Συγκλονισμό έχει προκαλέσει η διπλή τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης, με θύματα δύο 20χρονες από τη Σομαλία, οι οποίες ανασύρθηκαν χθες αργά το απόγευμα νεκρές, με τρίτη φίλη τους να σώζεται την υστάτη, αφού φαίνεται να παρασύρθηκε από ρεύματα. Οι νεαρές, που εργάζονταν στη χώρα μας, έσπευσαν στην περιοχή για να κολυμπήσουν μαζί με φίλες τους σε παραλία μπροστά από ξενοδοχείο, στην αρχή της ακτής Ορόκλινης.

Σε κάποια στιγμή οι δύο νεαρές, μαζί με τουλάχιστον άλλα τρία πρόσωπα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξετάσεις της Αστυνομίας, μπήκαν στη θάλασσα και άρχισαν να κατευθύνονται προς τον κυματοθραύστη. Σε κάποια στιγμή τρεις γυναίκες άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, αφού κοντά στον κυματοθραύστη παρασύρθηκαν από τα ρεύματα. Άλλοι λουόμενοι έσπευσαν στην περιοχή και κατάφεραν να διασώσουν τη μία γυναίκα.

Ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε στις 7:30 το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», με σκοπό τη διάσωση των δύο γυναικών. Γι’ αυτό τον λόγο κινητοποιήθηκαν δύο ταχύπλοα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ του ΓΕΕΦ, σκάφος της ομάδας ναυαγοσωστών του Αεροδρομίου Λάρνακας, σκάφος του Ναυαγοσωστικού Ομίλου Λάρνακας, καθώς και δύο ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ. Οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν αναίσθητες από τα πληρώματα της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τους ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με τα ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μέλη του σταθμού Ορόκλινης έσπευσαν στην περιοχή και έλαβαν καταθέσεις από τους φίλους των νεαρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου τους.