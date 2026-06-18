Ορθή από κάθε άποψη η εξαίρεση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τη μελέτη του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Αυτό που προκύπτει τώρα είναι ποιος θα καθοδηγεί τους ποινικούς ανακριτές τους οποίους θα διορίσει η Κυβέρνηση. Και να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω:

Ποιος θα παρουσιάσει ενδεχόμενη υπόθεση στα Δικαστήρια; Μπορεί να προτρέχουμε; Μπορεί. Όμως υπάρχει το προηγούμενο με τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου. Όταν αποφάσισε ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης να τον ερευνήσει, εξαιρέθηκε, διόρισε ποινικό ανακριτή πρώην δικαστικό (τον πρώην εφέτη Παναγιώτη Καλλή) και την υπόθεση μετά αξιολόγησε το Εισαγγελικό Συμβούλιο. Τότε λήφθηκε απόφαση κατά πλειοψηφία να σταλεί ο κ. Ερωτοκρίτου σε δίκη (δύο Εισαγγελείς διαφώνησαν) όπως και έγινε. Και το κυριότερο:

Την υπόθεση στο Δικαστήριο κατά των τριών τελικά κατηγορουμένων παρουσίασε ο ποινικολόγος Ηλίας Στεφάνου και πέτυχε και τις καταδίκες και των τριών. Αυτό πρέπει να γίνει και τώρα να τελειώνουμε και ο κάθε κατεργάρης να κάτσει στον πάγκο του.

ΜΙΧ.