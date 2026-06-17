Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται με ταχύτητα στην καθημερινότητα των παιδιών, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Σάββας Χατζηχριστοφή, μιλά για την ανάγκη η εκπαίδευση να μη μείνει θεατής. Αναδεικνύει τον ρόλο του σχολείου, του εκπαιδευτικού και της ανθρώπινης κρίσης απέναντι σε μια τεχνολογία που μπορεί να γίνει εργαλείο σκέψης και δημιουργίας, αλλά και πηγή κινδύνων όταν απουσιάζουν η παιδαγωγική καθοδήγηση, τα όρια και η θεσμική ευθύνη.

– Έχετε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σας στην τεχνητή νοημοσύνη και την εκπαίδευση. Υπήρξε στιγμή που νιώσατε ότι το σύστημα που προσπαθείτε να αλλάξετε είναι πιο δυνατό από εσάς;

Ναι. Υπήρξαν τέτοιες στιγμές. Και ήταν έντονες. Αυτό που με κρατούσε όρθιο ήταν η επαφή με τα σχολεία. Τα τελευταία χρόνια βρέθηκα κοντά σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς και παιδιά. Μπήκα σε αίθουσες, σε μικρά και μεγάλα σχολεία, σε πόλεις και κοινότητες. Είδα εκπαιδευτικούς να θέλουν πραγματικά να καταλάβουν. Είδα παιδιά να σηκώνουν το χέρι και να ρωτούν με εκείνη την καθαρότητα που μόνο τα παιδιά έχουν. Είδα βλέμματα που έλεγαν «επιτέλους κάποιος μας εξηγεί τι συμβαίνει». Αυτές οι στιγμές με δυνάμωναν βαθιά.

Σε κάθε παρουσίαση, όμως, δεν έβαζα ποτέ μπροστά την τεχνολογία. Έβαζα μπροστά την παιδαγωγική αξία. Το παιδί. Τον εκπαιδευτικό. Τα όρια. Την ηθική χρήση. Την προστασία των παιδιών. Η αγωνία μου δεν ήταν να εντυπωσιάσω με ένα νέο εργαλείο. Ήταν να μη μείνει το σχολείο απροετοίμαστο μπροστά σε κάτι που ήδη αλλάζει τον κόσμο των παιδιών.

Και μετά άρχισα να ακούω και άλλα. «Επιμένει πολύ στην αλλαγή». «Είναι τεχνοκράτης». «Πάει πολύ γρήγορα». «Θα μας βάλει δύσκολα». Κάποιες φορές ένιωσα ότι η αγωνία μου για τα παιδιά παρουσιαζόταν σαν εμμονή. Ότι η προσπάθεια να ανοίξει μια σοβαρή παιδαγωγική συζήτηση παρουσιαζόταν σαν πίεση. Ότι επειδή μιλούσα καθαρά για την ανάγκη αλλαγής, κάποιοι άκουγαν απειλή αντί για ευθύνη.

Αυτό με πόνεσε. Όχι γιατί φοβάμαι την κριτική. Ένας ακαδημαϊκός ζει μέσα στην κριτική. Κρίνεται από τους φοιτητές του, από τους συναδέλφους του, από τις δημοσιεύσεις του, από τις απορρίψεις, από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Μαθαίνεις να αντέχεις, να διορθώνεις και να συνεχίζεις.

Αυτή η κριτική, όμως, ήταν διαφορετική. Γιατί δεν χτυπούσε μια επιστημονική θέση. Χτυπούσε, έστω και άθελά της, την πρόθεση. Και η πρόθεση ήταν καθαρή. Δεν ξεκίνησα από την τεχνολογία. Ξεκίνησα ως γονιός. Ως πατέρας που έβλεπε τον κόσμο των παιδιών να αλλάζει με τρομακτική ταχύτητα και ένιωθε ότι το σχολείο δεν μπορεί να μείνει απλός παρατηρητής.

