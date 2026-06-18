Άρχισε πριν από λίγο η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος ατόμου για το φορολογικό έτος 2025. Το Τμήμα Φορολογίας έχει αναρτήσει τη φορολογική δήλωση στη σελίδα του.

Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνει και φέτος μέσω του συστήματος TAXISnet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις για το 2025, μέχρι την 31η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, με βάση διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2025 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου, χωρίς την επιβολή των οποιωνδήποτε τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα σημείωνει πως σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Εισόδημα για το έτος 2025, υπερβαίνει το ποσό των €19.500 όπως σημείωνει το Τμήμα Φορολογίας.

Η εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 φέρει χρηματική επιβάρυνση €150.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet – Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2025».