Σύντομα αναμένεται να αρχίσει η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος 2025. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα είναι η 31η Οκτωβρίου.

Συνεπώς οι φορολογούμενοι θα έχουν στη διάθεση τους περίπου τέσσερις μήνες για να συμμορφωθούν και να υποβάλουν εμπρόσθεσμα τις δηλώσεις εισοδήματος. Φέτος καθυστέρησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται από την 1η του χρόνου αλλά και των αλλαγών που γίνονται από τη ιδιωτική εταιρεία στο μηχανογραφικό σύστημα Tax For All, η οποία ενσωματώνει όλες τις αλλαγές στο σύγχρονο σύστημα του Τμήματος Φορολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αρχικός σχεδιασμός ήταν οι φορολογικές δηλώσεις για το 2025 να υποβάλλονταν μέσω του Tax For All, ωστόσο λόγω της αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος, αυτές θα υποβληθούν, δηλαδή φέτος, μέσω του υφιστάμενου συστήματος TAXISnet. Συνεπώς, η διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και οι σχετικές δηλώσεις θα είναι ακριβώς οι ίδιες που ήταν τις προηγούμενες χρονιές.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», εντός του μήνα θα αναρτηθούν στη σελίδα του Τμήματος Φορολογίας οι δηλώσεις εισοδήματος μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για να τις συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι, να τις υποβάλουν και να καταβάλουν σχετικές φορολογίες. Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση για υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το 2025 έχουν οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα πέραν των €19.500, καθώς πριν από την εφαρμογή των νέων φορολογικών δεδομένων της μεταρρύθμισης σε αυτά τα επίπεδα κινείτο το αφορολόγητο. Όσοι υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας της 31ης Οκτωβρίου θα χρεωθούν με πρόστιμο €100.

Από του χρόνου με τα νέα δεδομένα

Την ίδια ώρα, πυρετώδεις είναι οι διαδικασίες τόσο από ιδιωτική εταιρεία, όσο και από το Τμήμα Φορολογίας για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλες τις πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης, δηλαδή, φορολογικές εκπτώσεις, αλλαγή φορολογικών κλιμάκων και του αφολόγητο. Δηλαδή, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2026 θα υποβληθεί εντός του 2027, ενώ η καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 31η Ιουλίου της ίδιας χρονιάς.

Το αφορολόγητο εισόδημα έχει αυξηθεί στις €22 χιλ. Το φορολογητέο εισόδημα είναι το καθαρό ποσό που φορολογείται, μετά τις αφαιρέσεις απαλλαγών και εκπτώσεων. Οι φορολογικές κλίμακες από το φορολογικό έτος 2026 είναι οι εξής:

-Επιβολή φόρου 20% για εισοδήματα από €22.001 μέχρι €32 χιλ.

-Επιβολή φόρου 25% για εισοδήματα €32.001 μέχρι €42 χιλ.

-Φορολόγησή 30% για ετήσια εισοδήματα €42.001 μέχρι €72 χιλ.

-Φορολόγηση 35% για εισοδήματα πέραν των €72 χιλ.

Βάσει της φορολογικής μεταρρύθμισης, η παραχώρηση των προσωπικών εκπτώσεων, γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση και τα εισοδηματικά κριτήρια. Οι φορολογικές εκπτώσεις που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι για κάθε τέκνο ή φοιτητή είναι €1000 για το πρώτο παιδί, €1250 για το δεύτερο παιδί και €1500 για πέραν των τριών τέκνων.

Επιπρόσθετα, παραχωρούνται εκπτώσεις €2,000 από τον φόρο εισοδήματος για τους τόκους στεγαστικού εξυπηρετούμενου δανείου για κύρια κατοικία και για ενοίκια, καθώς και €1000 για πράσινες επενδύσεις για κύρια κατοικία και για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Προϋπόθεση για τις φορολογικές εκπτώσεις είναι τα ετήσια εισοδήματα της οικογένειας, καθώς για 1-2 παιδιά το σύνολο των απολαβών θα πρέπει να είναι €100 χιλ., για 3-4 παιδιά τα ετήσια εισοδήματα θα πρέπει να είναι μέχρι €150 χιλ. και για πέραν των πέντε τέκνων τα εισοδήματα της οικογένειας θα πρέπει να είναι μέχρι €200 χιλ. Του χρόνου, υποχρέωση για την υποβολή φορολογικού εισοδήματος θα έχουν οι φορολογούμενοι ηλικίας 25 μέχρι 71 ετών.