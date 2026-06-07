Περιστατικό αθόρυβου πνιγμού σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακή σε παραλία της Λεμεσού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού, κινδύνευσε 25χρονος στον 3ο βραχίονα, στην περιοχή ΛΕΜ0, πλησίον του Δημοτικού Κήπου Λεμεσού.

Στο σημείο έφτασαν έγκαιρα ναυαγοσώστες, ενώ ο νεαρός είχε ήδη ανασυρθεί από το νερό. Στην επιχείρηση συνέδραμε και το ΛΕΜ15.

Στον 25χρονο παρασχέθηκε οξυγόνο, ενώ στο σημείο υπήρχε διαθέσιμος ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός. Το ΛΕΜ15 προχώρησε άμεσα στην κλήση ασθενοφόρου.

Στο περιστατικό έσπευσαν επίσης μέλη της Αστυνομίας και πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε για περαιτέρω νοσηλεία.