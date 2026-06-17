Κατάχρηση εξουσίας. Δεκασμός δημοσίου λειτουργού. Δωροδοκία. Συνωμοσία για επηρεασμό δικαστικών αποφάσεων. Διαπλοκή. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες. Φοροδιαφυγή. Υπέρβαση νόμων προς εξυπηρέτηση πλούσιων ξένων έναντι ανταλλαγμάτων. Όλα αυτά και άλλα τόσα σε ένα πόρισμα.

Σοκ από την Αρχή κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία»; Όχι δα. Τα βιώνουμε χρόνια τώρα. Απλώς, είχαμε μπουχτίσει και τώρα η αηδία επιστρέφει. Η οργή το ίδιο. Γιγαντώνεται ξανά. Το αίμα εκτοξεύεται άλλη μια φορά στο κεφάλι. Και ο κάθε νουνεχής και ευυπόληπτος πολίτης πασχίζει να αποφύγει το εγκεφαλικό. Εκείνο από το οποίο μετά βίας γλύτωσε τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτή τη φορά είναι ακόμη χειρότερο. Τα καταγράφει ένας θεσμός. Για πρώτη φορά, επισήμως, στο επίκεντρο βρίσκεται ένας Πρόεδρος Δημοκρατίας (έστω και τέως). Ο Νίκος Αναστασιάδης αντιμετωπίζει 7 περιπτώσεις ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων. Τρεις για εμπορία επηρεασμού, μία για κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος και τρεις για κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος.

Για πρώτη φορά, επισήμως, καταγράφεται ένα ολόκληρο σύστημα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εμπλέκονται θεσμοί, τραπεζικό σύστημα, μέλη της Δικαστικής Εξουσίας, εισαγγελείς, δικηγόροι, υπουργοί, βουλευτές, διαπλεκόμενες εταιρείες. Η Κόζα Νόστρα στη Σικελία, το ακόμη πιο ισχυρό συνδικάτο οργανωμένου εγκλήματος, η Ντραγκέτα στην περιοχή της Καλαβρίας και η Καμόρα στη Νάπολη διάβασαν χθες το πόρισμα της Αρχής και υποκλίθηκαν…

Μια μόνο από τις υποθέσεις να διαβάσει κάποιος είναι αρκετό για να βρεθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η δικηγορική εταιρεία του Νεοκλέους έστειλε, λέει το πόρισμα, δύο υποθέσεις πελάτη της στο δικαστήριο. Τις εξέτασε ο ίδιος δικαστής και την δικαίωσε και στις δύο. Συμπτωματικά, δύο εβδομάδες μετά, η σύζυγός του προσλήφθηκε από τη δικηγορική εταιρεία!

Όταν οι αντίπαλοι δικηγόροι αντέδρασαν, ο εν λόγω δικαστής απέρριψε την ένσταση ισχυριζόμενος πως δεν ήταν στη δικηγορική εταιρεία που είχε προσληφθεί η σύζυγός του αλλά σε άλλη εταιρεία των ίδιων δικηγόρων. Τελικά, οι λειτουργοί της Αρχής εντόπισαν πως ήταν στη δικηγορική εταιρεία που είχε προσληφθεί!

Ναι, το γνωρίζουμε, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και το σεβόμαστε. Όσα καταγράφονται στο πόρισμα, όμως, είναι φρικιαστικά. Και το εξοργιστικό ποιο είναι; Περιμέναμε δύο χρόνια να τελειώσει η έρευνα της Αρχής. Τώρα πρέπει να περιμένουμε άλλα τόσα για να τελειώσει η ποινική έρευνα -αν αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας να τη διατάξει.

Βλέπετε, σε αυτό το κατ’ επίφασιν ευρωπαϊκό κράτος, ένα σωρό φωστήρες είχαν αποφασίσει να δημιουργηθεί μια Αρχή ξεδοντιασμένη. Χωρίς ανακριτική εξουσία. Που δεν μπορεί να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό. Που μετά από έρευνα δύο χρόνων δεν μπορεί να στείλει κανένα στο δικαστήριο. Μπορεί μόνο να στείλει το πόρισμα στη Νομική Υπηρεσία.

