Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στη Βρετανία επανήλθε στο προσκήνιο, μετά από καταγγελίες γυναίκας για εφιαλτικές εμπειρίες που, όπως υποστηρίζει, υπέστη επί χρόνια.

Η γυναίκα περιγράφει ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον πρώην σύζυγό της, αλλά και από άλλους άνδρες, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική και δικαστική προσοχή.

Η γυναίκα, η οποία χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Λούσι» για την προστασία της ταυτότητάς της, μίλησε στο ITV News και περιέγραψε τη στιγμή που ξύπνησε μέσα στη νύχτα και βρήκε έναν άγνωστο άνδρα να τη βιάζει, ενώ ο σύζυγός της βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο και παρακολουθούσε.

«Ξύπνησα και είδα έναν άγνωστο πάνω μου να με βιάζει, ενώ ο σύζυγός μου παρακολουθούσε», ανέφερε η ίδια. Όπως είπε, ο άνδρας απομακρύνθηκε αμέσως όταν εκείνη ξύπνησε, με τη γυναίκα να κλειδώνεται στη συνέχεια στο δωμάτιο των παιδιών της και να καλεί τον πατέρα της και την αστυνομία.

Η καταγγελία για τη νάρκωση

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο σύζυγός της τη νάρκωνε συστηματικά χωρίς εκείνη να το γνωρίζει. Αρχικά, χρησιμοποιούσε υπνωτικά φάρμακα και αργότερα υγρό καθαρισμού αυτοκινήτου. Η ίδια περιέγραψε ότι για χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς να γνωρίζει την αιτία.

«Ξυπνούσα και ένιωθα πόνο σε διάφορα σημεία του σώματός μου. Αναρωτιόμουν γιατί ήμουν τόσο άρρωστη για χρόνια. Κοιτάζω παλιές φωτογραφίες και δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου», είπε. Η κατάσταση της υγείας της, όπως ανέφερε, είχε επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλές φορές δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι ή ακόμη και να πιει νερό.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά»

Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες από τη φυλακή ότι είχε καλέσει επανειλημμένα άλλους άνδρες στο σπίτι τους για να κακοποιήσουν τη γυναίκα ενώ εκείνη βρισκόταν αναίσθητη.

«Αυτό έχει συμβεί άλλες οκτώ φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά», φέρεται να της είπε.

Η «Λούσι» εκτιμά ότι οι επιθέσεις μπορεί να ήταν πολύ περισσότερες, καθώς, όπως υποστήριξε, στοιχεία από ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα δεδομένα δείχνουν ότι η κακοποίηση ίσως συνεχιζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Αν με νάρκωνε δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα για έναν χρόνο και αυτό συνέβαινε για χρόνια, τότε οι άνδρες που εμπλέκονται μπορεί να είναι εκατοντάδες», δήλωσε.

Ερωτήματα για την έρευνα

Παρά την καταδίκη του πρώην συζύγου της σε 15 χρόνια φυλάκισης, η γυναίκα υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς ζητά να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι άνδρες που φέρεται να συμμετείχαν στις επιθέσεις. Η ίδια εξέφρασε την απογοήτευσή της για τον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκε η υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομία δεν πήρε αποτυπώματα από το κρεβάτι όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως είχε εισέλθει άγνωστο άτομο στο σπίτι.

Όπως ανέφερε, χρόνια αργότερα εντοπίστηκε γενετικό υλικό από περισσότερα άτομα, ωστόσο ορισμένα δείγματα παραμένουν χωρίς ταυτοποίηση.

«Κάθε μέρα περπατώ στον δρόμο και αναρωτιέμαι αν κάποιος από αυτούς βρίσκεται δίπλα μου. Αν κάποιος με κοιτάξει για λίγο παραπάνω, σκέφτομαι μήπως είναι ένας από αυτούς», είπε.

Η αστυνομική υπηρεσία που χειρίστηκε την υπόθεση ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων δραστών.

«Ένας άνδρας έχει καταδικαστεί σε σημαντική ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματα που διέπραξε εις βάρος του θύματος, όμως οι έρευνές μας συνεχίζονται και παραμένουμε αποφασισμένοι να εντοπίσουμε οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται στην υπόθεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

protothema.gr