Το πιο δύσκολο ήταν αυτή η αντίφαση. Όσο περισσότερες προσκλήσεις έρχονταν από σχολεία, εκπαιδευτικούς και γονείς που έλεγαν «ελάτε, το χρειαζόμαστε», τόσο ένιωθα ότι κάποιες θεσμικές πόρτες γίνονταν πιο βαριές. Σαν να άνοιγε η πόρτα της τάξης και ταυτόχρονα να δυσκόλευε η πόρτα του συστήματος.

Και αυτό σε δοκιμάζει. Γιατί όταν επιστρέφεις σπίτι μετά από μια παρουσίαση και έχεις στο μυαλό σου τα πρόσωπα των παιδιών, τα χαμόγελα, τις ερωτήσεις, τους εκπαιδευτικούς που σου λένε «μας βοηθήσατε να το δούμε αλλιώς», δεν μπορείς εύκολα να δεχθείς ότι όλο αυτό θα περιοριστεί επειδή κάποιοι ενοχλούνται από τη λέξη αλλαγή.

Ναι, υπήρξαν στιγμές που ένιωσα ότι το σύστημα είναι πιο δυνατό από εμένα. Υπήρξαν στιγμές που αναρωτήθηκα αν αξίζει να επιμένω τόσο. Αλλά κάθε φορά η απάντηση ερχόταν από τα σχολεία. Από τα παιδιά. Από τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Από τους γονείς που αγωνιούν.

Γι’ αυτό δεν το λέω με παραίτηση. Το λέω με πόνο, αλλά και με πείσμα. Η φωνή αυτή πρέπει να γίνει πιο προσεκτική, πιο τεκμηριωμένη, πιο ανθρώπινη. Όμως δεν πρέπει να χαμηλώσει. Γιατί όταν η αλλαγή αφορά τα παιδιά, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι επιλογή.

-Τελικά, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη και τα παιδιά;

Το μεγαλύτερο λάθος θα ήταν να αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους απέναντι σε μια φωνή που ακούγεται σίγουρη, ευγενική και πειστική, αλλά δεν έχει ανθρώπινη κρίση.

Αυτή είναι και η επιστημονική μου άποψη. Στα επιστημονικά μου άρθρα υποστηρίζω κάτι πολύ συγκεκριμένο: η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ούτε ως σωτήρας ούτε ως εχθρός. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος την πλαισιώνει, με ποιες αξίες, με ποια παιδαγωγική ευθύνη και με ποιον άνθρωπο δίπλα στο παιδί.

Ένα παιδί μπορεί να ακούσει μια απάντηση από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και να τη δεχθεί ως αλήθεια, απλώς επειδή είναι καλογραμμένη. Εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος. Τα λάθη της ΤΝ συχνά δεν ακούγονται σαν λάθη. Έχουν ροή, σιγουριά, ύφος αυθεντίας. Μπορούν να κάνουν το παιδί να μπερδέψει την ευφράδεια με τη γνώση.

Γι’ αυτό χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός, ένας γονιός, ένας άνθρωπος που θα βοηθήσει το παιδί να ρωτήσει: «Γιατί το είπε αυτό;», «ισχύει;», «τι λείπει;», «ποια ανθρώπινη πλευρά δεν μπορεί να καταλάβει η μηχανή;».

Η λύση δεν είναι η απαγόρευση. Η λύση είναι η παιδαγωγική διαμεσολάβηση. Να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που καταλαβαίνουν την ΤΝ, θεσμοί που βάζουν όρια, σχολεία που προστατεύουν τα παιδιά, εργαλεία που λειτουργούν με διαφάνεια και μηχανισμοί που κρατούν τον άνθρωπο στο κέντρο.

Στα επιστημονικά μου κείμενα αυτό περιγράφεται ως μια ενδιάμεση παιδαγωγική και ηθική στρώση ανάμεσα στο παιδί και τη μηχανή. Πριν φτάσει η απάντηση της ΤΝ στο παιδί, πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη κρίση, εκπαιδευτικός έλεγχος και παιδαγωγικός σκοπός.

