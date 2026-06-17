Τρεις εκπαιδευτές bungee jumping στη Βραζιλία κατηγορούνται για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο της 21χρονης που έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 40 μέτρων χωρίς να είναι δεμένη με το απαραίτητο σχοινί ασφαλείας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στη Λιμέιρα, κοντά στο Σάο Πάολο, στη λεγόμενη «Γέφυρα του Σκελετού», μια παλιά σιδηροδρομική γέφυρα που χρησιμοποιείται για άλματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι Λουίς Φελίπε Φελισιάνο Εγκόροφ, 32 ετών, Βίτορ ντε Φρέιτας Γκονσάλβες, 27 ετών, και Μαϊκόν Φερνάντες Σίντρα, 42 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε σχέση με το περιστατικό. Οι τρεις φέρονται να εμφανίζονται στο βίντεο που κατέγραψε τη μοιραία στιγμή, κατά την οποία σήκωσαν και έριξαν από τη γέφυρα την άτυχη Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας χωρίς να την έχουν δέσει με το σχοινί ασφαλείας.

Έκανε bungee jumping με μικρό παιδί στην αγκαλιά

Μετά το δυστύχημα επανήλθαν στο προσκήνιο παλαιότερα βίντεο του Εγκόροφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επικίνδυνα άλματα. Σε ένα από αυτά, που δημοσιεύθηκε το 2023, ο εκπαιδευτής φαίνεται να κρατά το σχοινί με το ένα χέρι, ενώ ένα μικρό παιδί τον σφίγγει από τον λαιμό. Στη συνέχεια πήδηξε από τη γέφυρα με το παιδί στην αγκαλιά.

View this post on Instagram A post shared by Luis Felipe Feliciano Egoroff (@luisfelipeegoroff)

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις χρηστών, οι οποίοι έκαναν λόγο για ανευθυνότητα. «Ας βάλουμε ένα τέλος σε αυτές τις παράξενες πρακτικές. Ας τους θεωρήσουμε όλους υπεύθυνους για το έγκλημα», σχολίασε ένας χρήστης κάτω από το βίντεο.

Τι δήλωσαν μετά το δυστύχημα

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το δυστύχημα που οδήγησε στον θάνατο της 21χρονης, δύο από τους εκπαιδευτές εγκατέλειψαν το σημείο μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ενώ ο αρραβωνιαστικός της νεαρής παρακολουθούσε σοκαρισμένος. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν αργότερα με τη βοήθεια στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Η αρμόδια ανακρίτρια δήλωσε στην O Globo ότι οι ύποπτοι υποστήριξαν πως υπέστησαν ένα είδος «μπλακ άουτ» και δεν θυμούνταν αν είχαν συνδέσει το σχοινί ασφαλείας πριν από το άλμα. Ο δικηγόρος υπεράσπισής τους ανέφερε ότι και οι τρεις είχαν πολυετή εμπειρία στον χώρο και δεν είχαν ποτέ θανατηφόρο περιστατικό κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Τρεις εργαζόμενοι της εταιρείας -που λειτουργούσε χωρίς άδεια-, οι οποίοι βρίσκονταν σε σκηνή δίπλα στο σημείο του άλματος και εξυπηρετούσαν πελάτες, συνελήφθησαν προσωρινά και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η 21χρονη είχε παραλάβει από την εταιρεία μία κάμερα 360 μοιρών, η οποία προσφερόταν με επιπλέον χρέωση, ώστε να καταγράψει την εμπειρία της. Ωστόσο, σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, η συσκευή δεν βρέθηκε ποτέ στη βάση της γέφυρας μετά το δυστύχημα.

Μετά τον θάνατό της, συγγενείς και φίλοι απέτισαν φόρο τιμής στη νεαρή γυναίκα μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η μητέρα της δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας τον πόνο της για την απώλεια της κόρης της.

Λίγα λεπτά πριν από το μοιραίο άλμα, η Ροντρίγκες ντε Φρέιτας είχε αναρτήσει ένα μήνυμα στο Instagram, γράφοντας: «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να έρθω να πηδήξω από μια γέφυρα;».

iefimerida.gr