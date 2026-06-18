Μια σοβαρή υπόθεση, που σχετίζεται με την ιδιωτική ζωή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξετάζεται από τις κατοχικές αρχές και αφορά Ελληνοκύπρια η οποία ζει και εργάζεται στις ελεύθερες περιοχές.

Η 39χρονη συνελήφθη πριν λίγες ημέρες στο οδόφραγμα Περγάμους, την ώρα που επιχειρούσε να περάσει στα κατεχόμενα. Οι λεγόμενοι αστυνομικοί του ψευδοκράτους, που επανδρώνουν το σημείο ελέγχου, διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα αναζητείται από τον περασμένο Αύγουστο μετά από καταγγελία Τουρκοκυπρίας στα κατεχόμενα για παραβίαση του απορρήτου της ιδιωτικής ζωής.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι η υπόθεση πάει τέσσερα χρόνια πίσω, όταν η 39χρονη φέρεται να διατηρούσε σχέση με τον σύζυγο της καταγγέλλουσας, επίσης Τουρκοκύπριο, που διαμένουν μόνιμα στις κατεχόμενες περιοχές. Φαίνεται ότι σε κάποιο στάδιο η σχέση τους χάλασε και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ενημέρωση που είχε το δικοινοτικό γραφείο για την εγκληματικότητα, η 39χρονη φέρεται να απέστειλε στον λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης της συζύγου του Τ/κ, φωτογραφικό υλικό και βίντεο που είχε τραβήξει μαζί του στα κατεχόμενα.

Η Τ/κ προέβη σε καταγγελία στην «αστυνομία» στις 04/08/2025 για το συμβάν αυτό, με αποτέλεσμα οι αρχές του ψευδοκράτους να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης εναντίον της. Ένα σχεδόν χρόνο μετά, ήτοι στις 6 Ιουνίου 2026, κατέστη εφικτή η σύλληψη της 39χρονης όταν προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα.

Κατά την πληροφόρηση της Δικοινοτικής Επιτροπής, η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον ψευδοδικαστηρίου το οποίο εξέδωσε εναντίον της διάταγμα κράτησης τριών ημερών, προκειμένου να εξεταστεί η τηλεφωνική συσκευή της. Η υπόθεση παραμένει υπό εκκρεμότητα, ενώ το δικοινοτικό γραφείο για το έγκλημα ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις.