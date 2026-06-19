Πληθαίνουν τα ερωτήματα σε σχέση με τον πνιγμό δύο 20χρονων γυναικών από τη Σομαλία, οι οποίες χθες το απόγευμα βρήκαν φρικτό θάνατο στη θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης, σε σημείο όπου δεν είναι στελεχωμένος ο πύργος ναυαγοσωστών.

Όπως μετέδωσε σε προηγούμενο ρεπορτάζ το philenews ένας πατέρας με φουσκωτή βάρκα, στην οποία βρισκόταν και το παιδί του, έσπευσε για να παράσχει βοήθεια στις δύο γυναίκες. Πρόκειται για τον Αντώνη Γαβαλά, ο οποίος μας περιέγραψε τις αγωνιώδεις προσπάθειές του για να ανασύρει τις δύο κοπέλες.

«Ήμουν με τον γιο μου, που είναι 6 χρονών, σε μια φουσκωτή βάρκα. Όταν κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει, πήγαμε με τη βάρκα στο μέρος και σε αυτήν έβαλα και έναν κύριο που δεν ήξερε κολύμπι. Τους άφησα με τον γιο μου πάνω στον κυματοθραύστη. Είδα τη μία κοπέλα ανάμεσα στους κυματοθραύστες. Εκεί, ναι μεν είναι ξέβαθη η θάλασσα, αλλά ανάμεσα στους κυματοθραύστες η θάλασσα είναι βαθιά. Εγώ προχώρησα και έπιασα τη μία κοπέλα και τη μετέφερα στα βράχια (κυματοθραύστης). Μετά βρήκα και την άλλη κοπέλα στο κέντρο των κυματοθραυστών και με τη βοήθεια του άλλου κυρίου τη βγάλαμε και αυτή στις πέτρες. Στη συνέχεια ήρθε άκατος της λιμενικής και δεν μπορούσε να κοντέψει στις πέτρες και ακολούθησε άλλο σκάφος και τις έπιασε», ανέφερε.

Ο αυτόπτης μάρτυρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός πως δεν έχει στελεχωθεί ακόμη ο πύργος ναυαγωσωστών, κάτι που θα γίνει την 1η Ιουλίου. «Στην παραλία δεν έχει ναυαγοσώστη, γι’ αυτό πήγα. Αν είχε ναυαγοσώστη πιστεύω θα είχαν σωθεί οι κοπέλες. Επίσης, στο κενό των κυματοθραυστών βαθαίνει τρία μέτρα η θάλασσα. Όταν έχει κυματοθραύστες, πρέπει να υπάρχουν ναυαγοσώστες, διότι στον διάδρομο ανάμεσά τους έχει ρεύματα. Κυματοθραύστες και ναυαγοσώστες, πάνε μαζί», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται πως η τραγωδία συνέβη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης (18/6), όταν παρέα πέντε φίλων από τη Σομαλία μπήκαν στο νερό. Σε κάποια στιγμή οι δύο απομακρύνθηκαν και οι φίλες τους κάλεσαν σε βοήθεια. Στην περιοχή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από το ΚΣΕΔ, που ενεργοποίησε Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης Νέαρχος.