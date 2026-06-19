Σε ανοιχτή διπλωματική κρίση φαίνεται να εξελίσσεται η ένταση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Τζόρτζια Μελόνι, με φόντο τα υποτιμητικά σχόλια του Αμερικανού προέδρου για την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν από τη Ρώμη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ιταλική πλευρά αντέδρασε άμεσα, με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να ακυρώνει προγραμματισμένη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη κλιμάκωσης της διπλωματικής τριβής.

Η Ρώμη χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ «σοβαρές και προσβλητικές», κάνοντας λόγο για προσβολή όχι μόνο προς τη Μελόνι, αλλά προς ολόκληρη την Ιταλία.

Η ένταση ξεκίνησε στο περιθώριο της Συνόδου του G7, όπου ο Τραμπ και η Μελόνι εμφανίστηκαν να συνομιλούν σε φαινομενικά χαλαρό κλίμα.

Σε ανεπίσημη συζήτηση με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να πείραξε δημόσια την Ιταλίδα πρωθυπουργό, επαναλαμβάνοντας τη φράση «με εγκατέλειψες». Η Μελόνι απάντησε χαμογελώντας ότι «ήμασταν πάντα φίλοι», επιχειρώντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Η κατάσταση, όμως, κλιμακώθηκε όταν ο Τραμπ, μιλώντας στο ιταλικό δίκτυο La7, υποστήριξε ότι η Μελόνι «τον παρακαλούσε» για μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια της Συνόδου. «Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν ήμουν υποχρεωμένος να τη βγάλω, αλλά τη λυπήθηκα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια διατύπωση που προκάλεσε άμεση πολιτική και διπλωματική αντίδραση στην Ιταλία.

Η απάντηση της Μελόνι ήρθε μέσω κοινωνικών δικτύων και ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε «έκπληκτη» από την τοποθέτηση του Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την περιγραφή του «απολύτως κατασκευασμένη». Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε συμμάχους του, αφήνοντας αιχμές ότι εμφανίζεται συχνά πιο διαλλακτικός απέναντι σε αντιπάλους της Δύσης. Το μήνυμά της έκλεισε με τη φράση που κυριάρχησε στην ιταλική δημόσια συζήτηση: «Η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ».

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Η ακύρωση της επίσκεψης Ταγιάνη

Η πολιτική αντίδραση στη Ρώμη ήταν άμεση. Ο Αντόνιο Ταγιάνι, υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το ταξίδι που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή και τη Δευτέρα. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα σχόλια Τραμπ «σοβαρά και προσβλητικά», υπογραμμίζοντας ότι δεν πλήττουν μόνο την πρωθυπουργό, αλλά θίγουν την αξιοπρέπεια της Ιταλίας.

Italian Foreign Minister Antonio Tajani cancels his trip to the US after the serious and offensive statement made by US President Trump towards Prime Minister Giorgia Meloni, says the remarks have offended all of Italy.



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Η αντιπαράθεση προκάλεσε αντιδράσεις σε όλο το ιταλικό πολιτικό φάσμα. Κυβερνητικά στελέχη στήριξαν τη Μελόνι, ενώ ακόμη και πολιτικοί αντίπαλοι της ιταλικής πρωθυπουργού καταδίκασαν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ αναφέρθηκε σε εκείνη. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς η Μελόνι θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μία από τις πιο κοντινές ιδεολογικά συμμάχους του Τραμπ στην Ευρώπη.

Η σχέση των δύο ηγετών είχε οικοδομηθεί τα προηγούμενα χρόνια πάνω σε κοινές αναφορές στη συντηρητική πολιτική ατζέντα, τη μετανάστευση, την εθνική κυριαρχία και την κριτική προς τις Βρυξέλλες. Η Μελόνι είχε στηρίξει πολιτικά τον Τραμπ και είχε επιδιώξει να εμφανιστεί ως γέφυρα ανάμεσα στη συντηρητική Ευρώπη και τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, οι διαφωνίες είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός διαφοροποιήθηκε από τις αμερικανικές θέσεις σε ζητήματα δασμών, απέρριψε μονομερείς πρωτοβουλίες των ΗΠΑ στο Ιράν και επέμεινε στην ανάγκη η Ρώμη να κινείται εντός ευρωπαϊκού και νατοϊκού πλαισίου. Η ένταση ενισχύθηκε μετά την αμερικανική εμπλοκή στην κρίση με το Ιράν, με την ιταλική κυβέρνηση να επιλέγει πιο προσεκτική στάση, ευθυγραμμισμένη με την κοινή ευρωπαϊκή γραμμή.

Ο Τραμπ, στην ίδια συνέντευξη στο ιταλικό μέσο, εξαπέλυσε επίθεση και κατά της Ευρώπης για τη μεταναστευτική πολιτική και την ενεργειακή στρατηγική της, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει «τα πάντα λάθος» στους δύο αυτούς τομείς.

protothema.gr