Ασύλληπτη τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης, αφού δύο γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές, μπροστά στα μάτια φιλικών τους προσώπων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, οι γυναίκες, που είναι αλλοδαπές, βρίσκονταν στη θάλασσα μαζί με άλλα φιλικά τους πρόσωπα. Σε κάποια στιγμή απομακρύνθηκαν και άρχισαν να κολυμπούν κοντά στους κυματοθραύστες. Οι φίλοι τους διαπίστωσαν πως χάθηκαν τα ίχνη τους και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Στην περιοχή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσής από το ΚΣΕΔ. Συγκεκριμένα έσπευσαν άκατοι της λιμενικής Αστυνομίας, καθώς και ελικόπτερο. Έπειτα από έρευνες εντοπίστηκε πρώτα η μία γυναίκα και έπειτα η δεύτερη. Και οι δύο μεταφέρθηκαν αναίσθητες στη στεριά. Ακολούθως, διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μέλη του σταθμού Ορόκλινης έσπευσαν στην περιοχή, που βρίσκεται κοντά στα ξενοδοχεία της Ορόκλινης και διενεργούν εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου τους.

Σημειώνεται πως αν και κατά μήκος της παραλίας Ορόκλινης υπάρχουν δύο στελεχωμένοι πύργοι ναυαγοσωστών, στο συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο υπάρχει τρίτος πύργος, δεν υπήρχαν ναυαγοσώστες, κάτι που προγραμματιζόταν να γίνει τη 1η Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.