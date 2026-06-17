Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα και σχόλια στα κατεχόμενα για μετάδοση του ιού HIV/AIDS στην περιοχή της Λεύκας από γυναίκα που ίσως να εξαναγκάστηκε σε πορνεία με τον «υπουργό υγείας», Χακάν Ντιντσγιουρέκ να καλεί όλους όσοι υποψιάζονται ότι μπορεί να έχουν μολυνθεί να υποβληθούν σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, το θέμα είχε συζητηθεί και χθες στην ολομέλεια της «βουλής» με επικρίσεις γιατί η γυναίκα που διαγνώστηκε με AIDS «απελάθηκε» αλλά δεν έγινε καμία προσπάθεια εντοπισμού των επαφών της.

Σήμερα ο κ. Ντιντσγιουρέκ είπε ότι η ασθένεια δεν είναι καινούργια και τα άτομα που υποψιάζονται ότι μπορεί να έχουν μολυνθεί άμεσα ή έμμεσα θα πρέπει να ζητήσουν ιατρική βοήθεια αντί να το κρύβουν, προσθέτοντας ότι το «κράτος» θα διενεργήσει τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ανέφερε επίσης ότι η γυναίκα για την οποία έγινε λόγος στη Λεύκα έχει ξεκινήσει θεραπεία στη χώρα της και προέτρεψε όσους ανησυχούν για την άμεση επαφή (μαζί της) να αναζητήσουν επιστημονικές μεθόδους αντιμετώπισης, αντί τον φόβο και το άγχος. Είπε ακόμη ότι εάν κάποια άτομα διαγνωστούν θετικά στον HIV/AIDS με καθεστώς φοιτητή, εργάτη ή άλλο, δεν θα «απελαθούν», όπως έχει γραφτεί ή λεχθεί. Η «απέλαση» εφαρμόζεται, είπε, μόνο για άτομα που φτάνουν στο ψευδοκράτος για πρώτη φορά ως φοιτητές ή με άδειες εργασίας, εάν διαπιστωνόταν ότι είχαν μολυσματικές ασθένειες όπως ο HIV/AIDS.

ΚΥΠΕ