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Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ρωσία έχει δημιουργήσει μυστικές βάσεις ικανές να εκτοξεύουν προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας βαθιά μέσα σε εδάφη κρατών του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, εντοπίστηκαν δέκα ρωσικές βάσεις με νέες πλατφόρμες εκτόξευσης, σχεδιασμένες για τα πιο σύγχρονα επιθετικά drones αυτοκτονίας που αναπτύσσει η Μόσχα.

Россия строит сеть баз для дальнобойных дронов у границ НАТО — The Telegraph



Издание The Telegraph обнаружило не менее 10 секретных российских баз с новыми пусковыми площадками для запуска самых современных дальнобойных дронов-камикадзе. Журналисты проанализировали утечки… pic.twitter.com/8mMLIFGmfW August 17, 2026

Ορισμένες από αυτές τις βάσεις χρησιμοποιούνται ήδη σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, καθώς η εγγύτητά τους στα ρωσικά σύνορα διευκολύνει τη διεξαγωγή εκτεταμένων αεροπορικών επιθέσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ουκρανική αεράμυνα δυσκολεύεται ολοένα περισσότερο να αντιμετωπίσει διαδοχικά κύματα επιθέσεων.

Ωστόσο, οι βάσεις αυτές θεωρούνται και μακροπρόθεσμη απειλή για τις χώρες του ΝΑΤΟ, αφού ορισμένα από τα εξελιγμένα ρωσικά επιθετικά drones διαθέτουν εμβέλεια που τους επιτρέπει να πλήξουν περιοχές εντός της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της πολωνικής πρωτεύουσας, Βαρσοβίας.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η ταχέως εξελισσόμενη ρωσική τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Ευρώπης σε περίπτωση ευρύτερης σύγκρουσης. Παράλληλα, αξιωματούχοι ευρωπαϊκών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο πρόκλησης ένοπλου επεισοδίου σε πολωνικό έδαφος ή επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον κρίσιμων υποδομών, ακόμη και επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να αποδοθούν ψευδώς στην Ουκρανία.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στην εφημερίδα ότι η Συμμαχία «είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του εδάφους των συμμάχων της» και ότι θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική και αμυντική της ετοιμότητα απέναντι σε κάθε απειλή, συμπεριλαμβανομένων των drones.

Με βάση διαρρεύσαντα έγγραφα και δορυφορικές εικόνες, η εφημερίδα εντόπισε τουλάχιστον 59 νέες πλατφόρμες εκτόξευσης κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Οι μηχανικές αυτές εγκαταστάσεις λειτουργούν ως διάδρομοι καθοδήγησης για την απογείωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σταθερών πτερύγων, αντί των παραδοσιακών αεροδιαδρόμων.

Ορισμένα κέντρα εκτόξευσης έχουν κατασκευαστεί μέσα σε στρατιωτικές βάσεις ή πολιτικά αεροδρόμια που έχουν μετατραπεί για στρατιωτική χρήση, ενώ επιπλέον εγκαταστάσεις έχουν δημιουργηθεί σε αγροτικές περιοχές της Ρωσίας.

Ανάλυση δορυφορικών εικόνων από την εταιρεία πληροφοριών DroneSec έδειξε ότι περίπου 20 από τις νέες πλατφόρμες έχουν μεγαλύτερο μήκος, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορούν να εκτοξεύουν τα πλέον σύγχρονα επιθετικά drones μεγάλης εμβέλειας. Η Ρωσία αναπτύσσει με ταχείς ρυθμούς δικές της εκδόσεις του ιρανικού drone Shahed, συμπεριλαμβανομένων ταχύτερων εκδόσεων με κινητήρες τζετ, οι οποίες μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με έγγραφα της ουκρανικής κυβέρνησης που διέρρευσαν στο διαδίκτυο, τα νεότερα μοντέλα, γνωστά ως Geran-4 και Geran-5, πετούν με ταχύτητες που τους επιτρέπουν να παρακάμπτουν ορισμένα συστήματα αεράμυνας, μεταφέροντας εκρηκτικές κεφαλές βάρους περίπου 90 κιλών.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποίησε επίσης ότι η Ρωσία εργάζεται για την τοποθέτηση πυραύλων αέρος-αέρος στα drones Geran, με στόχο την επίθεση εναντίον αεροσκαφών που προστατεύουν τον εναέριο χώρο πάνω από το Κίεβο.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν σημαντική αύξηση της παρουσίας αυτών των προηγμένων drones. Μία από τις βάσεις διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης με δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων από 1.000 drones ταυτόχρονα. Παράλληλα, σε διάφορες κομβικές τοποθεσίες κατασκευάζονται επιπλέον πλατφόρμες εκτόξευσης, γεγονός που αντανακλά τη φιλοδοξία της Μόσχας να ενισχύσει τις δυνατότητές της για μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η έρευνα αναφέρει ακόμη ότι οι βάσεις τροφοδοτούνται με drones από διάφορα εργοστάσια κατασκευής πυρομαχικών στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων και η ειδική οικονομική ζώνη Αλαμπούγκα (Alabuga), ένα μεγάλο κέντρο παραγωγής drones που κατασκευάζει περίπου 6.000 μονάδες ετησίως.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι τα drones «έχουν αλλάξει ριζικά τη φύση του σύγχρονου πολέμου και αποτελούν πλέον καθοριστικό παράγοντα στο πεδίο της μάχης», προσθέτοντας ότι η Συμμαχία επεκτείνει γρήγορα τις δυνατότητές της στην παραγωγή, τη χρήση και την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η έρευνα καταλήγει ότι η Μόσχα διευρύνει τις δυνατότητές της στον τομέα των drones με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις στρατηγικές επιδιώξεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και το επίπεδο απειλής που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χώρες του ΝΑΤΟ στο μέλλον. Σύμφωνα με στοιχεία ανοικτών πηγών, επτά από τις δέκα βάσεις που εντόπισε η Telegraph χρησιμοποιήθηκαν σε πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις κατά του Κιέβου.

ertnews.gr