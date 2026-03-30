Η ΧΡΗΣΗ κινητού αποτελεί τον τελευταίο χρόνο ως την κύρια αιτία πρόκλησης θανάτων στους δρόμους και σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., γεγονός που προβληματίζει τα αρμόδια όργανα της Ένωσης και προωθούνται συνολικά μέτρα για μείωση των θανατηφόρων. Αν κι αυτό έχει, λίγο-πολύ, λυθεί από τις αυτοβιομηχανίες σε ό,τι αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία σε ώρα οδήγησης.

ΤΟ πρόβλημα, ωστόσο, είναι το γεγονός οδηγοί εντοπίζονται να ανταλλάσσουν μηνύματα κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αυτό είναι, κατά την άποψη μας, εγκληματικό. Υπό την έννοια ότι θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους, τους συνεπιβάτες τους, όσο και εκείνους, που κατά τη συγκεκριμένη ώρα οδηγούν. Θέτουν όλους σε κίνδυνο. Τούτο προφανώς και πρέπει να αντιμετωπισθεί. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει τέτοια ρύθμιση ώστε όσοι πράττουν τούτο να έχουν σοβαρό κόστος. Κι αυτό θα πρέπει να το εξετάσει η Αστυνομία, πρωτίστως όμως η Δικαιοσύνη.

ΠΡΕΠΕΙ να σημειώσουμε ότι ενώπιον του κοινοβουλίου βρίσκεται και η πρόταση για αποδέσμευση του κονδυλιού, ώστε να λειτουργήσει η photoradar list. Η λίστα αυτή θα λειτουργούσε στα οδοφράγματα και σε Αστυνομικούς Σταθμούς και θα επέτρεπε στην Αστυνομία να επιδώσει τα ανεπίδοτα εξώδικα από τις κάμερες, σε Τουρκοκύπριους αλλά και σε όσους μπαινοβγαίνουν στα κατεχόμενα ή επισκέπτονται Αστυνομικούς Σταθμούς. Με βάση τις τοποθετήσεις δεν φαίνεται να υπάρχει εκείνη η συναίνεση ώστε να αποδεσμευθεί το κονδύλι. Δεν είμαστε σε θέση να αναφέρουμε κατά πόσο αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο ή επειδή υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι. Τούτο θα πρέπει προφανώς να απαντηθεί από τους βουλευτές.

ΣΥΝΦΩΝΑ με ρεπορτάζ του «Φ», η Τροχαία εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να προλάβει οδικές συγκρούσεις και να μειωθούν οι θάνατοι ωστόσο θα πρέπει και οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αυτό λέγεται διαχρονικά. Όλα, πάντα, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Κι αυτό το σημειώνουμε όχι για να καταλογίσουμε ευθύνες στην Αστυνομία, στην Τροχαία, αλλά για να αναδείξουμε το πρόβλημα, το φαινόμενο των θανατηφόρων δυστυχημάτων.

ΑΛΛΩΣΤΕ την μεγαλύτερη, ενδεχομένως, ευθύνη, έχουν οι οδηγοί. Πρέπει άπαντες, όταν οδηγούν να είναι προσεκτικοί και να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα. Και για τους ίδιους αλλά και για τους άλλους.