Σε συναγερμό τέθηκε το πρωί το ΚΣΕΔ μετά από μήνυμα για λουόμενο στην περιοχή της Πέγειας που κινδύνευε στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ελικόπτερο της Αστυνομίας απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Λάρνακας και μετέβη στην περιοχή, ευτυχώς όμως ο λουόμενος είχε ήδη προσεγγισθεί από ναυαγοσώστες που κατάφεραν να τον βγάλουν στην ακτή.

Ο λουόμενος είχε γίνει αντιληπτός σε παραλία στην περιοχή Πέγειας να παρασύρεται στα ανοιχτά, αφού επικρατούσε τρικυμία στη θάλασσα το πρωί σήμερα. Ενημερώθηκαν οι αρχές οι οποίες ενεργοποίησαν το σχέδιο που υπάρχει για διάσωση σε παρόμοιες περιπτώσεις, η έγκαιρη επέμβαση των ναυαγοσωστών ωστόσο συνέτεινε στο να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ο άντρας μετά την μεταφορά του στην ακτή παραλήφθηκε από ασθενοφόρο που είχε στο μεταξύ φθάσει στην περιοχή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφου για προληπτικούς λόγους, χωρίς η κατάσταση του να εμπνέει ανησυχίες.