Πώς να μην τρέμουμε; Επικεφαλής της Ν.Υ. είναι δύο πρώην υπουργοί του ερευνώμενου για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα τέως Προέδρου. Πώς να μην τρέμουμε; Ακόμη και αν αποδεχθούν να εξαιρεθούν οι Σαββίδης και Αγγελίδης, πρώτα πρέπει να αποφασίσουν αν διαβλέπουν την ύπαρξη ενδεχομένων ποινικών αδικημάτων. Και να αποφασίσουν αν θα παραπέμψουν το πόρισμα στην Αστυνομία για να ξεκινήσει έρευνα. Ή αν θα αφήσουν το Υπουργικό Συμβούλιο να διορίσει ποινικούς ανακριτές. Ή αν θα αποφασίσουν συνδυασμό των δύο.

Απολύτως τραγελαφικό. Για τους δύο εισαγγελείς υπάρχει σύγκρουση, καθότι υπήρξαν υπουργοί του Αναστασιάδη. Το φωνάζαμε για χρόνια. Τώρα βρίσκουμε το μέγα πρόβλημα μπροστά μας. Αν αφεθεί στο Υπουργικό για να διορίσει ποινικούς ανακριτές, πρόκειται για το Υπουργικό ενός Προέδρου που υπήρξε υπουργός του Αναστασιάδη. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.

Πολιτική και θεσμική κρίση σε όλο της το μεγαλείο σε ένα κράτος στο οποίο κυριαρχεί το μπάχαλο. Δεν υπάρχει, όμως, άλλη επιλογή, πρέπει τα πάντα να διερευνηθούν εις βάθος. Για να διαπιστωθεί αν επιτέλους, από εκείνη τη διακυβέρνηση, κατά τη διάρκεια της οποίας διεσύρθη η Κύπρος σε κάθε γωνιά του πλανήτη, θα βρεθεί κάποιος στο εδώλιο.

Όσο για τον πρωταγωνιστή, σχεδόν πανηγύρισε χθες. Κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί του Δρουσιώτη μας είπε. Ντράπηκε και η ντροπή! Αναφερόταν στους ισχυρισμούς περί διαφθοράς, περί πλουτισμού κλπ. Το ότι το πόρισμα καταγράφει επτά διαφορετικές περιπτώσεις ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων το θεωρεί ψιλά γράμματα. Θα δώσει συνέντευξη τύπου για να απαντήσει, λέει.

Του το υποδείξαμε πλειστάκις, είμαστε υποχρεωμένοι να το επαναλάβουμε. Είτε υπήρχε το «Κράτος μαφία» είτε όχι, ο λαός έχει πολλούς λόγους για να κατατάξει τη διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη ως τη χειρότερη στην ιστορία της Κ.Δ.

Είτε υπήρχε το πόρισμα της Αρχής είτε όχι, ο λαός έχει πολλούς λόγους για να κατατάξει τη διακυβέρνησή του ως τη χειρότερη ever. Είτε βρεθεί ένοχος από την ποινική έρευνα που θα ακολουθήσει είτε όχι, η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων έχουν πολλούς λόγους για να κατατάξουν τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη στον πάτο.

Το κυρίαρχο ζήτημα αυτή την στιγμή, όμως, είναι άλλο. Είναι η καίρια στιγμή μιας κορυφαίας θεσμικής μάχης. Θα τολμήσουν οι θεσμοί να ακολουθήσουν μια διαδικασία πλήρως ανεξάρτητη και αδιάβλητη μέχρι το τέλος; Τέτοια που θα πείσει τους πολίτες; Θα κερδίσουν αυτή τη φορά οι θεσμοί τον πόλεμο; Ή θα δουν την αξιοπιστία τους να βυθίζεται και τελεσίδικα να πνίγεται στον πάτο του βάλτου στον οποίο από χρόνια βρίσκονται; Ιδού η Ρόδος…