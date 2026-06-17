Ξεκαρδιστική σκηνή χάρισε το ATP Challenger του Δουβλίνου, όταν γλάρος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αγώνα, άρπαξε μπανάνα από τον πάγκο των αθλητών και απογειώθηκε με το «λάφυρό» του ενώ άλλοι γλάροι άρχισαν αμέσως να τον καταδιώκουν στον αέρα για να του το κλέψουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αυστραλό Μπερνάρντ Τόμιτς και τον Ιρλανδό Κόνορ Γκάνον.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας γλάρος προσγειώθηκε στον αγωνιστικό χώρο, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να διακόψουν προσωρινά το παιχνίδι προκειμένου να απομακρυνθεί το πτηνό. Ωστόσο, πριν προλάβουν να το διώξουν, ο γλάρος εντόπισε μια μπανάνα που βρισκόταν στον πάγκο των αθλητών και την άρπαξε, προκαλώντας γέλια στις εξέδρες.

Γλάρος «εισέβαλε» σε αγώνα τένις

Το πτηνό απογειώθηκε αμέσως με το απροσδόκητο «λάφυρό» του, ενώ ακολούθησε ένα ξεκαρδιστικό θέαμα, καθώς άλλοι γλάροι άρχισαν να το καταδιώκουν στον αέρα, επιχειρώντας να του κλέψουν την μπανάνα, αναφέρουν μάρτυρες του περιστατικού.

Γέλια στο κορτ του Δουβλίνου

A “thieving seagull” stole a banana from a tennis player during a match in Ireland.



After getting the snack in its beak, the seagull calmly flew a lap around the player and then flew away. pic.twitter.com/GEXePgfB6X — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

Η απρόσμενη εισβολή του γλάρου χάρισε μια ανάλαφρη νότα στο Challenger του Δουβλίνου, προσφέροντας στους θεατές μια σκηνή που δύσκολα θα ξεχάσουν.

iefimerida.gr