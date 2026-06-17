Σοβαρές σκιές που αγγίζουν τα ανώτατα δώματα της προηγούμενης διακυβέρνησης και οδηγούν στην εισήγηση για ποινική δίωξη πρώην Υπουργού, αφήνει το πόρισμα-«καταπέλτης» της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Στο επίκεντρο της έρευνας, η οποία βασίστηκε στις αποκαλύψεις του Μακάριου Δρουσιώτη στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία», βρίσκεται και η σκανδαλώδης παραχώρηση κρατικής γης μεγάλης αξίας στην Αγία Νάπα προς την Αρχιεπισκοπή Κύπρου, μια απόφαση που φαίνεται να ζημίωσε το δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, πλαίσιο σχέσεων μεταξύ του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, και του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου Β΄. Όπως υποστήριξε ο κ. Δρουσιώτης, ο Αρχιεπίσκοπος υπέβαλλε συχνά οικονομικά αιτήματα προς τον τότε Πρόεδρο, ο οποίος συνήθως τα ικανοποιούσε.

Ως κομμάτι αυτού του παζλ παρουσιάζεται η μετέπειτα αγορά οικιστικού οικοπέδου 1.739τ.μ. στην αριστοκρατική περιοχή Μεσοβούνια της Γερμασόγειας από τη σύζυγο του τέως Προέδρου, Άντρη Αναστασιάδη. Τότε, η αγοραπωλησία έγινε χωρίς τη σύμπραξη ή συμμετοχή οποιουδήποτε τρίτου και προκλήθηκε πολιτικός σεισμός μετά την αποκάλυψη του «Φ» σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα ημερ. 9/4/2014.

Το συμβόλαιο, που υπογράφηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2014, προέβλεπε τίμημα πώλησης €500.000, με την κ. Αναστασιάδη να καταβάλει προκαταβολή €40.000 σε μετρητά (800 χαρτονομίσματα των €500). Η αγορά κρίθηκε εξαιρετικά ευνοϊκή, καθώς έγκριτοι εκτιμητές υπολόγιζαν τότε την αξία του τεμαχίου στις €870.000. Το οικόπεδο γειτνίαζε με την προεδρική κατοικία και χρησιμοποιείτο ήδη από τη φρουρά του κ. Αναστασιάδη.

Κατά τον κ. Δρουσιώτη, η αγορά αυτή σε προνομιακή τιμή δεν ήταν άσχετη με την προγενέστερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρήσει στην Αρχιεπισκοπή κρατική γη-φιλέτο στην Αγία Νάπα.

Τα ευρήματα των λειτουργών επιθεώρησης της Αρχής κατά της Διαφθοράς για τη διαχείριση της κρατικής γης είναι αποκαλυπτικά:

Στις 11 Ιουλίου 2013, η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή εισηγήθηκε ως «εξαιρετική περίπτωση» την έγκριση αιτήματος της Αρχιεπισκοπής για παραχώρηση κρατικής γης στην Αγία Νάπα, ως αποζημίωση για εκκλησιαστική γη στην Έγκωμη που είχε απαλλοτριωθεί. Η εισήγηση εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 10 Οκτωβρίου 2013.

Αν και νομικά η Αρχιεπισκοπή είχε το δικαίωμα να ζητήσει γη αντί χρημάτων, στον διοικητικό φάκελο δεν υπήρχε καμία έκθεση εκτίμησης, μεθοδολογία ή υποστηρικτικό υλικό που να εξηγεί πώς προέκυψε η αξία των €5.712.000 που παρουσιάστηκε στα κυβερνητικά όργανα.

Μεταγενέστερα στοιχεία του Κτηματολογίου αποκάλυψαν το μέγεθος της στρέβλωσης. Τα οκτώ τεμάχια που τελικά μεταβιβάστηκαν στην Εκκλησία είχαν πραγματική αξία με βάση τη γενική εκτίμηση του 2013 ύψους €10.638.300.

Ωστόσο, η αξία της γης που κατέληξε στην Αρχιεπισκοπή ήταν σχεδόν €5 εκατ. μεγαλύτερη από αυτή που είχε δηλωθεί, προκαλώντας πιθανή σοβαρή απώλεια κρατικής περιουσίας και βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει σε δυσχερή θέση τον τότε υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Νίκο Κουγιάλη, ο οποίος συμμετείχε στην αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή.

Οι λειτουργοί επιθεώρησης έκριναν ότι ο κ. Κουγιάλης, υποστηρίζοντας την εισήγηση χωρίς να διασφαλίσει ότι η αξία της γης και η «εξαιρετική» μεταχείριση της Αρχιεπισκοπής ήταν δεόντως αιτιολογημένες, ενδέχεται να άσκησε την εξουσία του με αυθαίρετο τρόπο.

Ως εκ τούτου, το πόρισμα καταλήγει στην εισήγηση για ένταξη του κ. Κουγιάλη στα ερευνώμενα πρόσωπα για το ενδεχόμενο πλημμέλημα της κατάχρησης εξουσίας. Σημειώνεται, πάντως, ότι οι επιθεωρητές δεν εντόπισαν μαρτυρία ότι ο πρώην Υπουργός αποκόμισε, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε προσωπικό ή οικονομικό όφελος από τη διαδικασία, λόγος για τον οποίο η εξεταζόμενη πράξη κατηγοριοποιείται ως πλημμέλημα και όχι ως κακούργημα.

Δεύτερη εισήγηση για ποινική δίωξη κατά του Νίκου Κουγιάλη

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται την ποινική δίωξη του πρώην υπουργού Γεωργίας. Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη του πορίσματος-«βόμβα» για το σκάνδαλο της Τριμίκλινης, όπου η Αρχή είχε, επίσης, ζητήσει τη δίωξη του κ. Κουγιάλη, καθώς και δύο πρώην διευθυντών κυβερνητικών Τμημάτων. Η νέα αυτή εξέλιξη γύρω από την παραχώρηση της κρατικής γης στην Αρχιεπισκοπή έρχεται να προστεθεί στο βαρύ ιστορικό των υποθέσεων που ελέγχονται, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη θέση του πρώην Υπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», για την υπόθεση αυτή η Αστυνομία φέρεται να εξασφάλισε διάταγμα από το Δικαστήριο και να αποτάθηκε τις τελευταίες ημέρες σε κρατικές Υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα για εξασφάλιση ιστορικού κινήσεων κινητής και ακίνητης περιουσίας και για τους τέσσερις εμπλεκόμενους στην περίπτωση της Τριμίκλινης.