Αυτό για μένα είναι βαθιά συναισθηματικό. Γιατί δεν μιλώ για μια αφηρημένη τεχνολογία. Μιλώ για παιδιά που ήδη μεγαλώνουν σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές απαντούν, προτείνουν, επηρεάζουν, γράφουν, δημιουργούν εικόνες και συχνά παρουσιάζουν την πληροφορία σαν βεβαιότητα.

Το σχολείο έχει πλέον μια νέα αποστολή. Να μάθει στα παιδιά να μην υποκλίνονται στη φωνή της μηχανής, αλλά να τη σκέφτονται. Να τη δοκιμάζουν. Να τη ρωτούν ξανά. Να τη χρησιμοποιούν χωρίς να παραδίδουν την κρίση τους.

Η δική μου θέση είναι καθαρή: η ΤΝ μπορεί να γίνει εργαλείο σκέψης, δημιουργίας και κριτικού διαλόγου. Αλλά μόνο όταν ο εκπαιδευτικός παραμένει παιδαγωγός, το παιδί παραμένει στο κέντρο και η μηχανή παραμένει εργαλείο. Όχι αυθεντία. Όχι δάσκαλος. Όχι φωνή που αντικαθιστά τον άνθρωπο.

– Αν ένα παιδί σας ρωτούσε «κύριε Σάββα, γιατί το σχολείο δεν με καταλαβαίνει;», τι θα του απαντούσατε;

Θα του έλεγα πρώτα: «Δεν φταις εσύ». Και θα ήθελα να το ακούσει πραγματικά, όχι σαν παρηγοριά, αλλά σαν αλήθεια.

Πολλά παιδιά σήμερα μπαίνουν στο σχολείο και νιώθουν ότι πρέπει να χωρέσουν σε ένα συγκεκριμένο σχήμα. Να κάτσουν σωστά, να απαντήσουν σωστά, να προλάβουν την ύλη, να γράψουν καλά, να μη δυσκολέψουν το πρόγραμμα. Και κάπου εκεί, πολλές φορές, χάνεται το ίδιο το παιδί. Το παιδί που έχει απορίες, φόβους, φαντασία, ταλέντα, ευαισθησίες, ανάγκη να δημιουργήσει και ανάγκη κάποιος να του πει «σε βλέπω».

Το σχολείο, όπως το έχουμε οργανώσει ιστορικά, μοιάζει συχνά περισσότερο με μηχανισμό προσαρμογής παρά με χώρο όπου κάθε παιδί μπορεί να ανθίσει. Το λέω με σεβασμό και με πόνο, γιατί δεν θέλω να αδικήσω τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί κρατούν το σχολείο ζωντανό με την ψυχή τους. Όμως το σύστημα συχνά τους ζητά να καλύψουν ύλη, να μετρήσουν, να αξιολογήσουν, να προλάβουν. Και εκείνοι, πολλές φορές, θα ήθελαν λίγο περισσότερο χρόνο για να σταθούν δίπλα στο παιδί. Να το ακούσουν. Να το καταλάβουν. Να το βοηθήσουν να βρει τη δική του φωνή.

Εκεί χρειάζεται αλλαγή. Το σχολείο πρέπει να γίνει ξανά χώρος δημιουργίας, σχέσης και ζωής. Ένας χώρος όπου τα μαθήματα δεν θα είναι ξεχωριστά κουτιά, αλλά θα συνδέονται μέσα από δράσεις, εμπειρίες, ερωτήματα και συνεργασίες. Η γλώσσα να γίνεται έκφραση. Τα μαθηματικά τρόπος σκέψης. Οι φυσικές επιστήμες παρατήρηση του κόσμου. Η ιστορία κατανόηση του ανθρώπου. Οι τέχνες χώρος φαντασίας και εσωτερικής έκφρασης.

Ειδικά στο Δημοτικό, εκεί όπου χτίζεται ο άνθρωπος, πρέπει να επενδύσουμε ξανά στα θεμέλια. Στη γλώσσα, στα μαθηματικά, στη φυσική κατανόηση του κόσμου, αλλά και στις τέχνες. Ένα παιδί χρειάζεται λέξεις για να εκφραστεί, σκέψη για να καταλάβει, φαντασία για να δημιουργήσει και αξίες για να σταθεί μέσα στον κόσμο.

