Τα τελευταία δέκα καλοκαίρια ο Άντρος Ευσταθίου, ιδρυτής της Isnotgallery, μεταφέρει τον κόσμο που κάνει διακοπές στο ξενοδοχείο Almyra στην Πάφο, στον μαγικό κόσμο της τέχνης. Φέτος επιμελείται την έκθεση «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever» στην οποία συμμετέχουν 17 σημαντικοί δημιουργοί από την Κύπρο και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Φράνκο. Ο επιμελητής μιλά για τη συνεργασία του με το Almyra και το πώς οι καλλιτέχνες προσεγγίζουν το προσωρινό, τη μνήμη και το διαχρονικό.

-Η θεματική της έκθεσης κινείται πάνω στο αντιφατικό δίπολο «Προσωρινά για πάντα». Ποια θέματα επεξεργάζονται οι καλλιτέχνες; Πραγματεύονται θέματα που αφορούν το εφήμερο, τη μνήμη, τη φθορά, την επιβίωση. Η θεματική έχει να κάνει με τους φόβους μας για τη ζωή μας, που τη θεωρούμε ως κάτι προσωρινό. Όμως η μνήμη ακολουθεί αυτή την προσωρινότητα για πάντα. Ακόμη και την καθημερινότητά μας με κάποιον τρόπο την κουβαλούμε μαζί μας. Για παράδειγμα, οι ταξιδιώτες είναι προσωρινά στο ξενοδοχείο για μια βδομάδα, όμως μετά για τον επόμενο χρόνο έχουν στη μνήμη τους αυτή την εμπειρία, σαν ένα φως στο τούνελ.

Μπροστά έργο της Ελύσιας Αθάνατου και πίσω έργο του SIMEK

-Φέτος φιλοξενείς κάποιους επώνυμους καλλιτέχνες όπως ο Τζέιμς Φράνκο, ο Φίκος και ο SIMEK. Πώς έγινε η επιλογή τους; Έχει χρόνια που παρακολουθώ τον Φίκο. Ξεκινήσαμε σιγά-σιγά μια συνεργασία, και γι’ αυτή την έκθεση μου πρότεινε κάποια έργα. Ο SIMEK, που συμμετέχει με δυο κυβιστικά έργα, είναι μια δυναμική παρουσία. Ο διάσημος χολυγουντιανός ηθοποιός Τζέιμς Φράνκο συνεργάστηκε με τη Thanos Hotel για τις μπουτίκ Kult. Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω όταν ήρθε στην Κύπρο για την προώθηση του brand του και η εκδήλωση έγινε στην isnotgallery. Tου πρότεινα λοιπόν μια συνεργασία και δέχθηκε με μεγάλη χαρά να συμμετάσχει σ’ αυτή την έκθεση στο Almyra. Μου έστειλε πολύ υλικό, σχέδια, πόστερ στα οποία επεμβαίνει με το δικό του τρόπο και φωτογραφίες. Πέρσι παρουσίασε έκθεσή του σε μια πολύ σημαντική γκαλερί, την Breeder στην Αθήνα, και έπειτα στην Art Basel. Μου αρέσει που η δουλειά του έχει το στοιχείο της pop αμερικάνικης κουλτούρας.

-Προτείνεις και κάποιους νέους καλλιτέχνες; Οι πιο νέοι καλλιτέχνες είναι ο Αντρέας Σκουφάρης και η Μαρία Κοφτερού, με τους οποίους συνεργάστηκα τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ φρέσκια η δουλειά τους. Τα κεραμικά του Αντρέα Σκουφάρη είναι πολύ ιδιαίτερα. Η Μαρία Κοφτερού τα τελευταία δυο χρόνια κάνει residency στην Ιαπωνία τα καλοκαίρια. Τα σχέδια της πάνω σε ιαπωνικά χαρτιά είναι μοναδικά.

Σάββας Χριστοδουλίδης

-Το γεγονός ότι είσαι κι εσύ καλλιτέχνης φωτογράφος έχει βοηθήσει στη συνεργασία σου με τους εικαστικούς; Σίγουρα έχει βοηθήσει, γιατί μπαίνω στο μυαλό του καλλιτέχνη και μπορώ να αντιληφθώ τις δυσκολίες ή τη χαρά του. Εγώ δεν λειτουργώ σαν επιχειρηματίας, απλά για να πουλώ έργα. Θα επιλέξω εκείνα τα οποία θεωρώ ότι αξίζει να τα βάλεις στο σπίτι σου. Με ενδιαφέρει επίσης να έχω καλή χημεία με τον καλλιτέχνη και να τα βρίσκουμε. Για μένα είναι σημαντικές οι ανθρώπινες σχέσεις.

-Ποια είναι η πρόκληση του να επιμελείσαι μια έκθεση εκτός της isnotgallery; Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά να στήνεις μια έκθεση σ’ έναν δημόσιο χώρο, με τα δικά του ιδιαίτερα στοιχεία όπως το ξενοδοχείο Almyra. Όταν κάνω τις επιλογές των καλλιτεχνών και των έργων σκέφτομαι τους συγκεκριμένους χώρους του. Έχουμε ένα κεντρικό χώρο όπου στήνεται η κεντρική έκθεση, αλλά υπάρχουν οι διάδρομοι και άλλα μέρη του ξενοδοχείου τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν. Δηλαδή δεν μπορείς να τοποθετήσεις σκόρπια έργα χωρίς να λάβεις υπόψη πώς περιηγείται ο επισκέπτης στον χώρο.

