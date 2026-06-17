Τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ενέκρινε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής, ενώ παράλληλα εξέλεξε τα μέλη της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι οι Επιτροπές διατηρούνται στις 16, με συμμετοχή στο σύνολο 12 Βουλευτών, ενώ σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ λαμβάνουν από πέντε προεδρίες και ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από τρεις.

Ο ΔΗΣΥ αναλαμβάνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εξωτερικών, Εμπορίου, Υγείας, Νομικών και Θεσμών και το ΑΚΕΛ λαμβάνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το ΕΛΑΜ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών και το ΔΗΚΟ διατηρεί τις προεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου.

Την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών αναλαμβάνει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, Χαράλαμπος Πετρίδης αναπληρωτής Πρόεδρος.

Στην Επιτροπή Νομικών πρόεδρος ορίστηκε η Φωτεινή Τσιρίδου και αναπληρωτής πρόεδρος ο Νίκος Γεωργίου.

Στην Επιτροπή Εσωτερικών παραμένει πρόεδρος ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού και ο Βαλεντίνος Φακοντής αναπληρωτής πρόεδρος.

Την προεδρία της Επιτροπής Γεωργίας διατηρεί ο Γιαννάκης Γαβριήλ και αναπληρωτής πρόεδρος ο Εφραίμ Χρίστου.

Την Επιτροπή Υγείας απαρτίζουν η Σάββια Ορφανίδου ως πρόεδρος και ο Χαράλαμπος Πάζαρος αναπληρωτής πρόεδρος.

Στην Επιτροπή Εμπορίου πρόεδρος είναι ο Νίκος Γεωργίου και αναπληρώτρια πρόεδρος η Φωτεινή Τσιρίδου.

Την Προεδρία της Επιτροπής Θεσμών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Δημητρίου και αναπληρωτής ο Μιχάλης Φελλάς.

Στην προεδρία της Επιτροπής Προσφύγων παραμένει ο Νίκος Κέττηρος και αναπληρωτής πρόεδρος ο Χρίστος Χριστοφίδης.

Την Επιτροπή Εργασίας αναλαμβάνει ως πρόεδρος ο Γιώργος Κουκουμάς και η Αργεντούλα Ιωάννου αναπληρώτρια πρόεδρος.

Την προεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναλαμβάνει ο Χρίστος Χριστοφίδης και αναπληρώτρια πρόεδρος η Αναστασία Χάσικου.

Στην Επιτροπή Άμυνας η προεδρία πάει στον βουλευτή του ΕΛΑΜ Ευγένιο Χαμπουλλά, ενώ αναπληρωτής πρόεδρος θα είναι ο Χρίστος Χρίστου.

Στην Επιτροπή Μεταφορών πρόεδρος ορίστηκε ο Σωτήρης Ιωάννου και αναπληρωτής πρόεδρος ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, την οποία διακαώς ήθελε το ΑΚΕΛ, την προεδρία πήρε ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης και ο Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου αναπληρωτής πρόεδρος.

Στην προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών παραμένει η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύσης Παντελίδης αναπληρωτής πρόεδρος.

Στην Επιτροπή Ελέγχου πρόεδρος παραμένει ο Ζαχαρίας Κουλίας και αναπληρωτής πρόεδρος ο Χρύσανθος Σαββίδης.

Στην Επιτροπή Παιδείας θα προεδρεύει ο Χρύσανθος Σαββίδης, ενώ αναπληρωτής πρόεδρος θα είναι ο Πανίκος Λεωνίδου.

Της ειδικής Επιτροπής για το Πόθεν Έσχες προεδρεύει η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Λουκαΐδης, Λίνος Παπαγιάννης και Πανίκος Λεωνίδου.

Της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής προεδρεύει η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Λουκαΐδης και Λίνος Παπαγιάννης.

Της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής, προεδρεύει η Αννίτα Δημητρίου, Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Λουκαΐδης, Λίνος Παπαγιάννης, Πανίκος Λεωνίδου, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.

Το αίτημα της Άμεσης Δημοκρατίας

Σε παρέμβασή της αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Νταϊάνα Κωνσταντινίδη σημείωσε πως το κόμμα της είχε εισηγηθεί τη δημιουργία μίας Adhoc επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όπως είπε δε θα δημιουργηθεί αλλά θα συνεχίσουν να τη διεκδικούν. Η πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι η επιτροπή επιλογής επιφυλάσσεται να εξετάσει το εν λόγω αίτημα σε κατοπινό στάδιο.

Ζήτησε γνωμάτευση το ΑΚΕΛ για να μην ψηφίσει υπέρ των Προεδριών του ΕΛΑΜ

Σε τοποθέτησή του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαίδης, τόνισε πως το ΑΚΕΛ δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν θα στηρίξει και δεν θα ψηφίσει υπέρ του να έχει προεδρίες το ΕΛΑΜ. Δεν είναι υποχρεωτικό, σημείωσε.

Η πολιτική θέση του ΑΚΕΛ άνοιξε τη συζήτηση κατά πόσον είναι υποχρεωτικό ή όχι να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για έγκριση της σύνθεσης των Επιτροπών.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε πως με βάση το σχετικό άρθρο του Συντάγματος, δεν προνοείται έγκριση της Ολομέλειας. «Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Αυτή η Βουλή δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμα», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Βουλής, ανέγνωσε γνωμάτευση του 1990 σύμφωνα με την οποία ο καταρτισμός των επιτροπών υπόκειται στην έγκριση της Ολομέλειας. Οπότε το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία, κατά την οποία η νέα σύνθεση των Επιτροπών εγκρίθηκε ομόφωνα.

Εκλογή μελών Επιτροπής Δεοντολογίας

Στη σημερινή Ολομέλεια πραγματοποιήθηκε επίσης και η εκλογή μελών της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Της Επιτροπής προεδρεύει η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ενώ μέλη της είναι οι ακόλουθοι: Νίκος Γεωργίου και Φωτεινή Τσιρίδου από τον ΔΗΣΥ, Ανδρέας Πασιουρτίδης και Αργεντούλα Ιωάννου από το ΑΚΕΛ, Σωτήρης Ιωάννου από το ΕΛΑΜ και ο Πανίκος Λεωνίδου από το ΔΗΚΟ.