Πρέπει επίσης να καλλιεργήσουμε πιο ουσιαστικά την κριτική και αναλυτική σκέψη. Να μάθουν τα παιδιά να ρωτούν, να ακούν, να συνεργάζονται, να αμφιβάλλουν δημιουργικά, να διαφωνούν με σεβασμό. Να ξεχωρίζουν την πληροφορία από τη γνώση και τη γνώση από τη σοφία.

Η εποχή που έρχεται χρειάζεται ενεργούς πολίτες. Ανθρώπους με ενσυναίσθηση, ευθύνη, κρίση και αξίες. Η πληροφορία σήμερα ανακτάται εύκολα. Αυτό που δεν ανακτάται εύκολα είναι η κρίση. Η ικανότητα να αξιολογείς, να ξεχωρίζεις το αληθινό από το ψεύτικο, το χρήσιμο από το επικίνδυνο, το ανθρώπινο από το ψυχρό.

Σε εκείνο το παιδί λοιπόν θα έλεγα: «Το σχολείο πρέπει να μάθει να σε καταλαβαίνει καλύτερα. Δεν είσαι εσύ το πρόβλημα. Εσύ είσαι ο λόγος που υπάρχει το σχολείο. Και εμείς οι μεγάλοι έχουμε ευθύνη να το κάνουμε πιο ανθρώπινο, πιο δημιουργικό και πιο ζωντανό. Ένα σχολείο όπου δεν θα προσπαθείς απλώς να χωρέσεις, αλλά θα μπορείς να ανθίσεις».

– Υπάρχει κάτι που θεωρείτε ότι η κυπριακή εκπαίδευση αρνείται να παραδεχτεί δημόσια;

Ναι. Νομίζω ότι δυσκολευόμαστε να παραδεχτούμε κάτι απλό και οδυνηρό: ότι το πρόβλημα της κυπριακής εκπαίδευσης δεν είναι πρώτα οι άνθρωποί της. Είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο τους ζητούμε να λειτουργήσουν.

Έχουμε ίσως από τα καλύτερα ανθρώπινα δυναμικά στην εκπαίδευση. Οι άνθρωποι που σήμερα είναι διευθυντές, βοηθοί διευθυντές, δάσκαλοι και καθηγητές, σε πολλές περιπτώσεις μπήκαν στο επάγγελμα μέσα από πολύ απαιτητικές διαδικασίες. Πολλοί από αυτούς ήταν άριστοι μαθητές. Θα μπορούσαν να είχαν ακολουθήσει άλλες διαδρομές, πιο κοινωνικά προβεβλημένες ή πιο οικονομικά άνετες. Επέλεξαν όμως το σχολείο. Επέλεξαν τα παιδιά. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε βαθιά.

Αλλά δεν αρκεί να έχουμε καλούς εκπαιδευτικούς, αν τους ζητούμε να δουλεύουν μέσα σε ένα σύστημα που δεν τους αφήνει να αναπνεύσουν. Συζητούμε για αξιολόγηση, και καλώς συζητούμε. Η αξιολόγηση είναι αναγκαία. Όμως αξιολόγηση χωρίς ουσιαστική επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, χωρίς σύγχρονες υποδομές και χωρίς πραγματική στήριξη του σχολείου, κινδυνεύει να γίνει άδικη.

Θα το πω με ένα απλό παράδειγμα. Ο οδηγός ενός σχολικού λεωφορείου κάνει μια εξαιρετικά σοβαρή δουλειά. Μεταφέρει παιδιά. Φυσικά και πρέπει να αξιολογείται. Επιβάλλεται να αξιολογείται. Αλλά αν του δώσεις ένα παλιό, προβληματικό λεωφορείο και τον βάλεις να οδηγεί σε δρόμο γεμάτο λακκούβες, τότε η αξιολόγηση θα δείξει κυρίως πόσο καλά καταφέρνει να επιβιώνει μέσα σε ένα κακό πλαίσιο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτικός είναι ο οδηγός. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι το λεωφορείο. Οι υποδομές είναι ο δρόμος. Αν όλα αυτά δεν αλλάξουν μαζί, τότε ζητούμε από τον εκπαιδευτικό να κάνει θαύματα.