Μπροστά Αντώνης Τζιαρρίδης και πίσω έργο του του Φίκου.

-Το γεγονός ότι απευθύνεσαι σε ταξιδιώτες που κάνουν τις διακοπές τους σ’ αυτό το ξενοδοχείο επηρεάζει τις επιλογές των έργων; Νομίζω πως τις επηρεάζει, επειδή σε μια περίοδο που ο άλλος ταξιδεύει δείχνουμε έργα τα οποία είναι πιο εύκολα στην ανάγνωσή τους. Το να δείξεις έργα μόνο εννοιολογικά δεν προσφέρεται αυτή την περίοδο.

-Υπάρχει ανταπόκριση από ξένους ταξιδιώτες; Αγοράζουν έργα για να τα στείλετε στις χώρες τους; Ναι, εκτός από Κύπριους έχουμε ξένους που ενδιαφέρονται. Για μένα είναι σημαντικό ότι οι ταξιδιώτες που κινούνται στον χώρο ενδιαφέρονται να δουν την έκθεση. Και για την οικογένεια Μιχαηλίδη, που διευθύνει το ξενοδοχείο, είναι πολύ σημαντικό ότι φιλοξενεί 17 καλλιτέχνες και κάνει αυτή την προσφορά στους πελάτες του. Υπήρξαν περιπτώσεις που αγοράστηκαν έργα και τα στείλαμε στις χώρες τους. Αρκετοί προτιμούν να αγοράζουν φωτογραφίες. Στην είσοδο του ξενοδοχείου έχω δυο μεγάλες φωτογραφίες από τη σειρά του αεροδρομίου Λευκωσίας οι οποίες εκτίθενται μόνιμα. Οι ταξιδιώτες θεωρούν ότι είναι μέρος της προσωρινής έκθεσης και κάποιοι επέλεξαν να τις αγοράσουν. Η τέχνη της φωτογραφίας στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένη.

-Φέτος συμπληρώνεις δέκα χρόνια συνεργασίας με το Almyra. Μίλησά μας γι’ αυτή τη σχέση; H οικογένεια Μιχαηλίδη, ο Θάνος, η Άννα και η Νατάσα, αγαπούν την τέχνη, έχουν μια παιδεία και υποστηρίζουν τους Κύπριους καλλιτέχνες. Με τη Νατάσα έχουμε μια πιο στενή συνεργασία και είναι πάντα δίπλα μου. Ο πατέρας τους στήριζε από παλιά τους Κύπριους καλλιτέχνες και είχε στα ξενοδοχεία έργα του Κοτσώνη, του Φουκαρά, του Κοτσώνη, του Χαραλαμπίδη και άλλων. Έπειτα προστέθηκαν και έργα άλλων καλλιτεχνών.

Φίκος

-Πολλοί υποστηρίζουν πως η τέχνη είναι για λίγους. Εσύ τι λες; Η τέχνη είναι για όλους, και αυτό υποστηρίζω. Μια οικογένεια μπορεί να προγραμματίσει να πάει κάπου για φαγητό, να δει μια ταινία, να επισκεφθεί ένα μουσείο ή μια γκαλερί. Σ’ ό,τι αφορά την αγορά, πιστεύω πως υπάρχουν έργα για όλα τα βαλάντια. Πάντα σκέφτομαι και σέβομαι αυτόν που θα πάρει ένα έργο των 300 ευρώ και εκείνον που θα πάρει ένα των 30.000 ευρώ. Εξάλλου, πριν από 15 χρόνια καθιέρωσα ως θεσμό το «Πλούσια Τέχνη σε δύσκολους καιρούς», γιατί όταν ήρθα στην Κύπρο από την Αθήνα βρήκα υπερβολικές τις τιμές, υπήρχε μια φούσκα. Όταν έκανα το «Πλούσια Τέχνη σε δύσκολους καιρούς» ενοχλήθηκαν πολλοί καλλιτέχνες και δέχθηκα κριτική γιατί νόμιζαν ότι θα χαλάσω το παζάρι. Ο Άγγελος Μακρίδης, ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της Κύπρου, θεώρησε την διοργάνωση στην Isnotgallery εξαιρετική ιδέα και για πολλά χρόνια την υποστήριξε με δικά του έργα.

info Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Συμμετέχουν οι Τζέιμς Φράνκο, Σάββας Χριστοδουλίδης, Στέλιος Βότσης, SIMEK, Φίκος, Ελύσια Αθάνατου, Πανίκος Τεμπριώτης, Χαρούλα Νικολαΐδου, Αλέκος Φασιανός, Μαριέλλα Μπιλλίτσα, Μαρία Κοφτέρου, Έλενα Τσιγαρίδου, Σουζάνα Πετρή, Ανδρέας Σκουφάρης, Σταύρος Αντωνόπουλος, Αντώνης Τζιαρίδης και Κωνσταντίνος Στεφάνου. Μέχρι 6/9.

Φιλελεύθερος 1.8.2026