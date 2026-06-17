Φωτιά σε δύο αυτοκίνητα ξέσπασε γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα οχήματα είναι ιδιοκτησίας 52χρονου ο οποίος είναι ιδιόκτητης εταιρείας.

Τα οχήματά βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από την οικία του, στα Κάτω Πολεμίδια.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις το πρωί, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.