Και κάπου πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Σε μια χώρα με τις θερμοκρασίες της Κύπρου, ακόμη συζητούμε για κλιματιστικά στα σχολεία. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Δεν μπορείς να μιλάς για σχολείο του μέλλοντος όταν ένα παιδί ή ένας εκπαιδευτικός δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί από τη ζέστη. Δεν μπορείς να μιλάς για καινοτομία χωρίς αξιοπρεπείς αίθουσες, εργαστήρια, χώρους δημιουργίας, χώρους ανάπαυσης και χώρους συνεργασίας.

Το άλλο που δυσκολευόμαστε να παραδεχτούμε είναι ότι το σχολείο μας δεν έχει ακόμη μετατραπεί πραγματικά σε ολοήμερο χώρο ζωής, μάθησης και φροντίδας. Το ολοήμερο σχολείο δεν πρέπει να είναι φύλαξη παιδιών. Πρέπει να είναι μια νέα φιλοσοφία. Περισσότερος χρόνος για τέχνες, αθλητισμό, συνεργατικές δράσεις, ενίσχυση, ψυχική υγεία, δημιουργικότητα και καλλιέργεια αξιών. Ένα σχολείο που δεν τελειώνει όταν τελειώσει η ύλη, αλλά συνεχίζει να χτίζει άνθρωπο.

Εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση. Έχουμε καλούς εκπαιδευτικούς, παιδιά με δυνατότητες και γονείς που αγωνιούν. Κι όμως, συχνά νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι οι επιδόσεις δεν είναι εκεί που θα θέλαμε. Ότι η ψυχική πίεση των μαθητών μεγαλώνει. Ότι το σχολείο κουράζει περισσότερο απ’ όσο εμπνέει. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ωραίες δηλώσεις. Δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από δελτία τύπου. Δεν λύνεται με ακόμη ένα αποσπασματικό πρόγραμμα.

Χρειάζεται θάρρος. Να πούμε ότι η παιδεία δεν αλλάζει με κινήσεις βιτρίνας. Αλλάζει όταν δεις το σχολείο ως ζωντανό οργανισμό. Όταν αλλάξεις τα αναλυτικά, τις υποδομές, το ωράριο, τη στήριξη του εκπαιδευτικού, τη σχέση με την οικογένεια, την ψυχική υγεία και την αξιολόγηση σε μια ενιαία κατεύθυνση. Όχι όλα τέλεια από την πρώτη μέρα. Αλλά όλα με καθαρό προσανατολισμό.

Δεν το λέω για να μηδενίσω. Το λέω γιατί πιστεύω στην κυπριακή εκπαίδευση. Πιστεύω στους εκπαιδευτικούς μας. Πιστεύω στα παιδιά μας. Ακριβώς γι’ αυτό δεν αντέχω να βλέπω τη συζήτηση να μένει στην επιφάνεια.

Χρειαζόμαστε λιγότερες αναβολές και περισσότερη ουσία. Ήρεμα, σοβαρά, τεκμηριωμένα, αλλά με πραγματική τόλμη. Γιατί η παιδεία χρειάζεται αποφάσεις που να δείχνουν ότι επιτέλους παίρνουμε τα παιδιά στα σοβαρά.

– Έχετε δεχθεί κριτική για την έντονη παρουσία σας σε σχολεία, μέσα ενημέρωσης και δημόσιες παρεμβάσεις. Πότε η δημόσια έκθεση γίνεται προσωπικό βάρος;

Γίνεται βάρος όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να μπερδεύουν την παρουσία με την προσωπική φιλοδοξία. Για μένα δεν ήταν ποτέ θέμα αναγνώρισης. Δεν βγήκα δημόσια για να με δουν. Βγήκα δημόσια γιατί ένιωθα ότι υπήρχε ένα κενό. Ένα πραγματικό κενό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την παιδεία, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Και όταν βλέπεις ένα τέτοιο κενό, έχεις δύο επιλογές. Ή σωπαίνεις για να προστατεύσεις την ησυχία σου ή μιλάς και αναλαμβάνεις το κόστος.

