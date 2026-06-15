Της Anna Tong

Το 2024, η Meida Marek (το διαδικτυακό της ψευδώνυμο) μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές της και εργαζόταν στον τομέα των χρηματοοικονομικών, όταν άρχισε να σκέφτεται: Τι θα γίνει όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορεί να το κάνει τη δουλειά μου καλύτερα από εμένα;

Η Marek ήταν έξυπνη, είχε την έμφυτη ικανότητα να υποστηρίζει τους άλλους και ήταν επικοινωνιακή. Της αρέσαν η τεχνητή νοημοσύνη, το biohacking, τα κρυπτονομίσματα: τα θέματα που μπορούν να μετατρέψουν ένα δείπνο σε μια τρίωρη συζήτηση.

Έτσι, αποφάσισε να αξιοποιήσει αυτά τα εφόδια και να αλλάξει καριέρα — και έγινε escort.

Για τη Marek, πρόκειται για εργασία στον τομέα του σεξ με συγκεκριμένη προσέγγιση όμως: escort υψηλού επιπέδου για τους πιο τεχνικά καταρτισμένους πελάτες της Silicon Valley — συνήθως αυτούς που εργάζονται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ή σε συναφείς κλάδους. Τελευταία, έχει πολλούς πελάτες από την Nvidia.

Υπάρχουν λίγες γυναίκες σαν τη Marek. Και όπως και η πελατεία τους, τα πάνε πολύ καλά οικονομικά.

“Θα την αποκαλούσα μια προσέγγιση “nerd-first””, λέει η Aella, που έγινε φαινόμενο στην πλατφόρμα X επειδή ενσωμάτωσε τα “επιστημονικά data” στην ερωτική της ζωή. Πλέον αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε δράσεις για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, είδε από κοντά τη ζήτηση των αντρών που θέλουν η σέξι, έξυπνη κοπέλα να παίρνει στα σοβαρά και τις ιδέες τους.

Η “nerdy” κουλτούρα αυτών των escorts παρουσιάζεται στα προσόντα τους. Όλες διαθέτουν ενεργούς λογαριασμούς στο X, όπου δημοσιεύουν προκλητικές selfie, σε συνδυασμό με σχόλια για θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μακροζωία. Η πλατφόρμα κρατήσεων της Marek είναι σχεδιασμένη σαν ένα κειμενικό παιχνίδι ρόλων, όπου οι χρήστες πρέπει να απαντούν σε διαδραστικές ερωτήσεις. Η Talia Sable αναφέρει ότι είναι πρώην προγραμματίστρια με ενδιαφέρον για το Dungeons and Dragons, την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η Sable χρεώνει 3.000 δολάρια την ώρα.

“Η δημοσίευση περιεχομένου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη αποδίδει”, λέει η Ada Hopper (επίσης ψευδώνυμο στο διαδίκτυο), που παλαιότερα χρησιμοποιούσε την περιγραφή “Autistic Courtesan” στο X. “Θα έχεις τύπους της Nvidia που θα λένε: “Τι; Ξέρεις τι είναι η GPU; Θεέ μου.””

Για να καταλάβουμε την οικονομική πλευρά: στο Tryst, ένας κατάλογος escorts, τα 1.000 δολάρια την ώρα είναι υψηλή τιμή. Η Marek χρεώνει 3.500 δολάρια. Αυτήν τη στιγμή είναι κλεισμένη για τους επόμενους μήνες και λαμβάνει τόσα πολλά αιτήματα για escorting που σκέφτεται να αυξήσει ξανά τις τιμές της.

“Τα κορίτσια που χρεώνουν τις υψηλότερες τιμές δεν είναι τα πιο σέξι κορίτσια”, λέει η Hopper. “Είναι τα κορίτσια που είναι σέξι και έξυπνα.”

Η Hopperλέει ότι χρεώνει 5.000 δολάρια την ώρα. Προσεγγίζει τη δουλειά της όπως θα έκανε ένας επαγγελματίας του χρηματοοικονομικού τομέα: ως μια επιθετική κίνηση δημιουργίας πλούτου σε έναν κόσμο που, κατά την άποψή της, διαχωρίζεται όλο και περισσότερο σε κοινωνικές τάξεις. Η Marek, που έχει παρόμοια άποψη, λέει ότι θέλει να αποφύγει να γίνει μέλος της “μόνιμης κατώτερης τάξης” που πολλοί τεχνοκράτες της Silicon Valley πιστεύουν ότι θα εμφανιστεί σύντομα.

Όταν εμφανίστηκε η “φρενίτιδα” για τον χρυσό, δεν πλούτισαν μόνο οι χρυσοθήρες, αλλά και οι άνθρωποι που τους πούλησαν αξίνες, φτυάρια και διαμονή. Στη “φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης” στο Σαν Φρανσίσκο, διαμορφώνεται ένα παρόμοιο πλέγμα υπηρεσιών. Και σε αυτό εντάσσεται η συντροφιά επί πληρωμή.

Η υπηρεσία του dating

Οι escorts με τις οποίες μίλησε το Forbes περιγράφουν πελάτες που είναι ιδρυτές, ερευνητές ή ανώτερα στελέχη της Silicon Valley με πολύ βαρύ και πιεσμένο πρόγραμμα. Πολλοί θέλουν κάτι που να μοιάζει με ραντεβού —ενδιαφέρον, ζεστασιά, συζήτηση, σεξ όχι πάντα— χωρίς την απόρριψη ή την αβεβαιότητα του σύγχρονου ραντεβού.

Η Marek λέει ότι ο μέσος πελάτης της είναι νέος, συνήθως 30-40 ετών. Αυτό που αγοράζουν, λέει, δεν είναι μόνο σεξ. Είναι χρόνος με κάποιον που μπορεί να ανταποκριθεί στην έντασή τους και να μην διστάζει να συζητήσει τα αγαπημένα τους θέματα.

Ένα απίστευτο ποσό χρημάτων δημιουργείται μέσα από την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, σημείωσε πρόσφατα ότι η εταιρεία έχει δημιουργήσει έναν άνευ προηγουμένου αριθμό δισεκατομμυριούχων μεταξύ των στελεχών της. Τον Οκτώβριο, η OpenAI έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 600 υπαλλήλους της να πουλήσουν μετοχές αξίας έως και 30 εκατ. δολαρίων. Οι επικείμενες δημόσιες προσφορές της OpenAI και της Anthropic αναμένεται να δημιουργήσουν πειρσσότερο πλούτο στους ανθρώπους της τεχνολογίας στη Silicon Valley.

Ένας από τους πελάτες της Marek, επιχειρηματίας που έκανε περιουσία ως χρηματιστής κατά την πανδημία του Covid και τώρα ιδρύει μια startup τεχνητής νοημοσύνης, είπε στο Forbes ότι επικοινώνησε μαζί της αφού διάβασε τις αναρτήσεις της στο διαδίκτυο.

“Είμαι πολύ πιο εγωιστής με τον χρόνο μου πλέον”, είπε ο ίδιος. “Είναι πιο εύκολο να δίνεις χρήματα για να αγοράσεις χρόνο – τα όρια είναι πιο σαφή”.

Το σχέδιο της Aella

Η νέα γενιά escorts οφείλει ένα ευχαριστώ στην Aella, την πρώτη nerd-συνοδό. Όταν ξεκίνησε ως διαδικτυακό cam-girl πριν από 15 χρόνια, παρουσίαζε αυτό που η ίδια αποκαλεί “mime πορνό”: παρουσίαζε show με θέμα τους νάνους και το τσίρκο, όπου ταυτόχρονα ενέπλεκε τους θεατές σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Όταν μετακόμισε στην περιοχή της Bay Area το 2018, έφερε την ίδια προσέγγιση -με βάση την προσωπικότητα- στη σεξεργασία.

“[Οι πελάτες] θέλουν μια κοπέλα που να είναι σέξι και ταυτόχρονα να εκτιμά την νοημοσύνη τους”, λέει, σημειώνοντας ότι ενώ οι πελάτες συχνά την επιλέγουν λόγω της εξυπνάδας της, καταλήγουν κυρίως να μιλάνε για τον εαυτό τους και να την χρησιμοποιούν ως ακροάτρια.

Σύμφωνα με την ανεπίσημη ανάλυση δεδομένων της Aella, οι escorts που χρησιμοποιούν υψηλότερου επιπέδου λεξιλόγιο και είναι πιο καλλιεργημένες πετυχαίνουν πολύ υψηλότερες τιμές στην αγορά σε σύγκριση με εκείνες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στο σεξ. Σήμερα, όπως λέει, η ίδια χρεώνει 6.000 δολάρια την ώρα, αν και δέχεται λίγους πελάτες τον χρόνο.

