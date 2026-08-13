Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Παρά τα τσουχτερά πρόστιμα των €300 για ορισμένες παραβάσεις, οι οδηγοί συνεχίζουν να παρανομούν στους δρόμους, με την Τροχαία να καραδοκεί και να προβαίνει σε καταγγελίες.

Οι νεκροί φέτος σε οδικές συγκρούσεις έφτασαν μετά και τη χθεσινή απώλεια της 22χρονης τους 25, σε σύγκριση με 27 την περσινή περίοδο, με την Τροχαία να εντείνει τις προσπάθειές της για μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Μεταξύ των μέτρων που εφαρμόζονται παγκύπρια είναι και οι εκστρατείες ελέγχου των οδηγών, συν οι σταθερές και κινητές κάμερες μαζί με τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται.

Οι αριθμοί στην περίπτωση εδώ λένε πάντα την αλήθεια για το πώς συμπεριφέρονται οι Κύπριοι οδηγοί, αφού το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι καταγγελίες έφτασαν τις 36.879. Χαρακτηριστική της κατάστασης και του εύρους των παραβάσεων είναι και η εξής εικόνα: Σε πανευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων ταχύτητας, η οποία πραγματοποιήθηκε και στην Κύπρο μεταξύ 3 – 9 Αυγούστου, έγιναν σχεδόν δυο χιλιάδες καταγγελίες οδηγών για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκαν:

⦁ 1457 οδηγοί για υπερβολική ταχύτητα

⦁ 79 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

⦁ 166 οδηγοί για μη ελεύθερα χέρια κατά την οδήγηση (χρήση κινητού τηλεφώνου)

⦁ 165 πρόσωπα για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

⦁ 79 επιβάτες μοτοσικλέτας για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας, από την πρώτη του χρόνου μέχρι και τις 30/6/2026 έγιναν συνολικά 36.879 καταγγελίες οδηγών, οι πλείστες εκ των οποίων αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα και ακολουθούσαν η οδήγηση με το κινητό στο χέρι και η μη χρήση ζώνης ασφάλειας. Ειδικότερα, οι καταγγελίες αφορούσαν:

423 οδηγούς οι οποίοι εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό νάρκοτεστ

11 αρνήθηκαν να δώσουν δείγμα για προκαταρκτικό νάρκοτεστ,

2.291 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης (εξώδικα + Δικαστήριο)

24.915 εξώδικες καταγγελίες για παραβίαση ορίου ταχύτητας

4.075 εξώδικες καταγγελίες για μη χρήση ζώνης ασφάλειας

615 εξώδικες καταγγελίες για μη χρήση προστατευτικού κράνους

4.549 εξώδικες καταγγελίες για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι πολλοί οδηγοί κινούνταν κυρίως τις βραδινές ώρες μεθυσμένοι ή είχαν καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπτού, ενώ παρά το γεγονός ότι η απρόσεκτη οδήγηση, λόγω χρήσης κινητού, είναι σήμερα η πρώτη αιτία θανάτου σε συνδυασμό με την ταχύτητα, εντούτοις αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να κάνουν και τα δύο λάθη χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες.

Πέραν των πιο πάνω καταγγελιών, υπάρχουν και οι παραβάσεις του κόκκινου σηματοδότη, οι παράνομες στροφές δεξιά που επιδεινώνουν την κατάσταση με τα θανατηφόρα, αφού αυτές είναι από τις κύριες αιτίες που χάνουμε ζωές στους δρόμους, επεσήμανε αξιωματούχος. Σημειώνεται ότι υπάρχει ζήτημα με την καταβολή των εξωδίκων, κυρίως από τις κάμερες, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι αν ο οδηγός δεν έχει κόστος για τις παρανομίες του στους δρόμους, τότε το πιθανότερο είναι να συνεχίσει να παρανομεί.

70.852 καταγγελίες σε έναν χρόνο

Ξεπέρασαν τις 70.000 πέρσι οι καταγγελίες οδηγών για τροχαίες παραβάσεις από αυτές που θεωρούνται ως κύριες αιτίες για απώλεια ζωών στους δρόμους.

Τα εξώδικα που εξέδωσαν επί τόπου τα μέλη της Τροχαίας κατά το 2025 είναι αυξημένα σε σχέση με το 2024, ενώ αν υπολογιστούν και οι καταγγελίες από τις σταθερές και κινητές κάμερες, τότε ένας στους τέσσερις στην Κύπρο πήρε πέρσι εξώδικο. Συνολικά πέρσι η Τροχαία μοίρασε 70.852 εξώδικα ή έστειλε στο Δικαστήριο υποθέσεις που αφορούσαν οδηγούς θετικούς στα ναρκωτικά (δεν προβλέπεται εξώδικο), καθώς και άτομα που είχαν διπλάσιο αλκοόλ από το κανονικό.

Και κατά το 2025 όπως και φέτος, πρώτη παράβαση που κάνουν οι Κύπριοι οδηγοί είναι η υπερβολική ταχύτητα και ακολουθούν η χρήση κινητού και η μη χρήση ζώνης ασφάλειας. Συγκεκριμένα:

921 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό νάρκοτεστ

60 αρνήθηκαν να δώσουν δείγμα για προκαταρκτικό νάρκοτεστ

4.095 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης (εξώδικα + Δικαστήριο)

47.136 εξώδικες καταγγελίες για παραβίαση ορίου ταχύτητας

8.196 εξώδικες καταγγελίες για μη χρήση ζώνης ασφάλειας

1.954 εξώδικες καταγγελίες για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

8.490 εξώδικες καταγγελίες για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Φαίνεται ξεκάθαρα από τα πιο πάνω στοιχεία πως έχουμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις παρανομίες των οδηγών που δεν συνειδητοποιούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν στους δρόμους, ανέφερε στον «Φ» αρμόδιος αξιωματικός της Αστυνομίας, προσθέτοντας ότι οι εκστρατείες και οι έλεγχοι θα επικεντρώνονται σ’ αυτές τις παρανομίες που φέρνουν σοβαρές οδικές συγκρούσεις. Οι πέραν των τεσσάρων χιλιάδων μεθυσμένοι οδηγοί που πιάστηκαν σε ένα χρόνο, δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτοί είναι όσοι εντοπίζονται.