Σοκ έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τραγικό δυστύχημα με bungee jumping στη Βραζιλία, όπου γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια άλματος στη Λιμέιρα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου, όταν η γυναίκα ετοιμαζόταν να πηδήξει από τη γέφυρα Πόντε ντο Εσκελέτο, σε ύψος περίπου 40 μέτρων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η δραστηριότητα είχε οργανωθεί από εταιρεία που δραστηριοποιείται στα extreme sports της περιοχής.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, η γυναίκα πραγματοποίησε το άλμα χωρίς να είναι δεμένη με το σχοινί ασφαλείας. Η εταιρεία φέρεται να μην είχε τοποθετήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό πριν την εκτέλεση του άλματος, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο αποτέλεσμα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφει τις δραματικές στιγμές. Το θύμα φαίνεται να ετοιμάζεται στην πλατφόρμα πριν πέσει στο κενό, ενώ ακούγονται φωνές από παρευρισκόμενους να φωνάζουν: «Το σχοινί!» και «Παιδιά, το σχοινί!».

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες, όμως παρά τις προσπάθειές τους, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε επί τόπου.

🚨 URGENTE | Uma mulher morreu no fim da manhã deste sábado (13) após cair da chamada Ponte do Esqueleto, localizada entre Limeira e Cordeirópolis.



Pessoas que registravam a cena teriam alertado que a corda de segurança não estava conectada ao equipamento da vítima. pic.twitter.com/2icVwE2ZVf June 13, 2026

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Μετά το περιστατικό, δύο άτομα που φέρονται να σχετίζονται με τη διοργάνωση εγκατέλειψαν το σημείο, αλλά εντοπίστηκαν λίγο αργότερα με τη συνδρομή ελικοπτέρου σε κοντινή δασική περιοχή. Συνολικά, έξι άτομα συνελήφθησαν και ανακρίνονται από τις αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός.

Ο αρραβωνιαστικός του θύματος, που ήταν παρών τη στιγμή του δυστυχήματος, υπέστη ισχυρό σοκ και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό παρακολούθηση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Αστυνομικού Τμήματος της Λιμέιρα, το οποίο διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τυχόν ποινικές ευθύνες.

tanea.gr