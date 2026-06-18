Η Medochemie Ltd, με έδρα την Κύπρο, είναι σήμερα η μοναδική φαρμακοβιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διαθέτει Άδεια Κυκλοφορίας για το Praziquantel 600mg και προμηθεύει το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν στις ευρωπαϊκές αγορές.

Παρότι το Praziquantel έχει εγκριθεί και χρησιμοποιείται στην Ευρώπη εδώ και πολλές δεκαετίες, η διαθεσιμότητά του έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω ελλείψεων στην αγορά και διακοπής της παραγωγής του από τον αρχικό κατασκευαστή. Η εξέλιξη αυτή, η οποία είχε γνωστοποιηθεί εγκαίρως στις ευρωπαϊκές αρχές, οδήγησε σταδιακά σε πανευρωπαϊκή έλλειψη.

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των συστημάτων υγείας και των ασθενών, η Medochemie παράγει και διαθέτει το Praziquantel, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρώτη αποστολή του προϊόντος πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα προς την Ελλάδα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών για το 2026, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν αποστολές και προς άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών αδειοδότησης εισαγωγής.

Το Praziquantel αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής ευρέος φάσματος για λοιμώξεις που προκαλούνται από τρηματώδη παράσιτα και διαθέτει τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας, ενώ η συμβολή του στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το φάρμακο είναι αποτελεσματικό έναντι των περισσότερων τρηματωδών παρασίτων που προσβάλλουν τον άνθρωπο, όπως τα Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum και Schistosoma intercalatum. Παράλληλα, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από άλλα είδη παρασίτων, όπως τα Clonorchis sinensis και Opisthorchis viverrini, καθώς και το Paragonimus westermani.

Το Praziquantel χρησιμοποιείται ευρέως σε προγράμματα μαζικής χορήγησης θεραπείας για τον έλεγχο της σχιστοσωμίασης σε ενδημικές περιοχές και περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2025, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως.