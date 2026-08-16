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Εξηγήσεις από την Ουάσινγκτον και την Άγκυρα ζήτησε η Ρωσία σε σχέση με δημοσιεύματα για πιθανά σχέδια μεταφοράς στο Κίεβο ενός «σημαντικού οπλοστασίου» αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών που βρίσκονται στην Τουρκία, δηλώνει η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Μία τέτοια κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις διμερείς σχέσεις μας με την Ουάσινγκτον και την Άγκυρα», ανάφερε σε ανακοίνωσή της η Μαρία Ζαχάροβα.

Έγγραφα του αμερικανικού Κογκρέσου που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι εβδομήντα βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας Atacms αποτελούν μέρος ενός πακέτου όπλων που η Ουκρανία είναι έτοιμη να αγοράσει από την Τουρκία.

Ωστόσο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγκρίνουν την μεταπώληση των αμερικανικής προέλευσης όπλων

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με το έγγραφό του «έδειξε» πάντως προς το Κογκρέσο ότι είναι έτοιμο να παράσχει την άδεια.

naftemporiki.gr