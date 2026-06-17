Συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει στιγμές τρόμου στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν άνδρας που επέστρεφε στο αυτοκίνητό του κρατώντας τούρτα γενεθλίων δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο Μεχμέτ Καντίρ Εργκεντσί να επιστρέφει στο αυτοκίνητό του έχοντας μόλις παραλάβει μια τούρτα γενεθλίων.

Τη στιγμή, όμως, που πλησιάζει το αυτοκίνητό του εμφανίζεται ένας άνδρας με καπέλο τζόκεϊ, ο οποίος τον πυροβολεί από μικρή απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές.

Αφού, δε, ο Εργκεντσί προσπάθησε να αντιδράσει και έπεσε στο οδόστρωμα, ο δράστης ο οποίος είχε ξεκινήσει να φεύγει, επέστρεψε και πυροβόλησε εκ νέου σχεδόν εξ επαφής το θύμα του.

Antalya’nın Serik ilçesinde doğum günü pastasıyla yürüyen kişi, arkasından yaklaşan şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.



Yakın mesafeden defalarca ateş açılan kişi ağır yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/CILSoymmTb — ENSONHABER (@ensonhaber) June 15, 2026

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου του θύματος, η οποία όταν είδε τον άνδρα της να πέφτει από τα πυρά, βγήκε από το όχημα και προσπάθησε να καταδιώξει τον δράστη, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, ο αγνώστων στοιχείων ακόμα δράστης είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα.

protothema.gr