Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κκαουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 3 Αυγούστου παραπέμφθηκαν 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία, 49χρονος υπόδικος και 45χρονης, που φέρονται να απέσπασαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από 77χρονο.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, εκβίασης, απειλής βιαιοπραγίας και στέρηση της ελευθερίας προσώπου και άδικο περιορισμό

Πέραν από τον υπόδικο, που βρίσκεται στις Κεντρικές Φυλακές για δύο σοβαρότατες υποθέσεις (βασανισμοί πολιτών και πυροβολισμοί της 17ης Ιανουαρίου), η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως παραμείνει υπό κράτηση και ο 44ρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, ο οποίος είναι κατηγορούμενος και σε άλλη υπόθεση σε σχέση με φερόμενο επηρεασμό του παραπονούμενου στους πυροβολισμούς στο κέντρο της Λάρνακας, τον περασμένο Ιανουάριο. Ο συνήγορός του, Αντώνης Δημητρίου, έφερε ένσταση στην κράτησή του κάνοντας λόγο «για σκανδαλώδη και άνιση μεταχείριση από τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία», μεταξύ των κατηγορούμενων, αφού δύο από αυτούς δηλαδή ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία και η 45χρονη, αφέθηκαν, υπό όρους, ελεύθεροι.

Προηγουμένως έθεσε αίτημα εξαίρεσης του δικαστή από την διαδικασία, λόγω του ότι ήταν ο ίδιος που εξέτασε το αίτημα κράτησης του κατηγορούμενου. Το αίτημά, ωστόσο, απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Υπενθυμίζεται πως στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα βρεθούν ο 49χρονος αδελφός του επιχειρηματία, καθώς και ένας 51χρονος, αφού φέρονται να επιχείρησαν να επηρεάσουν τον 77χρονο, για να αλλάξει την κατάθεσή του. Η διαδικασία ήταν πολύωρη και ορίστηκε για αγορεύσεις την Δευτέρα στις 10:00 πρωί, με τους δύο από τους κατηγορούμενους να παραμένουν υπό κράτηση

Σημειώνεται πως η 45χρονη αφέθηκε ελεύθερη αφότου υπέγραψε εγγύηση €150.000 με αξιόχρεο εγγυητή, παρέδωσε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, ενώ θα υπογράφει δύο φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό. Ο 42χρονος αφέθηκε ελεύθερος αφότου υπέγραψε εγγύηση €110.000 με αξιόχρεο εγγυητή και έδωσε €70.000, παρέδωσε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, ενώ θα υπογράφει δύο φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό.

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν έπειτα από την καταγγελία του 77χρονου ότι σε διάφορες ημερομηνίες μεταξύ 2021 και 2024 του απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την καταγγελία του συνταξιούχου, όλα ξεκίνησαν όταν, μαζί με τον γαμπρό του, πώλησαν δύο ακίνητα στην Πύλα αξίας €3 εκατ. σε εταιρεία, της οποίας διευθυντής είναι ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία, ο οποίος απασχόλησε στο παρελθόν για υποθέσεις πολιτογραφήσεων. Λίγο αργότερα, στην υπόθεση φέρεται να ενεπλάκη και ο 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, ο οποίος είναι κατηγορούμενος σε υπόθεση φερόμενου επηρεασμού μάρτυρα για τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον συνταξιούχο ο 44χρονος, μαζί με τον 49χρονο υπόδικο, μεταξύ άλλων, τον έπεισαν να γίνει συνεταίρος τους σε πρακτορείο στοιχημάτων και με αυτό τον τρόπο του απέσπασαν συνολικά €49.000.

Ο υπόδικος, ο οποίος κατηγορείται για την ρίψη πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας, καθώς και για τους βασανισμούς προσώπων σε παράνομο καζίνο στην Πύλα φέρεται, εν τω μεταξύ, να συνεργάστηκε με την 45χρονη και να απέσπασαν πάνω από €150.000 από τον συνταξιούχο. Η γυναίκα φέρεται να παρίστανε την ερωτευμένη με τον 77χρονο και ο 49χρονος να τον πίεζε προκειμένου να της δώσει χρήματα. Σ’ ό,τι αφορά στον επιχειρηματία από τη Λευκωσία φέρεται να πίεσε τον παραπονούμενο, με την βοήθεια των υπολοίπων, ν’ αλλάξει τη συμφωνία πώλησης των ακινήτων.