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Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου €13 δισ. μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα, επιδιώκοντας να μειώσει τον λόγο του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την αποπληρωμή περίπου €2,5 δισ. από δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), καθώς και ομολόγου ύψους €2,2 δισ. που λήγει το 2027, ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος.

Παράλληλα, η Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει κατά €1,2 δισ. το απόθεμα εντόκων γραμματίων του Δημοσίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η κίνηση στηρίζεται στα ισχυρά δημοσιονομικά πλεονάσματα και στην υψηλή διαθέσιμη ρευστότητα, ενώ συνεχίζει τη στρατηγική επιτάχυνσης της αποκλιμάκωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Στο 137% του ΑΕΠ το χρέος

Ο λόγος του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει στο 137% το 2026, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η προηγούμενη πρόβλεψη τοποθετούσε το ποσοστό στο 138,2%.

Εάν η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, η Ιταλία θα καταστεί μέσα στους επόμενους μήνες η χώρα με τον υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρώπη. Με βάση τις υφιστάμενες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή η μεταβολή αναμενόταν να σημειωθεί το 2027.

Η νέα πρόωρη αποπληρωμή ακολουθεί την εξόφληση, τον Ιούνιο, δανείων €6,9 δισ. από την περίοδο των μνημονίων.

Η κίνηση αυτή συνέβαλε στην υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών δεκαετών ομολόγων κάτω από εκείνες των αντίστοιχων τίτλων της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Νέα υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες οικονομίες της Ευρώπης, ενώ η χώρα αναμένεται να υπερβεί και πάλι τους δημοσιονομικούς στόχους της.

Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει εκ νέου τον στόχο, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της τελευταίας εικόνας του προϋπολογισμού. Το πρωτογενές αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει τις πληρωμές τόκων για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Οι καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις προσφέρουν στην κυβέρνηση μεγαλύτερο περιθώριο για δαπάνες, ενώ επιτρέπουν την ταχύτερη μείωση του δανεισμού και των μελλοντικών αναγκών χρηματοδότησης.

Πιθανά νέα μέτρα ελάφρυνσης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στις αρχές Σεπτεμβρίου τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της κυβέρνησης, καθώς και ένα ευρύτερο σχέδιο για την Ελλάδα έως το 2030.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί ενόψει των εκλογών, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν έως τα μέσα του 2027.

Εφόσον οι επιδόσεις του προϋπολογισμού αποδειχθούν καλύτερες από τις προβλέψεις, ο πρωθυπουργός ενδέχεται να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης για αυτοαπασχολούμενους και άλλες κοινωνικές ομάδες, ανέφερε πηγή στο Bloomberg.

Το σχέδιο δεν έχει οριστικοποιηθεί και μπορεί να τροποποιηθεί. Οποιαδήποτε απόφαση, πάντως, αναμένεται να παραμείνει εντός του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική αξιοπιστία που οικοδόμησε η χώρα μετά τη δεκαετή κρίση χρέους.

Πάνω από €30 δισ. τα ταμειακά διαθέσιμα

Οι πρόωρες αποπληρωμές μειώνουν τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική χρηματοδότησης του 2027 αναμένεται να είναι παρόμοια με εκείνη του 2026.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας προβλέπεται να ξεπεράσουν τα €30 δισ. στο τέλος του 2026, παρέχοντας σημαντικό απόθεμα ασφαλείας για την εξυπηρέτηση του χρέους και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναταράξεων στις αγορές.

Capital.gr