονο ταξίδευσαν σε Ολλανδία, Γερμανία και Ουκρανία και πώς στην Ολλανδία διέμεναν μαζί στο σπίτι της αδελφής του 49χρονου. Υποστήριξε, ακόμη, πως η 45χρονη, που κατηγορείται πως συνεργάστηκε με τον υπόδικο για να αποσπάσουν χιλιάδες ευρώ από τον 77χρονο, ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της πως ουδέποτε μίλησε μαζί με τους κατηγορούμενους και πως ο ηλικιωμένος την παρενοχλούσε. Το δικαστήριο αποφάσισε πως θα ανακοινώσει την απόφασή του, για το εάν θα παραμείνει ή όχι υπό κράτηση ο 44χρονος, αύριο στις 10:00 το πρωί.

Σημειώνεται πως όλοι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, εκβίαση, απειλή βιαιοπραγίας και στέρηση της ελευθερίας προσώπου και άδικο περιορισμό. Υπό κράτηση βρίσκεται ο υπόδικος, ο οποίος κατηγορείται για τους βασανισμούς πολιτών σε παράνομο καζίνο στην Πύλα, καθώς και για τους πυροβολισμούς της 17ης Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας, ενώ τουλάχιστον μέχρι αύριο θα μείνει και ο επιχειρηματίας. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, δηλαδή ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία και η 45χρονη, αφέθηκαν, υπό όρους, ελεύθεροι. Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν έπειτα από την καταγγελία 77χρονου ότι μεταξύ 2021 και 2024 του απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την καταγγελία του συνταξιούχου, όλα ξεκίνησαν όταν, μαζί με τον γαμπρό του, πώλησαν δύο ακίνητα στην Πύλα αξίας €3 εκατ. σε εταιρεία, της οποίας διευθυντής είναι ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία, ο οποίος απασχόλησε στο παρελθόν για υποθέσεις πολιτογραφήσεων. Λίγο αργότερα, στην υπόθεση φέρεται να ενεπλάκη και ο 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τον συνταξιούχο ο 44χρονος, μαζί με τον 49χρονο υπόδικο, μεταξύ άλλων, τον έπεισαν να γίνει συνεταίρος τους σε πρακτορείο στοιχημάτων και με αυτό τον τρόπο του απέσπασαν συνολικά €49.000. Ο υπόδικος φέρεται, εν τω μεταξύ, να συνεργάστηκε με την 45χρονη και να απέσπασαν πάνω από €150.000 από τον συνταξιούχο. Σ’ ό,τι αφορά στον επιχειρηματία από τη Λευκωσία φέρεται να πίεσε τον παραπονούμενο, με την βοήθεια των υπολοίπων, ν’ αλλάξει τη συμφωνία πώλησης των ακινήτων.