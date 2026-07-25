Σε τροχιά προώθησης εισέρχεται η ανάπλαση της Ακταίας Οδού στη Λεμεσό, με τον δήμο και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να ξεκινούν τη διαδικασία συντονισμού και διαβούλευσης για τη διαμόρφωση των όρων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Λεμεσού, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, καθώς και άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου.

Σε δηλώσεις του στον «Φ», ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ανέφερε ότι η χθεσινή συνάντηση αποτελεί την πρώτη από μια σειρά επαφών που θα ακολουθήσουν, με στόχο να καταγραφούν οι απόψεις και οι εισηγήσεις όλων των αρμόδιων φορέων πριν από την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Όπως ανέφερε, έχει αποφασιστεί όπως εντός Σεπτεμβρίου πραγματοποιηθεί ειδικό εργαστήριο, στο οποίο θα συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξεταστούν συγκεκριμένα ζητήματα και να διαμορφωθούν οι τελικοί όροι του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο σύμβουλος του δήμου, Βύρωνας Ιωάννου, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick και του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασε το πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο κ. Αρμεύτης χαρακτήρισε την ανάπλαση της Ακταίας Οδού έργο στρατηγικής σημασίας για τη Λεμεσό, καθώς προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου παραλιακού άξονα που θα συνδέει το νέο λιμάνι με το ιστορικό κέντρο της πόλης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία γραμμικού πάρκου και σύγχρονων δημόσιων χώρων περιπάτου, οι οποίοι αναμένεται να αναβαθμίσουν τη δυτική είσοδο της πόλης και να ενισχύσουν τη σύνδεση των δυτικών συνοικιών με το κέντρο.

Ωστόσο, σημαντική πρόκληση παραμένει η μετακίνηση του καρνάγιου. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο ανοιχτό ζήτημα, επισημαίνοντας πως οι καραβομαραγκοί αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ναυτικής δραστηριότητας και θα πρέπει να εξασφαλιστεί νέος χώρος ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασία τους.

Όπως σημείωσε, η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος με έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα και πολλές μαρίνες, χρειάζεται έναν οργανωμένο χώρο ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, ενώ η εξεύρεση λύσης αποτελεί ευθύνη του κράτους.

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η χθεσινή σύσκεψη δεν αφορούσε παρουσίαση τελικού σχεδιασμού, αλλά τη συλλογή δεδομένων και απόψεων που θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού. Στόχος είναι το έργο να προχωρήσει με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.