Η δημόσια έκθεση δεν είναι εύκολη. Όταν μια σκέψη φεύγει από το γραφείο σου και ταξιδεύει πολύ πιο μακριά απ’ όσο φαντάστηκες, παύει να σου ανήκει πλήρως. Μπορεί να βοηθήσει, να συγκινήσει, να ενοχλήσει, να παρεξηγηθεί, να κοπεί σε μισή φράση, να αγαπηθεί ή να απορριφθεί. Αυτό θέλει αντοχή. Δεν μπορείς να εκτίθεσαι τόσο πολύ για κάτι που δεν κουβαλάς μέσα σου.

Και ναι, αυτό έχει κόστος. Υπάρχουν στιγμές που σε κουράζει. Υπάρχουν στιγμές που σε πληγώνει. Όχι επειδή κάποιος διαφωνεί. Η διαφωνία είναι υγιής. Η κριτική είναι απαραίτητη. Αυτό που πονά είναι όταν κάποιοι προσπαθούν να διαβάσουν πίσω από την πρόθεσή σου κάτι που δεν υπάρχει. Ότι έχεις ατζέντα. Ότι κυνηγάς αναγνώριση. Ότι χτίζεις κάτι για τον εαυτό σου. Εκεί γίνεται προσωπικό βάρος, γιατί ξέρεις την αλήθεια σου και βλέπεις να τη μικραίνουν.

Στη δουλειά μου δεν μετριέμαι με την προβολή. Μετριέμαι με το ερευνητικό μου αποτύπωμα, με τις δημοσιεύσεις μου, με τη συνέπεια της δουλειάς μου, με την κρίση της επιστημονικής κοινότητας. Η δημόσια παρουσία μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση. Δεν μου δίνει όμως ακαδημαϊκή ταυτότητα. Δεν μου χαρίζει κύρος εκεί όπου πραγματικά κρίνεται ένας ακαδημαϊκός.

Και κάτι που το λέω με απόλυτη καθαρότητα: ποτέ δεν πήρα χρήματα για διαλέξεις που αφορούν την παιδεία. Ποτέ. Όταν πήγα σε σχολεία, όταν μίλησα σε εκπαιδευτικούς, όταν στάθηκα μπροστά σε γονείς, όταν συμμετείχα σε δράσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, δεν το έκανα για οικονομικό όφελος. Το έκανα γιατί πίστευα ότι έπρεπε να γίνει.

Άρα η δημόσια έκθεση γίνεται βάρος όταν πρέπει συνεχώς να αποδεικνύεις ότι η πρόθεσή σου είναι καθαρή. Αλλά γίνεται και μάθημα. Σε μαθαίνει αν αντέχεις αυτό που λες. Σε ρωτά καθημερινά: το πιστεύεις αρκετά για να συνεχίσεις ακόμη και όταν σε παρεξηγούν;

Η απάντησή μου είναι ναι. Το πιστεύω. Και ακριβώς επειδή το πιστεύω, θα συνεχίσω. Με περισσότερη προσοχή, περισσότερη τεκμηρίωση και περισσότερη επίγνωση του βάρους που έχει κάθε δημόσια λέξη. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι συνεχώς παρών για να φαίνομαι. Με ενδιαφέρει να είμαι παρών εκεί όπου η παρουσία μπορεί να βοηθήσει. Αν ένας εκπαιδευτικός νιώσει πιο έτοιμος, αν ένας γονιός καταλάβει καλύτερα, αν ένα παιδί προστατευτεί από τη λάθος χρήση της τεχνολογίας, τότε αυτό το βάρος αποκτά νόημα.