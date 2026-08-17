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Άρχισε η υποβολή αιτήσεων στο Σχέδιο Χορηγιών Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), το οποίο στηρίζει τη συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού όπου η Κύπρος θα εκπροσωπείται με κρατικό περίπτερο.

Το Σχέδιο, το οποίο ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διαθέτει προϋπολογισμό €1,7 εκατ. για το 2027.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

στη μεταποίηση βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων

στην εμπορία βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων

σε συναφείς κλάδους παροχής υπηρεσιών

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων, η διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές και η αύξηση των εξαγωγών.

Οι τέσσερις διεθνείς εκθέσεις

Το Σχέδιο αφορά τη συμμετοχή στις ακόλουθες εμπορικές εκθέσεις:

FRUIT LOGISTICA , Βερολίνο, Γερμανία, 3-5 Φεβρουαρίου 2027 – Φρέσκα φρούτα και λαχανικά

, Βερολίνο, Γερμανία, 3-5 Φεβρουαρίου 2027 – Φρέσκα φρούτα και λαχανικά PROWEIN , Ντίσελντορφ, Γερμανία, 7-9 Μαρτίου 2027 – Οίνος και οινοπνευματώδη ποτά

, Ντίσελντορφ, Γερμανία, 7-9 Μαρτίου 2027 – Οίνος και οινοπνευματώδη ποτά GULFOOD , Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 15-19 Μαρτίου 2027 – Τρόφιμα και ποτά

, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 15-19 Μαρτίου 2027 – Τρόφιμα και ποτά ANUGA, Κολωνία, Γερμανία, 9-13 Οκτωβρίου 2027 – Τρόφιμα και ποτά

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση για συμμετοχή στις συγκεκριμένες εκθέσεις, εάν δεν υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων ή δεν εγκριθεί ο σχετικός προϋπολογισμός.

Αιτήσεις μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 17 Αυγούστου έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές:

ιδιοχείρως

ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή

μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών

Πρέπει να αποστέλλονται στον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στη διεύθυνση Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.

Ο ενημερωτικός οδηγός και η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου, στην ενότητα «Σχέδιο Χορηγιών για τη διοργάνωση κρατικών περιπτέρων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων 2027».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867268, 22867192 και 22867209.