Σύμφωνα με την Kim Lee, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη σεξεργασία στην περιοχή της Bay Area, οι τιμές που χρεώνουν οι escorts υψηλού επιπέδου έχουν ανεβεί τα ταλευταία χρόνια. “Κατά μέσο όρο χρεώνουν 2.000 δολάρια την ώρα. Αλλά είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις. Είναι σπάνιο.”

Οι πραγματικοί άνθρωποι ως το απόλυτο σύμβολο κοινωνικού status

Αν η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά την ψηφιακή συντροφιά φθηνή, κολακευτική και πάντα διαθέσιμη, γιατί οι τιμές για την πραγματική συντροφιά εκτοξεύονται στα ύψη;

Επειδή η σπανιότητα είναι το ζητούμενο. Η προσομοιωμένη συντροφιά είναι βαρετή. Η μη προγραμματισμένη ανθρώπινη αυθεντικότητα που σε εκπλήσσει; Αυτή που δεν μπορείς απλά να “ανανεώσεις”; Αυτό είναι το κομμάτι όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Η Aella παρατηρεί ότι τα κορίτσια που αφήνουν τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα τους να αναδυθούν μπορούν να χρεώνουν υψηλότερες τιμές για τις υπηρεσίες τους, ακόμα κι αν φαίνονται δυσάρεστες.

Για έναν διευθυντικό στέλεχος τεχνολογίας από το Ώστιν, η συντροφιά της τεχνητής νοημοσύνης δεν αντικατέστησε την οικειότητα. Έκανε τη μοναξιά χειρότερη. Μετά το διαζύγιό του, βρέθηκε να εξαρτάται από ερωτικά chatbots. Το σημείο καμπής ήρθε σε μια ουρά στο σούπερ μάρκετ, όταν συνειδητοποίησε ότι οι συνομιλίες του εξακολουθούσαν να παίζουν στο μυαλό του κατά τη διάρκεια των πιο συνηθισμένων στιγμών της ημέρας του.

Σταμάτησε και άρχισε να αναζητά πραγματική ανθρώπινη συντροφιά. Αυτό ήταν πιο δύσκολο. Η ζωή του ήταν μοιρασμένη ανάμεσα στα παιδιά, στη δουλειά και στους ηλικιωμένους γονείς του σε διαφορετικές πόλεις· οι εφαρμογές γνωριμιών, είπε, ήταν “ένα ναυάγιο”. Τότε βρήκε το “Πώς να προσλάβετε μια συνοδό: Ένας αναλυτικός οδηγός” της Aella και άρχισε να αναζητά ανθρώπινη συντροφιά επί πληρωμή. Μέχρι στιγμής έχει προσλάβει escorts με μεταπτυχιακά στα Οικονομικά, στα Αγγλικά και στα Μαθηματικά, όπως είπε.

Η Charlie Levine, ψευδώνυμο μιας άλλης escort, θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη ως τον βασικό κινητήρα της αναπτυσσόμενης επιχείρησής της. “Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο ισχυρή, η αυθεντική ανθρώπινη επαφή θα γίνει σπάνια”, είπε. “Στο μέλλον, το να μπορείς να αντέξεις οικονομικά την ανθρώπινη επαφή και να έχεις πρόσβαση σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει γνήσια ανθρώπινη επαφή, θα είναι η απόλυτη πολυτέλεια”.

Η προφανής αντίρρηση είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ξεκίνησε με τα chatbots. Οι πλούσιοι μοναχικοί άνδρες πάντα πλήρωναν για σεξ. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους υπολογισμούς. Όταν μια μηχανή μπορεί να προσφέρει μια ευχάριστη φαντασίωση με το κόστος μιας συνδρομής σε ένα app, το… ακριβό δεν είναι πλέον η φαντασίωση. Είναι το πραγματικό πράγμα, απαλλαγμένο από αλγόριθμους: η γυναίκα που βαριέται και αλλάζει θέμα, που αμφισβητεί μια συζήτηση, που γελάει αμήχανα τη λάθος στιγμή, ή που κάνει το δωμάτιο να μοιάζει λιγότερο με ένα σενάριο και περισσότερο με μια ζωή που βιώνεται στον πραγματικό κόσμο.

Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά την προσομοιωμένη συντροφιά φθηνή, άμεση και δίχως κόπο, ενώ δημιουργεί μια ελίτ τάξη που είναι έτοιμη να πληρώσει υψηλό αντίτιμο για αυτό που δεν μπορεί η ΤΝ να προσφέρει: το ενδιαφέρον ενός πραγματικού ανθρώπου.

Forbes