Η βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca Plc και η αμερικανική Bristol Myers Squibb μελετούν την πιθανότητα συγχώνευσης, μέσω εξαγοράς της BMS. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε την 4η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο, με συνολική χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 400 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για τις επαφές των δύο φαρμακοβιομηχανιών έγραψαν χθες οι Financial Times και το Reuters και έδωσαν προέκταση αμερικανικά και βρετανικά ΜΜΕ.

Έπεσε η μια, ανέβηκε η άλλη

Η δημοσιοποίηση της πιθανότητας συγχώνευσης των δύο εταιρειών προκάλεσε αίσθηση στους επενδυτές, ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, χθες Δευτέρα καταγράφηκε σημαντική πτώση 6% στη μετοχή της AstraZeneca στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στη Wall Street, η μετοχή της Bristol Myers Squibb κέρδισε περίπου 9%.

Η AstraZeneca είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και στον δείκτη FTSE 100 (με πρώτη την HSBC), με χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 196 δισεκατομμυρίων λιρών. Η χρηματιστηριακή αξία της αμερικανικής Bristol Myers Squibb (BMS) είναι περίπου 133 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οικονομικοί αναλυτές δεν εξεπλάγησαν από την πτώση της μετοχής της βρετανικής εταιρείας και την άνοδο της αμερικανικής. Όπως σημειώνουν, οι επενδυτές εκτιμούν δικαιολογημένα πως, για να προχωρήσει η εξαγορά, η AstraZeneca θα πληρώσει σημαντικό premium στους μετόχους της Bristol Myers Squibb, οι οποίοι προβλέπεται να επωφεληθούν περισσότερο από ό,τι οι επενδυτές στην AstraZeneca.

Επιπλέον, οι επενδυτές ανησυχούν ότι η προώθηση της εξαγοράς της αμερικανικής εταιρείας από την AstraZeneca θα προσκρούσει σε αντιδράσεις των ρυθμιστικών αρχών για τον ανταγωνισμό, αλλά και στη δυσφορία της κυβέρνησης Τραμπ για την αγορά ενός σημαντικού αμερικανικού φαρμακευτικού κολοσσού από βρετανική φαρμακοβιομηχανία.

Τα φάρμακα για καρκίνο και το Eliquis

Όπως επισημαίνει το Reuters, η τιμή της μετοχής της AstraZeneca έχει υπερτετραπλασιαστεί τα τελευταία 14 χρόνια, κατά τα οποία CEO είναι ο Pascal Soriot. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 (ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα) έδειξαν ισχυρή ζήτηση για τα φάρμακα για τον καρκίνο και τις σπάνιες ασθένειες.

Οι θεραπείες για τον καρκίνο αντιπροσώπευαν περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια στις πωλήσεις του 2025, σχεδόν το ήμισυ του συνόλου, ακολουθούμενες από καρδιαγγειακές, νεφρικές και μεταβολικές θεραπείες, αξίας περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Από την άλλη, τα ογκολογικά φάρμακα αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 40% των συνολικών πωλήσεων της Bristol Myers κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το 2019, η Bristol Myers αγόρασε την Celgene για περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια, αποκτώντας το κορυφαίο φάρμακο για τον καρκίνο του αίματος (Revlimid), το οποίο έγινε το κορυφαίο σε πωλήσεις προϊόν της Bristol. Το Revlimid έχει ήδη χάσει την προστασία ευρεσιτεχνίας, ενώ ένα από τα κορυφαία φάρμακα για τα οποία η εταιρεία διατηρεί ακόμα «πατέντα» (σε συνεργασία με τη Pfizer), το διάσημο αιμοδιαλυτικό Eliquis, πιθανό να χάσει την προστασία ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ έως το 2028.

Η τελευταία σημαντική εξαγορά φαρμακοβιομηχανίας έγινε το 2020, όταν η AbbVie αγόρασε την Allergan.