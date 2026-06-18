Επέμενε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίας της Ολομέλειας, στη δημιουργία Ad Hoc Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Βουλή, η Άμεση Δημοκρατία. Η βουλευτής Νταϊάνα Κωνσταντινίδη διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε η δημιουργία της επιτροπής. Η Πρόεδρος της Βουλής της απάντησε ότι δεν εγκρίθηκε στην παρούσα φάση, αλλά θα επανεξεταστεί το θέμα σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η δημιουργία ad hoc Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν μέρος της συμφωνίας για στήριξη της Αννίτας Δημητρίου από την Άμεση Δημοκρατία, το οποίο όμως δεν προχώρησε διότι υπήρχαν ενστάσεις στην Επιτροπή Επιλογής.

Φ.Δ.