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Τροχαίο ατύχημα με τετράτροχη μοτοσικλέτα, σημειώθηκε γύρω στις 11:00 π.μ., χθες Τετάρτη, στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών, στο Κάβο Γκρέκο.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι η τετράτροχη μοτοσικλέτα οδηγείτο από 22χρονη, με συνεπιβάτιδα 26χρονη.

Ενώ η 22χρονη επιχειρούσε να σταθμεύσει στον χώρο στάθμευσης των Θαλασσινών Σπηλιών, έχασε τον έλεγχό της τεταράτροχης μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα η ίδια και η συνεπιβάτιδά της να πέσουν στο έδαφος.

Η τετράτροχη μοτοσικλέτα συνέχισε την πορεία της και κατέληξε στη θάλασσα, όπου βυθίστηκε.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε η 22χρονη οδηγός, η οποία μεταφέρθηκε στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα σπονδύλου και κρατείται για νοσηλεία.