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Ασύλληπτη τραγωδία στην Ουγγαρία, όπου 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Το τροχαίο ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός της χώρας, Πίτερ Μαγιάρ.

Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης στο λεωφορείο, το οποίο διέθετε δύο οδηγούς, επέβαιναν 57 άτομα

«12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν σοβαρά το βράδυ όταν ένα λεωφορείο με πινακίδες Πολωνία έπεσε σε χαντάκι στον αυτοκινητόδρομο M3. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Είμαι ευγνώμων σε όσους ενεπλάκησαν στην επιχείρηση διάσωσης» έγραψε ο Μάγιαρ.

protothema.gr